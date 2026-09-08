Lollobrigida spiega a un bambino l’importanza del latte italiano: in un video sui social la lezione del ministro
Il ministro dell'Agricoltura prende alcuni animali giocattolo per raccontare l'importanza della filiera lattiero-casearia
Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato sui social un nuovo spot dedicato alla valorizzazione del latte italiano. Nel filmato il ministro si rivolge a un bambino di nome Giulio, inquadrato di spalle, spiegandogli attraverso l’uso di alcuni animali giocattolo l’importanza della filiera lattiero-casearia. Poi gli offre un bicchiere di latte, “questo straordinario prodotto che ti aiuta a crescere”. L’iniziativa, annuncia Lollobrigida nel video, lancia la nuova campagna istituzionale trasmessa sui canali del servizio pubblico per valorizzare il settore agroalimentare e il lavoro degli allevatori. Nei commenti sui social non sono mancate le critiche, per il risultato ritenuto da alcuni un po’ goffo e per non aver fatto alcun cenno all’impatto ambientale degli allevamenti intensivi.