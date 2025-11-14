Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

135 persone sono state denunciate e oltre 2.400 uccelli sequestrati nell’Operazione “Pettirosso”, condotta dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il bracconaggio dei piccoli uccelli migratori nelle Prealpi lombardo-venete. L’operazione, svolta nel periodo autunnale, ha visto coinvolti diversi reparti territoriali e associazioni ambientaliste, portando al sequestro di armi, munizioni e dispositivi illegali di caccia.

Un’operazione nazionale contro il bracconaggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’Operazione “Pettirosso” si è confermata anche quest’anno come un punto di riferimento nazionale nella lotta al bracconaggio dei piccoli uccelli migratori. L’attività è stata coordinata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma, attraverso il Reparto Operativo – SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES, in collaborazione con i Gruppi Carabinieri Forestali di Brescia, Bergamo, Mantova, Padova, Venezia, Verona e Vicenza. L’operazione ha visto anche il coinvolgimento di unità cinofile, reparti territoriali dell’Arma e volontari di CASB, LIPU, Legambiente e WWF.

Risultati dell’operazione: denunce e sequestri

L’attività, svolta tradizionalmente in autunno lungo le principali rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete, ha portato a risultati significativi: sono state 135 persone denunciate e sono stati sequestrati 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia come trappole, reti e richiami acustici vietati, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi e 73 confezioni di farmaci dopanti.

Salvataggio e recupero degli uccelli

Grazie all’intervento tempestivo dei militari, sono stati salvati 930 uccelli, alcuni dei quali, trovati in buone condizioni di salute, sono stati subito liberati. Gli esemplari feriti o debilitati sono stati affidati ai Centri di Recupero Animali Selvatici “l’Oasi WWF Valpredina” e “Il Pettirosso” per le cure necessarie e il successivo rilascio in natura. Purtroppo, oltre 1.500 esemplari abbattuti illegalmente erano destinati al consumo o al commercio illecito nel circuito della ristorazione.

Le modalità del bracconaggio e i rischi per la fauna

La maggior parte degli uccelli vivi sequestrati era priva di anelli identificativi o presentava anelli manomessi, segno di una cattura in natura e di una successiva immissione sul mercato tramite detenzione illegale o vendita come “richiami vivi”. Questo sistema genera un illecito profitto, poiché la normativa prevede che ogni esemplare detenuto legalmente debba essere identificato con un anello cilindrico inamovibile e codici univoci.

Dispositivi e sostanze sequestrate

Tra i dispositivi sequestrati figurano richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, reti da uccellaggione, archetti e trappole metalliche, strumenti in grado di provocare gravi sofferenze agli animali, spesso lasciati agonizzanti per ore. Particolarmente preoccupante è stato il rinvenimento di farmaci dopanti somministrati agli uccelli per alterarne il canto e renderli più performanti: queste sostanze, a base di derivati del testosterone, possono causare danni neurologici gravi e persino la morte degli animali, configurando un vero e proprio maltrattamento animale.

Il ruolo delle associazioni ambientaliste e dei volontari

Fondamentale è stato il contributo dei volontari delle associazioni ambientaliste come CASB, LIPU, Legambiente e WWF, che hanno collaborato con i Carabinieri nelle attività di recupero, cura e rilascio degli uccelli sequestrati. Il loro intervento ha permesso di garantire un’adeguata assistenza agli animali feriti e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela della fauna selvatica.

Carabinieri