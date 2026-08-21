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Per tutta la notte è continuato il lavoro dei vigili del fuoco in Lombardia per il maltempo, circa 200 gli interventi, fra questi l’evacuazione di 250 persone da un campeggio minacciato dalla piena del torrente e da una frana a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. In provincia di Brescia i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione interessati da frane e esondazioni. I gruppi operativi speciali dei vigili del fuoco sono ancora impegnati nella rimozione di fango, massi, detriti e nella messa in sicurezza delle aree. Stesso impegno in Valtellina e Valchiavenna e in provincia di Como, a Domaso, dove l’esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della Statale Regina sul lungolago.