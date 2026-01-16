Lonate Pozzolo, il cugino del ladro ucciso contro Jonathan Rivolta: "Stava lavorando, non l'ha picchiato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Per la Procura prevale la tesi della legittima difesa, il suo racconto è credibile e coerente con gli elementi raccolti dai carabinieri. Jonathan Rivolta non è indagato per la morte di Adamo Massa, il ladro ucciso durante un tentativo di rapina in una villetta a Lonate Pozzolo, vicino Varese. Secondo il cugino della vittima però quanto successo “non è giusto”, perché lui era lì “per lavorare”. L’uomo inoltre nega che Massa abbia picchiato il 33enne durante la colluttazione.

Le indagini sulla tentata rapina a Lonate Pozzolo

Vanno avanti le indagini sulla tentata rapina in una villetta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, che si è conclusa con la morte di uno dei ladri, colpito al petto con un coltello dal figlio del proprietario.

Jonathan Rivolta, 33 anni, non è indagato ed è considerato persona offesa nell’inchiesta aperta dalla procura di Busto Arsizio per tentata rapina.

Il suo racconto, al momento, appare coerente con gli accertamenti svolti dai carabinieri e tutto porta alla tesi della legittima difesa.

Gli investigatori stanno cercando di rintracciare i due complici del ladro, fuggiti dopo aver abbandonato Massa al pronto soccorso di Magenta.

Il cugino del ladro ucciso contro Jonathan Rivolta

Mentre vanno avanti le indagini, a Ore 14 Sera, nella puntata di giovedì 15 dicembre, ha parlato un cugino del ladro ucciso, che ha ricordato che Massa era padre di tre bambini.

L’uomo ha rilasciato poche, brevi dichiarazioni, affermando che “non è giusto” quanto accaduto, come “non è giusto” il loro lavoro.

Il cugino di Adamo Massa ha poi detto che lui si trovava lì “per lavorare”. E ha sostenuto che non è vero che ha picchiato Rivolta quando questi lo ha sorpreso in casa.

A Lonate Pozzolo ronde e timori di vendette

Intanto a Lonate Pozzolo cresce la paura per possibili vendette o atti di ritorsione da parte di amici o parenti di Adamo Massa.

Il Corriere della Sera riferisce che nella cittadina, più volte finita nelle cronache per infiltrazioni della ‘ndrangheta, sono spuntate delle “ronde“.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di persone legate ai clan calabresi, che non avrebbero gradito l’incursione dei ladri in quello che considerano il “loro territorio”.

“Un brutto segnale, che mi preoccupa”, dice ad Avvenire la sindaca leghista, Elena Carraro.

“Spero non sia vero – aggiunge – perché altrimenti significherebbe tornare a un passato non troppo lontano…”.

Chi era Adamo Massa

Adamo Massa, il ladro morto durante la tentata rapina a Lonate Pozzolo, aveva 37 anni.

Di origini sinti, viveva in un campo nomadi di Torino con la compagna e tre figli.

Massa aveva una lunga lista di precedenti penali, principalmente per reati contro il patrimonio, dai furti in casa alle truffe agli anziani.

Chi è Jonathan Rivolta

A colpire Massa con un coltello è stato Jonathan Rivolta, che ha agito dopo essersi trovato di fronte i ladri entrati in casa.

Rivolta è un ricercatore universitario di 33 anni, con una laurea triennale in Scienze della comunicazione, una magistrale in Economia e gestione aziendale e un dottorato in Management.

Appassionato di arti marziali e trekking, vive al primo piano della villetta dei genitori.