Londra, accoltellamenti a Bromley High Street, quattro persone ferite e sette arresti: si indaga sulla matrice

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Pomeriggio di violenza a Londra, dove alcune persone sono state accoltellate in strada. In seguito all’episodio, scaturito da un alterco degenerato in Bromley High Street, nella zona sud della capitale, quattro uomini sono rimasti feriti, uno in condizioni critiche. Sul posto ambulanze ed elisoccorso: strada chiusa tra Ringers Road e Ethelbert Road. La polizia ha arrestato sette persone, tutte in custodia, ma esclude un rischio esteso per la cittadinanza.

Londra, persone accoltellate a Bromley

L’emergenza è scattata nel pomeriggio di giovedì 10 settembre a Bromley, uno dei borghi del sud di Londra, dove una violenta serie di accoltellamenti ha coinvolto quattro persone lungo la trafficata High Street.

La polizia e i paramedici sono stati allertati poco prima delle 14:30 locali, dopo le prime segnalazioni di un’aggressione con arma da taglio scoppiata nel corso di un alterco per strada.

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Uno dei quattro feriti versa in condizioni critiche, secondo quanto confermato dagli investigatori, mentre gli altri tre sono ricoverati con lesioni giudicate non pericolose per la vita. Le forze dell’ordine hanno precisato che le indagini proseguono, ma che al momento non risulta alcun pericolo esteso per la cittadinanza.

I soccorsi

Il London Ambulance Service ha diffuso la propria ricostruzione dei fatti, indicando le 14:19 come orario esatto della chiamata di emergenza.

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi, paramedici, un addetto alla gestione degli incidenti e anche un’eliambulanza da Londra, a testimonianza della gravità percepita nei primi concitati minuti.

La zona interessata dall’intervento, compresa tra Ringers Road ed Ethelbert Road, è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore, con ripercussioni sui trasporti pubblici locali.

La sicurezza a Londra

L’episodio di Bromley arriva nello stesso giorno in cui Sir James Cleverly, candidato conservatore alla carica di sindaco di Londra, ha dichiarato a Wtx che i londinesi non si sentono più sicuri camminando per strada, nonostante il calo statistico della criminalità.

Fra i casi di violenza di rilievo più recenti, quello di inizio agosto a Covent Garden, dove una donna ha ferito 4 uomini con una lama. Andando indietro nel tempo c’è poi quello del 29 aprile, quando un uomo aveva accoltellato tre persone tra Southwark e Golders Green.

Il 28 luglio 2025, invece, un duplice omicidio a Southwark aveva causato due morti e due feriti. Risale invece a gennaio 2025 il drammatico caso del 14enne ucciso a coltellate su un autobus a Woolwich, episodi che avevano portato l’allora premier Keir Starmer a parlare di una “crisi nazionale” legata alla violenza da coltello nel Paese.