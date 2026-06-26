Londra in ansia per il caldo durante Wimbledon, come funziona la "heat rule" con le pause se ci sono 30 gradi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’emergenza caldo sta colpendo anche la città di Londra in Inghilterra, dove dal 29 giugno al 12 luglio è in programma il prestigioso torneo di tennis di Wimbledon. Nella competizione vige la cosiddetta “heat rule” che, in particolari condizioni di stress termico, prevede nei match all’aperto una pausa di 10 minuti.

L’ondata di caldo in Gran Bretagna e le parole di Sinner

La Gran Bretagna è alle prese con una grande ondata di calore, proprio nei giorni in cui si stanno completando le qualificazioni per l’accesso al tabellone del torneo di tennis di Wimbledon, in partenza da lunedì 29 giugno.

A Roehampton, sede delle qualificazioni di Wimbledon, come riportato da Supertennis si sono registrate temperature intorno ai 33 °C. Nella giornata di mercoledì il campione italiano Jannik Sinner, impegnato in un’esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic all’Hurlingham Club di Londra, aveva fatto notare il gran caldo, ringraziando gli spettatori accorsi nonostante le condizioni climatiche non ideali.

ANSA

Come funziona la heat rule a Wimbledon

Il torneo di Wimbledon, a tutela dei giocatori e delle giocatrici, prevede la cosiddetta “heat rule”: in presenza di un indice di stress termico pari o superiore a 30,1 gradi Celsius, scatta una pausa di 10 minuti (15 minuti per gli eventi in carrozzina) tra il secondo e il terzo set nelle partite al meglio dei tre set o tra il terzo e il quarto set nelle sfide al meglio dei cinque set.

L’indice di stress termico è una misura che prende in considerazione la temperatura dell’aria, l’umidità e la temperatura della superficie e che viene rilevata tramite un apposito monitor. Le rilevazioni, a Wimbledon, sono effettuate 30 minuti prima dell’inizio del gioco e, poi, alle 14 (ora locale) e alle 17.

La heat rule non si applica per i match che si potranno disputare in modalità indoor, grazie al tetto retrattile presente sul Centre Court (dove è previsto l’esordio di Jannik Sinner lunedì 29) e sul Court 1.

La testimonianza dell’attrice Lodovica Comello sul caldo in Inghilterra

Anche l’attrice italiana Lodovica Comello, impegnata su un set a Midhurst, nel West Sussex, ha testimoniato nelle scorse ore il grande caldo che sta mettendo in ginocchio la Gran Bretagna.

“Abbiamo sbloccato i 1001 modi per combattere il caldo. C’è un set intero in pena. Non c’è l’aria condizionata perché, a detta di tutti qui, è la prima volta che l’Inghilterra tocca queste temperature. Sono tutti sotto shock” ha detto in un video pubblicato sui social.

A Londra summit sul caldo estremo annullato per il caldo estremo

Paradosso dei paradossi, a Londra, come riportato dal quotidiano The Indipendent, l’evento della London Climate Action Week previsto il 24 giugno alla London School of Economics, dal titolo “Calore estremo: migliorare la governance e rafforzare l’azione in tutto il mondo“, è stato annullato a causa dopo che le autorità britanniche hanno diramato un’allerta rossa per le temperature estreme registrate nell’area.