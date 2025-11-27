Loredana Bertè all'attacco di Donald Trump, "un guerrafondaio pericoloso e un pazzo scatenato fuori controllo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Loredana Bertè contro Donald Trump. La cantante si è scagliata contro il presidente degli Usa in un’intervista in cui ha ripercorso la sua carriera, compresa la sua visita alla Casa Bianca, quando l’inquilino era George Bush Senior, senza risparmiare accuse dirette a quello attuale.

L’album della carriera di Loredana Bertè

La 75enne artista calabrese si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, passando in rassegna i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera.

L’occasione è l’uscita nelle librerie del suo album fotografico “50 volte Bellissima“, edito da Rizzoli, con cui ricorda 50 anni di successi, progetti, amori e legami speciali, come con l’amica Ornella Vanoni, che ha voluto ricordare come una “donna affascinante, intelligente, colta e autoironica. Un’artista immensa… senza fine”.

Loredana Bertè sul palco di Sanremo nell’ultima edizione del Festival

La causa palestinese

Rivendicando il suo essere ribelle, Loredana Bertè ha citato come esempi di ribellione Vasco Rossi e la Global Sumud Flotilla (“nessuno lo è più di loro”), ricordando anche di essere sempre stata a fianco della causa palestinese ed esprimendo il dolore “immenso e inaccettabile” nel vedere i bambini di Gaza morire di fame, uno “sterminio” sotto gli occhi di tutti:

“In Rap di fine secolo, 30 anni fa, cantavo: ìGuerre e guerre di religione / E genocidi di popolazioni / Fame, peste e carestia / E l’America per polizia’. L’ho rimessa in scaletta, e la canto con la bandiera che mi ha regalato un fan palestinese a un mio concerto”

L’attacco a Donald Trump

Nel suo album di ricordi, la rockstar italiana ha parlato anche della sua visita alla Casa Bianca, quando era presidente George Bush Senior, dicendo che se avesse la stessa occasione direbbe a Donald Trump “che è un guerrafondaio, un pazzo scatenato completamente fuori controllo. È molto pericoloso”.

"Il sistema democratico non è più tale se chi finanzia la campagna elettorale è l'uomo più ricco del mondo – ha spiegato Loredana Bertè – Anche alcuni suoi elettori mi sembrano abbastanza pentiti. L'elezione del nuovo sindaco di New York può dare speranza, anche se sappiamo che East e West Coast, negli Stati Uniti, sono realtà a parte"