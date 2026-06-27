Loredana Bertè annulla il concerto a Bergamo per il caldo, "A rischio la mia salute": il messaggio ai fan

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Loredana Bertè ha deciso di annullare un concerto che aveva in programma domenica 28 giugno a Bergamo. Ed è stata proprio la cantante ad annunciarlo ai fan, con un post sui social in cui ha dato le sue motivazioni. “Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale” ed “esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute“.

Troppo caldo, Loredana Bertè annulla il concerto

A causa del caldo Loredana Bertè ha deciso di annullare la data in programma a Bergamo: il concerto del 28 giugno non ci sarà.

Lo ha voluto annunciare lei stessa: “Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti“, ha scritto in un post su X.

“Né che questa notizia venga raccontata in modo distorto“, ha aggiunto la cantante, spiegando le sue ragioni ai suoi fan.

Loredana Bertè: “A rischio la mia salute”

“Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni”: inizia così il post.

Poi la cantante ha aggiunto: “Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute”.

E “di fronte a questo, non si discute“, ha specificato, mettendo l’accento su quella che è indiscutibilmente e insindacabilmente la cosa più importante e lasciando intendere come ci sia stato un serio confronto con medici e staff.

Loredana Bertè tra l’altro era già stata costretta in passato ad annullare concerti per motivi di salute, come successo ad esempio per un evento che era previsto a Capri nel settembre 2024.

Previsto il rimborso dei biglietti

Una scelta comunque non facile per Loredana Bertè e certamente una decisione non presa a cuor leggero. Come infatti scrive.

“Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza”, si legge nel post.

E poi la parte finale: “Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre”.

I concerti e il caldo, dibattito aperto

Quello del caldo da affrontare prima e durante i concerti estivi è un tema che tocca non soltanto gli artisti che si esibiscono ma anche tutto lo staff impegnato sul palco e non solo.

Sono sempre moltissimi i lavoratori coinvolti in un concerto, dallo staff degli artisti al personale che deve garantire la sicurezza.

Senza contare il pubblico, che in alcuni casi rimane per molto tempo sotto al sole ed esposto a temperature elevatissime. Si tratta sempre e in ogni caso di scelte personali, ci mancherebbe, ma nel caso dei lavoratori coinvolti, pensare alla loro tutela di fronte a certe temperature è un gesto di grande sensibilità e attenzione.

L’appello dello staff di Ultimo i fan

Lo staff di Ultimo, ad esempio, ha lanciato un appello accorato chiedendo ai fan di non accamparsi a Tor Vergata con troppi giorni di anticipo per ragioni di sicurezza e salute legate al caldo torrido.

Nonostante il concerto “La Favola per Sempre” sia in programma per il 4 luglio, infatti, diverse decine di fan hanno da giorni piantato le tende nella radura della periferia romana, con oltre una settimana di anticipo per aggiudicarsi i posti in prima fila.

Si tratta giustamente di decisioni personali e di certo si parla anche di età e generazioni differenti: resta il tema della sicurezza e della salute nelle giornate di caldo estremo.