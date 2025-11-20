Loredana Cannata arrestata in Vaticano, protestava contro la corrida: qual è il legame con la Chiesa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Loredana Cannata, attrice e attivista, nota anche per la partecipazione a L’isola dei famosi, è stata fermata dalle guardie svizzere per aver protestato poco prima dell’arrivo di Papa Leone. Ha fatto sapere di essere stata rilasciata, ma anche bandita dal Vaticano. Esponeva un cartello contro la corrida con la scritta: “Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida”. La sua protesta sarebbe stata interrotta dall’arrivo delle guardie svizzere e dal personale della sicurezza.

Loredana Cannata è stata arrestata

L’attrice e attivista Loredana Cannata è stata arrestata il 19 novembre in Vaticano. Avrebbe tentato di avvicinarsi a Papa Leone XIV per mostrargli il cartello e chiedere un aiuto contro la corrida.

Superata la transenna di Piazza San Marco, è stata intercettata dalle guardie svizzere e dalla sicurezza, che le hanno sottratto il cartello con la scritta: “Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida”. Sulla maglietta indossava la frase “la corrida è peccato”.

Instagram Loredana Cannata Immagine dalla protesta di Cannata

Attraverso i social ha fatto sapere di essere stata rilasciata, ma bandita dal Vaticano.

Attivista per PETA

Loredana Cannata è un’attivista per i diritti degli animali e ha promosso la protesta come rappresentante dell’organizzazione animalista internazionale PETA, di cui fa parte. Proprio l’organizzazione ha reso nota la vicenda, ribadendo come la corrida sia una pratica violenta e crudele.

Cannata non è nuova alla militanza: vegana e crudista dichiarata, negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni in difesa degli animali e, negli ultimi mesi, dopo la partecipazione a L’isola dei famosi, ha raccontato più volte il suo impegno attivista.

Contro di lei ora si muove la magistratura vaticana: è stata rilasciata, ma bandita, e potrebbe subire ulteriori conseguenze.

Chi è Loredana Cannata?

Nata a Ragusa il 14 luglio 1975, è un’attrice e attivista. Ha studiato arte drammatica all’Accademia Sharoff di Roma e ha iniziato la sua carriera come interprete teatrale.

Ha esordito al cinema nel 1999 come protagonista del film “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi.

Arriva anche sul piccolo schermo: nel 2003 è protagonista di Un caso di coscienza. Tra il 2005 e il 2006 partecipa alla seconda edizione di Ballando con le stelle. Nel 2012 viene scelta da Özpetek per “Magnifica presenza” e nel 2014 da Paolo Sorrentino per “Youth – La giovinezza”.