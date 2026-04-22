Loredana Ferrara uccisa a Vignale Monferrato, ex marito attacca il killer Silvio Gambetta: "È scappata da me"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sul femminicidio di Loredana Ferrara, uccisa in strada a Vignale Monferrato e per il cui delitto è stato fermato l’ex, Silvio Gambetta. L’ex marito della donna, Fabrizio Novikov, ha attaccato il presunto killer, reo di aver più volte aggredito la sua compagna tanto da spingerla spesso a scappare di casa per andarsi a riparare.

Femminicidio di Loredana Ferrara: cosa sappiamo

Continuano le indagini sulla morte di Loredana Ferrara, accoltellata in strada a Vignale Monferrato, Alessandria, in un delitto che ha scosso tutta la comunità della cittadina piemontese.

Mentre l’ex compagno della donna, Silvio Gambetta, è posto in stato di fermo, a parlare di lui è l’ex marito di Loredana, Fabrizio Novikov, che a più riprese si è scagliato contro il giardiniere 57enne.

Le accuse dell’ex marito a Silvio Gambetta

Parlando a Dentro la Notizia, l’ex marito ha ricordato come Loredana fosse scappata di casa più volte e di come, per cercare protezione, fosse andata da lui. “Lei continuava a dirmi che lui era minaccioso e che le metteva le mani addosso. Una volta l’aveva minacciata di ucciderla con i coltelli, allora lei li aveva tolti. Era una persona da tenere sotto controllo e sotto cura”, dice Novikov.

L’ex marito spiega come la donna – con cui si era sposato nel 2005 e con cui ha avuto una figlia oggi 20enne – per tanti anni non sia riuscita a “venire via perché lui la chiudeva, la minacciava. Lei aveva paura e non c’era nessuno a parte noi che cercava di tutelarla”. I due erano rimasti in buoni rapporti tanto che, due giorni prima della sua morte, avevano parlato al telefono. “Dopo 15 anni siamo rimasti una coppia. La mia nuova compagna ha accudito Loredana nella nostra famiglia. Eravamo tutti assieme per crescere bene la famiglia”, aggiunge.

Infine, l’uomo accusa il presunto killer Gambetta, ricordando dei trascorsi tra di loro. “Era un grande attaccabrighe, io con lui circa 15 anni fa ho avuto una fortissima colluttazione perché sono stato aggredito pesantemente mentre cercavo di consegnare la bambina a mia moglie. Lui uscì dalla macchina dicendomi frasi minacciose e mettendomi le mani addosso”, spiega.

La ricostruzione: cos’è successo a Vignale Monferrato

Il femminicidio di Loredana Ferrara è avvenuto verso le 18:30 di lunedì 20 aprile tra via Manzoni e piazza Italia, nel centro di Vignale Monferrato. La donna è stata accoltellata alla gola davanti alla presenza di alcuni testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, il compagno – un noto podista della zona – aveva prima provato a investirla con l’auto. I due si erano lasciati a fine 2025 e la 53enne era andata a vivere in un’altra casa. Non risultano denunce pregresse per reati legati al Codice rosso, ma la loro relazione – e i momenti successivi alla rottura – sono al centro delle indagini.

Le parole dell’ex marito della vittima sono state confermate anche da alcuni testimoni e conoscenti della donna che hanno parlato di una relazione conflittuale tra di loro e di come l’uomo fosse aggressivo.

Novikov su Facebook, sotto a una foto di Silvio Gambetta, ha scritto: “Assassino. La pagherai cara. Hai distrutto la felicità. Dietro di te c’era solo odio e nessuno ha parlato, nessuno ha voluto dire che eri un mostro… Ma io so tutto, so chi sei e la pagherai”.

L’attacco contro il presunto killer

L’ex marito ha parlato anche a La Stampa, reiterando le sue accuse e ricordando altri episodi del passato. “Gambetta ha ucciso la madre di nostra figlia, è una persona terribile. Lo ripetevo da tempo: Silvio era un uomo violento, e lo sapevano tutti. L’altra sera, quando ho saputo che Loredana era stata uccisa, ho telefonato ai suoi fratelli e, anziché chiedermi scusa per quello che aveva appena fatto, mi hanno aggredito verbalmente. Forse ritengono ancora una volta di doverlo difendere”, dice.

Inoltre, ricorda due momenti disparati. Il primo che risale allo scorso Natale. “Lei era fuggita dopo che lui l’aveva minacciata con un coltello”, dice, mentre il secondo è del 2009 ed è quello della già citata lite tra i due che fu seguita da una denuncia per lesioni. “Quel pomeriggio stavo accompagnando mia figlia da sua madre quando lui mi è venuto incontro e mi ha aggredito, rompendomi un dito. Io ho reagito rifilandogli una testata. Poi entrambi avevamo ritirato la querela”, aggiunge.

Infine, il ricordo della compianta ex moglie vittima del femminicidio. “Le nostre vite si erano divise, ma in maniera consensuale. Senza rancori. Anzi, ci volevamo ancora bene. Avevo parlato al telefono con Loredana appena due giorni prima. Mi era sembrata tranquilla perché da sei mesi era andata via da casa. Era scappata da quell’uomo violento. Si sentiva finalmente libera e felice. Le avevamo chiesto di venire a vivere con noi, ma lei aveva rifiutato per non lasciare il lavoro”, chiosa.