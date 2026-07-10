Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani a Sanremo, il padre dopo l'arresto svela che "era bullizzato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Filippo Oldani ha confessato l’omicidio della madre Lorella Capano di 58 anni. Il corpo è stato ritrovato all’interno della seconda casa di famiglia a Sanremo. Da subito sospettato, il figlio è stato interrogato per diverse ore, al termine delle quali il gip ha convalidato l’arresto. Durante l’udienza è scoppiato in lacrime. Il ventenne è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il padre di Filippo: “Era bullizzato, con la madre un rapporto soffocante”.

Il figlio confessa l’omicidio

Filippo Oldani era indagato per l’omicidio della madre Lorella Capano. Dopo un serrato interrogatorio di due ore, il ventenne ha confessato di essere stato lui ad ucciderla.

Il gip Massimiliano Botti ha convalidato il fermo. Il giovane è tornato in custodia presso la casa circondariale di Valle Armea a Sanremo.

ANSA

Gli avvocati del giovane, Alessandro Moroni e Giovanni Priola, hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni all’uscita dal tribunale. Durante l’interrogatorio per la convalida, il giovane sarebbe scoppiato a piangere in più momenti del racconto.

La ricostruzione dell’omicidio

Lunedì 5 luglio, poco prima dell’ora di cena, Filippo avrebbe ucciso la madre Lorella Capano di 58 anni. L’aggressione è avvenuta all’interno della casa vacanze di famiglia a Sanremo, in via Hope.

La causa del decesso sarebbe da ricondurre a un’azione di strangolamento. Il movente però non è ancora stato confermato.

Dopo l’omicidio, il ventenne sarebbe uscito di casa passando per la finestra per recarsi in un ristorante che frequentava spesso con la famiglia e solo al rientro ha chiamato il 112, fingendo di non conoscere le condizioni all’interno dell’abitazione. Al telefono aveva dichiarato che non riusciva ad aprire la porta di casa e che la madre non rispondeva.

Rapporto con la madre: per il padre era bullizzato

Raggiunto dall’inviata di Morning News, il padre di Filippo racconta come durante l’anno fosse stato bullizzato a scuola. In particolare, l’episodio di una gita scolastica, dalla quale sarebbe tornato con la schiuma nei capelli.

Aggiunge che era stato filmato e preso in giro con questi video sulla chat della scuola.

Sul rapporto con la vittima del figlio, l’uomo sospira prima di rispondere. Spiega che con Lorella si sono separati ormai da oltre 10 anni. “La mamma ha fatto un po’ tutto, anche da padre. Forse il loro rapporto era diventato un po’ troppo soffocante“, ipotizza l’uomo.