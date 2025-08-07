Lorella Cuccarini compie 60 anni, dallo scontro con Heather Parisi alla battuta di Silvio Berlusconi sul seno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lorella Cuccarini, in vista del suo 60esimo compleanno, ha celebrato questo importante traguardo con una lunga intervista, in cui ha parlato anche dello scontro con Heather Parisi: “Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6”, ha detto. Poi ha ricordato una frase di Silvio Berlusconi: “Scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui”.

Lorella Cuccarini e lo scontro con Heather Parisi

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha parlato del dualismo con Heather Parisi, spiegando come è nato: “Il mio peccato originale è stato aver preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me e rifiutò: ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”.

La Cuccarini ha sottolineato poi di non aver “fatto niente” a Heather Parisi.

ANSA

Lorella Cuccarini è nata il 10 agosto del 1965. In vista dell’arrivo dei suoi 60 anni, ha concesso una lunga intervista, in cui tra i vari argomenti, ha parlato dello scontro con Heather Parisi e rivelato un retroscena su Silvio Berlusconi.

In un altro passaggio dell’intervista, Lorella Cuccarini ha rivelato di non invidiare nessuno: “No, mi piace vedere come lavorano gli altri. Certo mi sarebbe piaciuto avere un decimo della voce di Giorgia”.

Lorella Cuccarini e la battuta di Silvio Berlusconi sul seno

Lorella Cuccarini, parlando di gossip, ha rivelato alcuni retroscena durante l’intervista: “Un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli”.

Poco dopo, ha ricordato una frase ironica pronunciata da Silvio Berlusconi su di lei: “Scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui“.

Lorella Cuccarini sarà ancora ad Amici di Maria De Filippi

Nell’intervista organizzata per celebrare i 60 anni di Lorella Cuccarini (“Fisicamente me ne sento non più di 50, di spirito anche 30” ha detto), è stato confermato che farà ancora parte del cast della trasmissione Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dove è un’apprezzata “professoressa”.

A tal proposito, Lorella Cuccarini ha detto: “Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare”.