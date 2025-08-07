Lorella Cuccarini compie 60 anni, dallo scontro con Heather Parisi alla battuta di Silvio Berlusconi sul seno
Lorella Cuccarini, in vista del suo 60esimo compleanno, ha celebrato questo importante traguardo con una lunga intervista, in cui ha parlato anche dello scontro con Heather Parisi: “Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6”, ha detto. Poi ha ricordato una frase di Silvio Berlusconi: “Scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui”.
Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha parlato del dualismo con Heather Parisi, spiegando come è nato: “Il mio peccato originale è stato aver preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me e rifiutò: ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”.
La Cuccarini ha sottolineato poi di non aver “fatto niente” a Heather Parisi.
Lorella Cuccarini è nata il 10 agosto del 1965. In vista dell’arrivo dei suoi 60 anni, ha concesso una lunga intervista, in cui tra i vari argomenti, ha parlato dello scontro con Heather Parisi e rivelato un retroscena su Silvio Berlusconi.
In un altro passaggio dell’intervista, Lorella Cuccarini ha rivelato di non invidiare nessuno: “No, mi piace vedere come lavorano gli altri. Certo mi sarebbe piaciuto avere un decimo della voce di Giorgia”.
Lorella Cuccarini, parlando di gossip, ha rivelato alcuni retroscena durante l’intervista: “Un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli”.
Poco dopo, ha ricordato una frase ironica pronunciata da Silvio Berlusconi su di lei: “Scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui“.
Nell’intervista organizzata per celebrare i 60 anni di Lorella Cuccarini (“Fisicamente me ne sento non più di 50, di spirito anche 30” ha detto), è stato confermato che farà ancora parte del cast della trasmissione Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dove è un’apprezzata “professoressa”.
A tal proposito, Lorella Cuccarini ha detto: “Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare”.