Lorena Isceri, per l'ex fidanzato "ha cercato di gestire il problema ed è stata colta alla sprovvista"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Renato Caldarola, ex fidanzato di Lorena Isceri, la donna lanciata da un cavalcavia sull’A1 e uccisa da Federico Vella, ha ricordato la 45enne come "forte e sensibile" e ha ipotizzato volesse provare a "gestire il problema" con il compagno più giovane di lei, ma la situazione l’ha colta alla sprovvista.

Le parole dell’ex fidanzato di Lorena Isceri

Renato Caldarola è stato intervistato da Quarto Grado a cui ha rivelato che Lorena Isceri è stata il suo primo amore.

"Eravamo appena adolescenti, gli anni tra la fine delle scuole medie e l’inizio delle superiori", ha detto l’uomo.

Durante i funerali, la madre di Lorena teneva abbracciato un orsacchiotto bianco che Caldarola aveva regalato alla donna.

"È un peluche che ha più di trent’anni – ha specificato – era un regalo doppio. Io ero più legato alla seconda parte del regalo che era il cd degli 883 con la canzone Ti sento vivere che era una dichiarazione d’amore".

L’ultimo contatto tra Caldarola e Isceri

La giornalista di Quarto Grado ha poi chiesto a Calderola quale è stata l’ultima volta che ha sentito Lorena.

"Penso poco prima che lei incontrasse lui (Federico Vella, ndr) – ha risposto aggiungendo che "era il mio compleanno due anni fa".

"Era una ragazza dolcissima, dalla grandissima sensibilità e l’essere sensibili è essere forti", sono le parole di Renato per descrivere Lorena.

Lorena e la relazione con Vella

"Lei aveva cercato di gestire la situazione problematica", ha detto Calderola riguardo alle relazione di Lorena con Federico Vella.

Secondo l’ex, la donna avrebbe provato a gestire le cose "fino a quando si è resa conto che non c’era possibilità di cura", probabilmente anche a seguito della manifestazione di violenza di Vella.

"Lei è stata presa sicuramente alla sprovvista nel senso che è stato tutto troppo veloce" è la conclusione di Renato.

L’uomo non nasconde il rammarico per non aver saputo nulla riguardo alla situazione tra Lorena e Vella, come neanche la famiglia della donna, e non essere potuti intervenire.

Lorena è stata uccisa dal suo ex Federico Vella, che l’ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio.

La 45enne, durante il sequestro, era riuscita a chiamare la polizia che ha poi rintracciato Vella quando la donna era già deceduta.

Anche l’uomo si è poi gettato dal cavalcavia ed è morto.