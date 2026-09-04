Lorena Isceri uccisa sulla A1, il tradimento di Federico Vella e la sua ossessione per la palestra

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dal suo ex fidanzato Federico Vella che l’ha lanciata da un viadotto sulla A1 e poi si è gettato nel vuoto, sarebbe avvenuto dopo la rottura voluta dalla donna che aveva scoperto un suo tradimento. Vella non aveva accettato questa scelta e aveva sviluppato una sorta di ossessione per la sua ex compagna che aveva conosciuto in palestra.

Lorena Isceri uccisa sulla A1

A “Verità nascoste – Il Diario”, programma Mediaset, si è approfondita la tragica vicenda del femminicidio avvenuto sulla A1, a Firenze, in seguito al quale è morta Lorena Isceri, uccisa dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita gettandosi da un viadotto.

Nel corso della trasmissione si sono analizzati i profili social dell’uomo e segnalato quella che a tanti sembrava una vera e propria ossessione da lui sviluppata nei confronti della ex compagna, dopo la chiusura della loro storia.

Il tradimento di Federico Vella e l’ossessione per la ex

Insieme da un anno e mezzo, a interrompere la relazione era stata Lorena che, scoperto un tradimento commesso da Federico, aveva deciso di troncare il loro rapporto, una scelta questa che l’uomo non avrebbe mai accettato.

Conosciutisi in palestra – luogo che l’uomo frequentava assiduamente – i due avevano intrapreso strade diverse ma il ritornare insieme era diventata una sorta di ossessione per Vella. Come viene spiegato nel servizio della trasmissione di Milo Infante, negli ultimi due anni Federico era cambiato, si era dedicato alla cura estrema del proprio corpo ed era diventato sempre più schivo con gli amici. Soffriva per la storia d’amore ormai finita per colpa sua, come lui stesso diceva, e sui social lui che era un fotografo continuava a postare scatti in cui apparivano felici e sorridenti.

Il 12 agosto a corredo di una serie di foto e video insieme, aveva scritto: “A te che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo”. Il cambiamento è evidente anche se si analizza il suo feed sui social che era passato da scatti che riguardavano il suo lavoro, come paesaggi e quant’altro, a esclusivamente contenuti in cui compariva Lorena.

La ricostruzione sul femminicidio

I fatti risalgono al primo pomeriggio di giovedì 3 settembre. Lorena Isceri è stata uccisa dall’ex fidanzato, Federico Vella, sull’autostrada A1 dove, secondo le prime ricostruzione, l’uomo avrebbe prima lanciato la donna da un viadotto e poi si sarebbe gettato anche lui.

Vella aveva atteso Isceri nel garage di casa sua, l’aveva rapita e chiusa nel bagagliaio dell’auto prima di colpirla più volte e di lanciarla nel vuoto. Per gli investigatori, le azioni del 36enne erano premeditate, come testimonia un post sui social in cui aveva scritto: “Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti”.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo ipotizzando l’omicidio volontario contro ignoti, secondo la prassi.