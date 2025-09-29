Lorenz Kraus confessa in diretta tv l'omicidio dei genitori ad Albany negli Usa: "Li ho soffocati"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una confessione sconvolgente ha scosso gli Usa: durante un’intervista televisiva alla CBS6, Lorenz Kraus, 53 anni, ha ammesso di aver ucciso e seppellito i propri genitori, Franz e Theresia Kraus, nel giardino della casa di famiglia ad Albany, nello Stato di New York. L’uomo, davanti al giornalista Greg Floyd, ha raccontato con freddezza i dettagli del duplice omicidio, dichiarando: “Li ho soffocati. È stato così veloce”.

Lorenz Kraus confessa in diretta tv l’omicidio dei genitori

Come riporta AGI, la confessione è avvenuta appena un giorno dopo il ritrovamento dei resti umani nel cortile della loro abitazione, a seguito di un’indagine avviata per irregolarità nei pagamenti della previdenza sociale.

Le autorità avevano scoperto che i due anziani, di 92 e 83 anni, continuavano a ricevere sussidi nonostante nessuno li vedesse da anni.

Getty Images

Lorenz Kraus in tribunale

Il racconto dell’orrore

Davanti alle telecamere, Kraus ha raccontato i momenti dell’omicidio con inquietante lucidità.

“Ho strangolato mio padre a mani nude e poi mia madre con una corda”, ha detto, spiegando di aver seppellito i corpi nel cortile di casa “alcuni giorni dopo”.

Alla domanda del giornalista se avesse davvero compiuto il gesto, ha risposto con un gelido “Sì”.

Nel corso dell’intervista, l’uomo ha tentato di giustificare l’omicidio come un presunto “atto di pietà”, sostenendo che entrambi i genitori fossero in gravi condizioni di salute: “Sapevano di stare peggiorando. Ho fatto il mio dovere nei loro confronti. La loro sofferenza era la mia preoccupazione principale”.

Secondo Kraus, la madre aveva riportato ferite dopo una caduta, mentre il padre, operato agli occhi, non riusciva più a guidare. Non ha mai parlato di malattie terminali o condizioni che potessero giustificare il gesto.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sulla scomparsa dei coniugi Kraus erano iniziate nel maggio scorso, quando la Social Security Administration aveva segnalato che i pagamenti a nome dei due anziani non si erano mai interrotti.

Un controllo aveva rivelato che nessuno li aveva più visti dal 2017 e un vicino aveva riferito che si sarebbero “trasferiti all’estero”.

Gli scavi nel giardino hanno portato al ritrovamento dei due corpi, identificati poi come quelli di Franz e Theresia Kraus.

Dopo l’intervista, la polizia di Albany ha arrestato immediatamente il figlio con l’accusa di omicidio plurimo e occultamento di cadaveri.

Il capo della polizia, Brendan Cox, ha confermato che la confessione televisiva sarà utilizzata come elemento chiave nel processo.

Il giudice ha disposto per Kraus la custodia cautelare senza cauzione.