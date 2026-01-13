Lorenza Bridi morta a 19 anni nell'incidente a Settimo di Pescantina tra il suo scooter e un camion
A seguito dell’incidente tra il suo scooter e un camion a Settimo di Pescantina, Lorenza Bridi è morta. Aveva 19 anni
Dopo lunghe ore di attesa, è arrivata la notizia peggiore. Lorenza Bridi è morta a seguito del terribile incidente lungo la strada statale 12 del Brennero, nella località di Settimo Pescantina a Verona. Lo scooter su cui viaggiava la ragazza di 19 anni si è scontrato con un camion, in un sinistro che ha coinvolto anche una terza automobile. Ancora da chiarire le dinamiche del tragico scontro.
Lorenza Bridi, morta a 19 anni
Lorenza Bridi aveva 19 anni e frequentava l’ultimo anno del liceo delle Scienze Umane presso l’istituto superiore Montanari di Verona.
“Il suo sorriso, la curiosità e la presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori” ha ricordato il dirigente scolastico Matteo Sansone dedicandole un minuto di silenzio.
Cordoglio ai famigliari arriva anche dalla squadra del Volley88 Pescantina, in cui Bridi, appassionata di pallavolo fin da bambina, aveva giocato.
“Alla famiglia va il nostro pensiero più sincero e un forte abbraccio in questo momento così difficile” scrive sui social l’associazione sportiva.
L’incidente a Settimo di Pescantina
Attorno alle ore 7.15 di lunedì 12 gennaio, lo scooter su cui viaggiava Bridi si è scontrato contro un camion.
È avvenuto all’altezza del civico di via Nassar 50, nella frazione di Nassar a Settimo, lungo la strada statale 12 della Valpolicella.
Nella collusione è rimasta coinvolta anche una terza auto e le conseguenze dell’incidente sono state così gravi da dover chiudere la strada per ore e richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.
Ancora da ricostruire le dinamiche dell’incidente, su cui indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Peschiera.
Le condizioni di Lorenza Bridi sono apparse subito critiche ai soccorritori e, trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva fino al decesso.
I pericoli della SS 12
Non è la prima volta che sulla strada statale 12 si verifica un incidente dalle tragiche conseguenze.
Sullo stesso tratto che porta a Pescantina, nel luglio 2024, perse la vita il 25enne Pietro Simeoni, schiantatosi contro un camion della raccolta rifiuti.
Nello stesso anno, pochi mesi prima, un altro residente di Pescantina morì a causa di un incidente. Era Ion Jerechi, operaio 29enne, che perse il controllo della propria moto andando a schiantarsi in un parcheggio.