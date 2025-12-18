Lorenza Mario, l'intervista: “In Saranno Famosi ho ritrovato la mia storia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ruoli che si interpretano e altri che si abitano. Lorenza Mario non ha semplicemente indossato i panni di Miss Bell, la professoressa d’arte nella nuova edizione del musical Fame – Saranno Famosi, diretta da Luciano Cannito e prodotta da Fabrizio Di Fiore Entertainment e FDF GAT, al Teatro Alfieri di Torino dal 19 al 21 dicembre. Li ha riconosciuti. Ha sentito, in quel personaggio nato per guidare giovani talenti tra disciplina e ispirazione, una risonanza profonda con la sua stessa storia. Miss Bell insegna danza, crede nel rigore ma anche nella libertà, spinge i ragazzi a conoscersi, più che a esibirsi. Non è solo un’insegnante: è un riferimento. E Lorenza Mario, che alla danza ha affidato il suo corpo e la sua identità fin da bambina, si muove sulla scena con la consapevolezza di chi ha vissuto – sulla pelle, nei muscoli, nei “no” e nelle piccole conquiste – tutto ciò che racconta. Accettare questo ruolo non è stato solo un ritorno alle origini, ma anche un atto di fiducia verso un progetto capace di parlare alle nuove generazioni senza edulcorare la realtà. Fame non è una vetrina, è un percorso: fatto di fatica, emozione, prove, cadute, e crescita. E, in un’epoca in cui tutto corre veloce e la fragilità si nasconde dietro i filtri, raccontare la verità dell’impegno può ancora essere rivoluzionario. Lorenza Mario lo fa con grazia, senza enfasi. Nelle sue parole c’è la lucidità di chi sa cosa significa mettersi in gioco davvero, e la generosità di chi ha deciso, oggi, di restituire qualcosa. Sul palco, tra i ragazzi, ma anche in questa intervista.

Cosa l’ha convinta a dire sì a Fame – Saranno famosi?

“Sono già passati tre anni da quel sì. È stato un lavoro di grande successo, oggi è alla sua terza stagione. Ma ricordo bene cosa mi spinse ad accettare. Innanzitutto, Luciano Cannito. Non ci conoscevamo ancora di persona, ma sapevo che era molto attivo nel mondo del teatro, della danza, del musical. Questo mi incuriosiva. Quando mi ha telefonato per propormi il progetto, ho accettato con entusiasmo. Era la nostra prima collaborazione. Poi c’è il titolo: Saranno Famosi. Mi ha riportato subito agli anni Ottanta, quando da ragazzina studiavo danza con passione. Guardavo la serie in tv e ne ero affascinata. Quel mondo rappresentava tutto ciò che sognavo. Non mi perdevo una puntata. Quindi, quando mi è arrivata la proposta per il musical, ho detto sì subito, senza pensarci troppo”.

Interpreti Miss Bell, una professoressa d’arte in una scuola di talenti. Cosa c’è di Lorenza Mario in questo personaggio?

“Molto. Anzi, direi parecchio. Miss Bell insegna danza. E io, sì, oggi sono attrice, faccio musical e commedie musicali… ma vengo dalla danza. È stata il mio primo amore, la mia prima vera disciplina. Fin da piccolissima. Sentivo quindi una grande affinità con lei. Condividiamo passione, rigore, disciplina. Quando costruisci un personaggio, ci metti molto di te. E io in Miss Bell ci ho messo tanto. Luciano Cannito l’ha apprezzato, e io ho apprezzato che mi abbia lasciata libera di lavorare a modo mio. È un personaggio costruito, certo. Ma parte da qualcosa di autentico. Miss Bell è un pilastro. Un riferimento per i ragazzi. La danza è dura, richiede disciplina, ma è anche libertà: libertà di movimento, di espressione, di comunicazione. Questi due aspetti – rigore e libertà – sembrano distanti, ma nella danza si uniscono. Ecco, lei ha questa complessità. Ama l’arte, ama i ragazzi, vuole aiutarli a scoprire chi sono, cosa possono diventare. E io mi ci rivedo molto. Anche se non insegno in modo continuativo, tengo spesso stage o masterclass. Mi piace stare con i giovani, anche dietro le quinte. Nella compagnia di Saranno Famosi ci sono tantissimi ragazzi. Non mi stanco mai di osservarli. E ogni tanto, se posso, do un consiglio. Quando vedo talento unito alla voglia di imparare, per me è bellissimo”.

Lei che tipo di insegnanti ha avuto? Come sono stati quelli che l’hanno formata?

“Ce ne sono due tipi: quelli che ti fanno venire voglia di mollare tutto, e quelli che ti spingono a dare il meglio. Io sono stata fortunata: ho incontrato insegnanti validi. La prima vera maestra si chiamava Mariolina Giaretta, era di Padova, la mia città. Aveva lavorato alla Scala, a Parigi, era una maître de ballet. Mi ha trasmesso il senso del rigore, della disciplina. Era severa, a volte autoritaria, ma con me anche molto simpatica. Avevamo un bel legame. Quando un insegnante vede in te del potenziale, può nascere un’intesa profonda, fatta anche di dolcezza. Ancora oggi siamo in contatto. Le voglio un bene dell’anima. Poi ho avuto tanti altri insegnanti, di danza e di canto, perché la mia formazione si è allargata. Ma è vero: l’immagine dell’insegnante rigida con il bastone in mano appartiene al passato. La disciplina è importante, certo. La danza non è un gioco. Ma i bambini, soprattutto all’inizio, hanno bisogno di sentirsi accettati, valorizzati, amati. Solo così possono amare quello che fanno. Se insegnassi stabilmente, il mio approccio sarebbe equilibrato e empatico. Lo vedo anche con mia nipote, che studia danza ed è molto brava. Ha un fisico perfetto per questo. E so quanto conti sentirsi apprezzati. Con la dolcezza si ottiene tanto”.

“Essere accettati”. Ma quanto è stato difficile per lei, nel suo percorso, accettarsi fisicamente?

“In realtà non è stato difficile. Ero alta, magra, con una muscolatura già sviluppata. Avevo tutto quello che serviva. Il mio amore per la danza è nato con le immagini di Carla Fracci e delle grandi ballerine classiche. Sognavo quella carriera. Forse il mio fisico era un po’ troppo atletico. Ho sempre avuto spalle larghe. La mia insegnante scherzava e mi chiamava ‘armadio quattro stagioni’. All’epoca, l’ideale della ballerina era più esile, con spalle strette. Oggi per fortuna è cambiato: c’è più apertura. Se sei brava e sul palco convinci, non importa com’è il tuo fisico. Io non ho mai avuto complessi. Mi sono sempre piaciuta. E anche quando ho capito che non sarei diventata una ballerina classica, ho scoperto il resto del mondo della danza. E ho trovato la mia strada”.

Non ha mai avvertito il demone della perfezione fisica? Penso per esempio a disturbi come l’anoressia, che purtroppo colpiscono tante ragazze nel mondo della danza.

“No, per fortuna no. Non ho mai avuto quel tipo di problema, nemmeno da adolescente. Non ho mai fatto particolare attenzione a quello che mangiavo. Ero molto attiva, avevo giornate piene: andavo a scuola, poi correvo subito a danza, studiavo, facevo i compiti. Bruciavo tutto quello che mangiavo, non stavo mai ferma. Non c’era nemmeno tempo per pensare a diete o a come apparivo. Il mio corpo era muscoloso, forte, e andava bene così. Ovviamente il mondo della danza, soprattutto un tempo, era molto rigido rispetto a certe caratteristiche fisiche, ma io ho sempre avuto un buon rapporto con il mio corpo. Non sono mai stata ossessionata dalla magrezza. Certo, ho visto ragazze vicine a me che hanno sofferto di disturbi alimentari, e mi è dispiaciuto tanto. È una cosa che purtroppo succede ancora oggi. Credo che sia importante capire che la danza richiede un corpo funzionale prima ancora che esteticamente perfetto. È fondamentale che il corpo stia bene, che sia in equilibrio. Solo così puoi affrontare le ore e ore di lavoro che richiede questa disciplina”.

Oggi come vive il cambiamento del corpo con il passare del tempo?

“Mi accetto per quella che sono. Certo, mi curo: uso delle buone creme, faccio attenzione a me stessa, ma non sono mai ricorsa ad altro. Non ho mai fatto ritocchi estetici, anche perché ho un po’ paura di non riconoscermi più. Non giudico chi fa scelte diverse, sia chiaro. Ognuno deve sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e con la propria immagine. Se una donna si sente meglio facendo qualcosa per migliorarsi o per rallentare i segni del tempo, va benissimo. Però io, almeno per adesso, non ne sento il bisogno”.

Torniamo con la mente al passato. Come hanno reagito i tuoi genitori quando ha espresso il desiderio di fare la ballerina?

“Non mi hanno mai ostacolata, anzi. Sono sempre stati molto aperti. Io ho iniziato a muovermi prestissimo: avevo tre o quattro anni, e già ballavo in casa, appena sentivo la musica. A un certo punto, i miei genitori hanno capito che non era solo un gioco passeggero, ma qualcosa che amavo davvero. Così mi hanno iscritta a una scuola di danza. E lì è iniziato tutto. All’inizio era ovviamente un’attività extra, come capita a tante bambine, ma poi è diventata una passione vera. Da adolescente ho cominciato a fare le prime audizioni. Avevo voglia di provarci, di fare sul serio. I miei genitori, entrambi insegnanti, non mi hanno mai detto ‘lascia perdere’, né hanno cercato di impormi un percorso diverso. Però, nello stesso tempo, io fatto anche una scelta razionale. Mi sono iscritta all’Isef, l’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Era una specie di piano B: se le cose con la danza non fossero andate, avrei potuto diventare un’insegnante di educazione fisica. E infatti mi sono laureata, ho finito gli studi. Ma poi, di fatto, non ho mai insegnato. Sono sempre rimasta nel mondo dello spettacolo, della danza, del teatro. Quindi sì, i miei genitori mi hanno sempre sostenuta. E io ho sempre cercato di restituire quella fiducia impegnandomi al massimo in quello che facevo”.

Da ballerina, un po’ come i ragazzi di Saranno Famosi, si è trovata inevitabilmente a sostenere audizioni. Come reagiva ai “no”?

“Li ho sempre accettati, assolutamente. All’inizio, certo, ero molto acerba. Con la nostra scuola di Padova avevamo anche fondato una compagnia di balletto che si chiamava Veneto Balletto. Era una realtà semiprofessionale, abbiamo vinto molti concorsi, facevamo spettacoli… Eravamo molto giovani. Poi, dopo qualche anno, la compagnia si è sciolta. Aveva vita breve, probabilmente anche per motivi economici, eravamo tutte ragazze molto giovani, ma è stata un’esperienza importante. Dopo, ognuna ha preso la sua strada: una mia collega ha ballato al Balletto di Toscana, un’altra è andata in Francia, un’altra ancora in Germania… eravamo un bel gruppo. Di audizioni, all’inizio ne ho fatte parecchie, anche all’estero, per entrare in compagnie di danza classica e contemporanea. All’epoca c’erano migliaia di ragazze che si presentavano e le compagnie avevano bisogno di quattro o cinque ballerine, giusto per rimpiazzare qualche elemento. Quindi, ti ritrovavi in mezzo a una valanga di candidate, e spesso prendevano pochissime persone. Io non avevo ancora esperienza professionale, perciò quelle prime audizioni sono servite più che altro a farmi le ossa. Arrivavo sempre in finale, ma alla fine sceglievano altre. Mi mancava proprio l’esperienza. Però ecco, i ‘no’ servono. Nei primi anni vanno benissimo. Ti aiutano a capire dove sei, cosa ti manca, e a crescere. A un certo punto, quasi per caso, è arrivata l’opportunità di fare un’audizione per la Rai. Avevo una buona base tecnica, quindi è stato tutto più facile. In televisione, paradossalmente, i requisiti non erano altissimi: bastava avere una solida preparazione di classico, un po’ di moderna e jazz, e infatti ho iniziato a vincere tutte le audizioni”.

Ma la televisione era nei suoi piani oppure è stato un piacevole incidente?

“Un incidente piacevole, diciamo. Un caso, proprio un caso. In quel periodo stavo lavorando d’estate, facendo serate con un gruppo di attori comici. Mi aveva notata un’agenzia legata a uno di loro e mi dissero: ‘Hai un bel viso, sei fotogenica, potresti andare bene per la tv’. Io in realtà non ero interessata, sono sempre stata innamorata del teatro. Però ho pensato: ‘Proviamo, facciamolo come esperienza’. E così ho fatto il provino. L’agenzia, però, aveva sbagliato data: mi hanno mandata nel giorno delle selezioni per le vallette, non per le ballerine. Quindi mi presento vestita da ballerina, body grigio, pronta per ballare… e invece mi piazzano davanti a una telecamera per fare un primo piano e una presentazione. Mi ricordo che mi hanno chiesto di dire il mio nome, altezza, qualcosa di me… e io: ‘Sono Lorenza Mario, sono alta un metro e 72 e mi piacciono le fragole con la panna’. Non sapevo davvero cosa dire, mi veniva da ridere. Le altre erano tutte truccate, con tacchi a spillo e calze a rete. Io sembravo un’aliena”.

Ma l’hanno presa lo stesso…

“Sì, mi hanno presa. Anche senza tacchi. Però, inizialmente, non volevo fare quel programma. Cercavano venti ragazze da abbinare alle squadre di calcio per un programma che si chiamava Acqua Calda, diretto da Gino Landi, su Rai 2. Io dovevo dire i risultati delle partite dell’Udinese, che all’epoca non vinceva quasi mai. Mi stava stretto, perché nel programma c’era anche un balletto vero, con una prima ballerina e un corpo di ballo. E io, che sapevo ballare, dovevo stare lì in mezzo a dire i gol. Non mi interessava fare la gollina”.

E come è passata dalla gollina al ballo?

“Ho fatto un po’ la furba. Durante le lunghe pause della trasmissione, che durava tutto il pomeriggio, per vincere i tempi morti mi mettevo a ballare da sola. Facevo giri, esercizi, e così mi hanno notata: mi ha vista Roberto Croce, che era coreografo e assistente di Gino Landi: ‘Ma tu balli?’. A quel punto mi hanno convocata direttamente per un altro programma che stavano preparando, Il grande gioco dell’oca. Mi hanno fatto comunque fare l’audizione, ma era chiaro che mi avevano già scelta. Mi ero praticamente auto-candidata col mio entusiasmo. Se ci penso adesso, mi viene da ridere. Oggi non lo farei mai, ma a vent’anni ti butti. Poi da lì è partito tutto. Una volta che entri nel giro, senti subito quali altre audizioni ci sono in vista. Quando ho saputo di quella di Buona Domenica, mi sono presentata. C’erano un migliaio di ragazze. Ci hanno prese in tre. Coreografo era Marco Garofalo. E così è iniziata la mia carriera televisiva vera”.

Con Marco Garofalo non vi risparmiavate, né lei né Matilde Brandi. Le sue coreografie erano davvero molto fisiche, richiedevano fatica. Ma con tutta quella fatica arrivava anche il grande successo. Che cosa significava per lei, allora, la popolarità?

“A dire la verità… non ci badavo. L’auditel non mi interessava, non sapevo nemmeno che cosa fosse lo share. Ero completamente presa da quello che facevamo: i nostri balletti. Lavoravamo tutta la settimana per arrivare a quel momento, che poi era in diretta. E i balletti di Marco Garofalo erano molto articolati, bellissimi. Era una gioia farli: Marco era un artista, creava dei veri e propri videoclip musicali, ma… dal vivo. In diretta. Una cosa pazzesca, se ci pensiamo. Perché normalmente un videoclip si gira, si monta, si rifà. Noi no: era tutto lì, in presa diretta, senza possibilità di sbagliare. Passavamo ore e ore in sala prove. Prima facevamo lezione e riscaldamento, poi Marco ci insegnava i famosi ‘blocconi’, cioè pezzi di coreografia completi che tutti dovevamo imparare. Solo dopo, nel corso della settimana, venivano fatti gli ‘inserimenti’: sequenze ritagliate da quei blocchi da usare nei vari momenti. All’inizio io e Matilde eravamo nel corpo di ballo, poi siamo diventate prime ballerine. C’era anche Mia Molinari. Facevamo balletti costruiti come sfide tra bande metropolitane: due gruppi distinti che poi si univano in un unico ‘ballettone’. Era una costruzione scenica e coreografica enorme, e ogni dettaglio contava. Il giovedì montavamo in studio televisivo con il regista Beppe Recchia, i cameraman, il direttore musicale… ognuno con la sua parte. Ogni pezzetto era studiato con la camera giusta. Il venerdì tornavamo in sala per fare la ‘pulizia’: braccia, gambe, giri, tutto doveva essere perfetto. Il sabato facevamo la generale in costume, e la domenica andavamo in diretta. Il balletto durava cinque minuti, ma dovevi essere precisissima. Avevamo le ‘stelline’ sul pavimento per segnare le posizioni: se avessi sbagliato posto, la camera non ti avrebbe preso. Era tutto così perfetto che non potevi permetterti di sbagliare. Ma c’era anche l’interpretazione vocale: i brani erano registrati, sì, ma il playback doveva essere fatto benissimo. Luci, costumi… tutto era di altissimo livello. Marco aveva carta bianca, Recchia lo stimava tantissimo, e si vedeva: avevamo costumi pazzeschi, scenografie cinematografiche. Oggi ce li sogniamo. E, quindi, con tutto questo da fare… ma cosa me ne importava a me dello share? L’unica mia preoccupazione era che il mio lavoro fosse perfetto”.

Le manca quel periodo?

“Tantissimo: era un periodo bellissimo. Anche se io, lì, non ero pienamente consapevole della popolarità. Sì, ci seguivano in milioni, ma non me ne rendevo conto. È stato con il Bagaglino che è arrivata la vera ‘esplosione’. Con Rose Rosse, in particolare. Lì è avvenuta anche una sorta di frattura professionale con Matilde: non tra noi come persone – siamo amiche ancora oggi – ma nelle nostre carriere. Pingitore cercava una prima donna e a me è arrivata questa occasione. Non potevo dire di no. Da lì, i nostri percorsi si sono separati”.

L’ha spaventata quel salto?

“Al Bagaglino sono entrata in crisi. All’improvviso c’erano i giornalisti, le interviste, le foto, la stampa. Con Buona Domenica tutto ciò non succedeva: al massimo qualche servizio fotografico, ma niente di più. Al Bagaglino era un’altra cosa: il programma registrava anche 12 o 13 milioni di spettatori a puntata, era lo show di punta del sabato sera. Ricordo ancora la mia prima conferenza stampa: ero pietrificata. Mi chiedevo: ‘Oddio, ce la farò?’. Tutta quella attenzione mi terrorizzava. Non ero abituata. Avevo 26 anni, venivo da giornate di otto ore in sala prove. E ora mi trovavo i paparazzi fuori casa, i giornalisti a San Giorgio delle Pertiche dai miei genitori. Era una cosa strana, quasi surreale. Prima di me c’era stata Valeria Marini. Lei però aveva lasciato a metà programma ed io sono subentrata in corsa. E per questo è stato tutto troppo veloce. Non ho avuto tempo di prepararmi. Certo, avevo un agente che mi seguiva passo passo, ero protetta… ma per me è stato comunque difficile. Tutta quella sovraesposizione mi distraeva dal lavoro vero: imparare dieci balletti, cantare, registrare, preparare la diretta del sabato. Avevo bisogno di concentrazione. Però, a conti fatti, è stata un’esperienza favolosa. Faticosa, intensa, ma unica”.

Fa sorridere pensare che quest’anno vi siete ritrovate tutte, le ex “prime donne” del Bagaglino, nello stesso programma, Ne vedremo delle belle, su Rai 1. È stato curioso, no?

“È vero! C’erano Valeria, Pamela Prati, Carmen Russo, Matilde Brandi che poi lo ha fatto dopo di me, in uno degli ultimi anni. In effetti eravamo tutte lì, quasi come se ci avessero scelte apposta. Mi sono divertita tantissimo: è stato un esperimento. Non so nemmeno se lo rifaranno, però per me è stata un’esperienza davvero divertente. Ho anche ritrovato Matilde ed è stato bellissimo: era da tanto che non passavamo così tanto tempo insieme. Al telefono ci sentiamo sempre, quando vado a Roma ci vediamo al volo per un caffè, ma è difficile trovare tempo. Stare insieme un mese intero, lavorare fianco a fianco, è stato davvero speciale. Anche con le altre è andata bene: alla fine ci conoscevamo tutte”.

Per molto tempo nella sua vita è mancata la telecamera ma lei ha continuato a lavorare tanto, soprattutto a teatro.

“Quando il musical ha cominciato a prendere piede in Italia, mi ci sono tuffata. Io sono sempre stata innamorata del teatro, e la tv mi stava un po’ stretta. Avevo proprio voglia di tornare in teatro. Dico ‘tornare’ perché avevo già fatto una tournée con Ottavia Piccolo e Remo Girone. Facevo una parte piccolissima, ma è stata un’esperienza bellissima. Mi ha fatto nascere anche il desiderio di recitare, di fare l’attrice. Già a Domenica In, con Solenghi, Magalli, Falchi, Ferracini, nonostante ci fossero bei balletti e un bel corpo di ballo, sentivo che lo studio televisivo mi stava stretto. Quando mi ha chiamata Franco Miseria – era a casa di Christian De Sica – per offrirmi la parte da protagonista in Un americano a Parigi, ho detto subito di sì. Senza nemmeno consultare il mio agente”.

Per la felicità del suo agente…

“Era contrariato. Mi diceva: ‘Stai facendo un bel percorso in televisione, c’è tempo per il teatro. Cavalca quest’onda’. Avevo trent’anni. Ma io volevo fare teatro. Non mi importava di restare in tv. Avevo bisogno di quel salto”.

Non ha avuto paura che il pubblico la dimenticasse?

“È successo. È normale: il teatro non entra nelle case degli italiani. Se stai lontana dagli studi televisivi, perdi visibilità. Col senno di poi, capisco che il mio agente aveva ragione: era un consiglio valido, sensato. Ma io non volevo fare altro. Avevo bisogno di teatro. Poi c’era Christian De Sica, che per me è un mito, e Franco Miseria, con cui non avevo mai lavorato. Non potevo dire di no. E ho fatto bene. Un americano a Parigi – Tributo a George Gershwin è stato un musical bellissimo, due anni di tournée, sempre sold out. E non tournée da giovedì a domenica come si fa oggi… facevamo spettacoli dal martedì alla domenica, con doppie repliche. È stato fantastico”.

Il il teatro le ha dato tanto?

“Mi ha fatto crescere come artista. Il teatro è scuola. Ho imparato molto dagli attori, dai registi, dai colleghi più grandi ed esperti. È stato un percorso di vera ricchezza”.

E, secondo lei, gli altri cosa hanno imparato da Lorenza?

“Non lo so… spero qualcosa”.

Lei è sempre stata molto generosa con i tuoi compagni di scena. E lo si evince anche dalla sua risposta.

“La generosità in scena per me è importante. Sono generosa anche nella vita, ma in scena non è scontato. C’è chi in scena si chiude, ha paura di essere messo in ombra, entra quasi in una logica da competizione. A me non interessa. La scena non è una gara. Funziona solo se c’è equilibrio, se tutto arriva al pubblico”.

E quando non c’è equilibrio?

“Il pubblico non capisce, non si emoziona. Io odio quando dopo lo spettacolo qualcuno viene da me e mi dice: ‘Eh, tu sei stata più brava di…’. No! Non è quello il punto. Non è una sfida. Se un collega in scena è in difficoltà, lo aiuti. È naturale. La scena deve andare avanti, deve funzionare. Punto”.

C’è qualcosa che ha fatto e che, col senno di poi, non rifarebbe?

(ci pensa) “Qualcosa che non rifarei… mah, forse no”.

Neanche quei due singoli musicali che non hanno venduto nulla?

“Rifarei anche quelli. Quei due singoli sono nati dopo Tale e Quale Show, da un gruppo di autori che mi aveva vista e ha proposto dei brani. È stato un progetto bellissimo, anche se non ha avuto seguito. Ma ne sono fiera. Rifarei tutto, anche oggi. In Italia è difficile uscire dai ruoli. Hai una tua ‘etichetta’ e non è semplice fare altro. Non siamo come negli Stati Uniti, dove un artista può spaziare più liberamente. Qui c’è bisogno di ordine, di ‘classificare’. Ma va bene così. Se capita, un altro singolo lo rifarei. L’arte è anche questo: fare le cose perché le senti, non solo per arrivare da qualche parte”.

Parlavamo prima del Bagaglino, e di quanto la stampa iniziò a interessarsi anche al suo privato. È stato difficile mantenere un confine?

“No, non è stato difficile. Una volta capito come funziona, ho semplicemente cercato di vivere la mia vita in modo naturale, normale. A un certo punto poi si staccano anche loro”.

Ma in certi momenti era facile finire nel tritacarne mediatico. Penso alla sua relazione con il suo ex marito, il cantante Alessandro Safina.

“Quando ci siamo conosciuti, lui era completamente sconosciuto. Lavoravamo a Un’opera buffa al Teatro Massimo di Palermo. Io ero già conosciuta per via del Bagaglino, lui invece no. Era noto solo nell’ambiente della lirica. Poi, anni dopo, tutto è cambiato: ha fatto un disco che ha venduto un milione di copie, poi Sanremo… e da lì è arrivata tanta esposizione. Lui però era spesso all’estero mentre io in Italia, anche perché nostro figlio era piccolo o ero in tournée. Non ci siamo dovuti nascondere molto: quella lontananza è stata uno dei motivi per cui poi il matrimonio non è durato”.

Avreste potuto “capitalizzare” la relazione, come fanno molti altri…

“Sì, assolutamente. Ma non era quello che volevo. Quando ci siamo sposati, proprio dopo la sua partecipazione Sanremo, io avevo paura di ritrovarmi i fotografi fuori dalla chiesa. E infatti abbiamo fatto tutto a porte chiuse, in chiesa, solo con le due famiglie. Niente pubblicazioni, niente attenzione mediatica. Ci tenevo tantissimo a tenere la vita privata separata”.

Talmente attenta al suo privato che nessuno di noi sa davvero che tipo di madre è stata ed è…

“Sono una mamma bravissima. Mio figlio è al vertice di ogni scelta, di ogni decisione, di ogni priorità. Non posso dire che tutta la mia vita ruota intorno a lui – altrimenti non farei questo lavoro – ma Pietro… Pietro è Pietro”.

Se un giorno Pietro le avesse detto: ‘Voglio fare il ballerino’?

“Gli avrei detto naturalmente di sì. I miei genitori non mi hanno mai imposto limiti, e penso che nessun essere umano dovrebbe essere condizionato nelle proprie scelte. Abbiamo una sola vita, e dobbiamo avere il diritto – anzi, il dovere – di seguire la nostra natura. Quello slancio personale che ci guida”.

Cosa farà domani Lorenza Mario?

“Anche se ho 56 anni e tanta carriera alle spalle, sento di avere ancora voglia di fare tantissime cose. Ho avuto pause, momenti di interruzione per motivi familiari, ma se guardo indietro vedo che ho fatto davvero tanto. Esperienze molto diverse, che mi hanno arricchita sia professionalmente che umanamente. Però ho ancora quella voglia che avevo a vent’anni, come se fossi appena all’inizio”.

Come se il bello dovesse ancora arrivare?

“È una sensazione strana… ma è così. Non so se è una malattia o cos’altro, ma ho sempre questa spinta. Certo, tante cose non le posso più fare, c’è anche un limite. Ma la prospettiva è sempre quella: come se stessi ancora camminando, come se avessi appena iniziato”.

Forse è l’atteggiamento di chi ha sempre preteso tanto da se stesso. Con se stessa è stata severa?

“Non direi ‘severa’. Ma sì, ho sempre voluto dare il massimo. Non per rigidità, ma per piacere. Mi piace la perfezione. Quando lavoro, voglio che sia tutto pulito, curato, fatto bene. Non mi piace fare le cose tanto per farle. È più una questione di gusto, di visione estetica. Anche se faccio un dolce, lo voglio fatto bene. Mi dà fastidio il pressappochismo.

Che può essere un pregio, non per forza un limite.

“Sì, è una ricerca di soddisfazione. Di vedere qualcosa e dire: ‘Ecco, questo mi piace, è fatto bene’. Ma ciò non c’entra con il fatto che mi senta sempre all’inizio. Quello viene dalla mia curiosità. Voglio imparare, scoprire, conoscere cose nuove. Penso sempre: ‘Che bello, oggi ho ancora tutta una giornata davanti, e domani un’altra…”.