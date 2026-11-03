Lorenzo Balducci e il suoi personaggi a teatro: “I social sono stati una manna dal cielo, una vera salvezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

E se il destino dell’umanità finisse nelle mani di tre individui incapaci persino di gestire la propria esistenza? È la premessa di Salvami, mostro, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Balducci, in scena mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21, al Teatro Gioiello di Torino. Prodotto da Teatri di Vita, il one man show porta sul palcoscenico Aurelia, quarantaduenne ossessionata dalla giovinezza e dalla celebrità; Basileo, seduttore arrogante e maldestro; e la Madre, aggressiva e invadente. Tre personaggi nati sui social, chiamati a salvare la Terra da un’invasione aliena. Tra comicità grottesca e suggestioni tragicomiche, Lorenzo Balducci esplora fragilità e contraddizioni umane. In questa intervista a Virgilio Notizie, l’attore racconta il rapporto con le proprie creature, la paura di invecchiare, le difficoltà sentimentali e la libertà creativa conquistata attraverso i social.

In Salvami, mostro lei affida il destino dell’umanità a tre personaggi incapaci persino di gestire la propria esistenza. È un paradosso che invita a riflettere: siamo così ossessionati dall’idea di essere protagonisti da non accorgerci più di ciò che ci circonda?

“Per molti di noi è sicuramente così. Non mi considero una persona particolarmente risolta, anzi, tendo spesso a sottovalutarmi e a essere poco indulgente con me stesso. Con il tempo, però, ho acquisito una maggiore consapevolezza di ciò che mi circonda e ho imparato a riconoscere le potenzialità e i limiti della mia personalità. In molte persone, invece, noto una percezione distorta di sé, sulla quale finiscono per costruire il proprio atteggiamento nei confronti della vita. Per questo trovavo grottesca, surreale e al tempo stesso molto realistica l’idea di affidare il destino dell’umanità a tre individui tanto riprovevoli che, paradossalmente, finiscono persino per diventare adorabili”.

Se gli alieni ci osservassero davvero, quale comportamento umano troverebbero più incomprensibile?

“Gli alieni, almeno come li ho immaginati, rimarrebbero sconvolti dalla capacità dell’essere umano di autosabotarsi, di distruggere con estrema facilità ciò che ha costruito e di non riconoscere il proprio valore. Naturalmente non voglio generalizzare. Parlo di una tendenza che conosco bene, perché l’autosabotaggio mi riguarda profondamente. Non occorre essere mostruosi come i protagonisti del mio spettacolo per riconoscere dentro di sé sfumature complesse, talvolta vicine ai loro comportamenti. Credo che gli alieni rimarrebbero soprattutto colpiti dalla nostra capacità di compromettere non soltanto la nostra esistenza, ma anche quella degli altri. Dalla mancanza di empatia e altruismo, dall’incapacità di fare persino un piccolo passo indietro per aiutare qualcuno”.

Basileo sembra incarnare la necessità di imporsi continuamente sugli altri. Dietro questa arroganza potrebbe nascondersi la paura di non essere accettati per ciò che siamo realmente?

“Associo Basileo soprattutto all’arroganza, alla violenza verbale e alla tendenza a imporsi sugli altri. In realtà tutti e tre i personaggi cercano di prevalere, ciascuno a modo proprio, ma lui è quello che collego maggiormente all’aggressività. Non so se, creandolo, avessi immaginato proprio la paura di non essere accettati. Penso però che la sua osservazione colga un elemento comune ai tre protagonisti. A differenza dei video, nello spettacolo teatrale approfondisco maggiormente le loro personalità. Di ciascuno emerge, anche attraverso una semplice sfumatura, una fragilità che può appartenere al passato oppure nascere da emozioni del presente. Ed è proprio lì che diventano diversi dall’immagine che mostrano. Dietro quella montagna di arroganza e scorrettezza si nasconde una verità molto semplice: siamo esseri umani profondamente fragili”.

L’arroganza è un atteggiamento con cui lei ha dovuto confrontarsi anche personalmente. Senza tornare necessariamente agli episodi del passato, come reagisce oggi all’ostilità altrui?

“La mia vita ha attraversato fasi molto diverse. Potrei dividerla in due grandi periodi, anche se in realtà ne distinguerei almeno cinque o sei. Oggi praticamente non vivo più situazioni di odio o aggressività nei miei confronti, se non in una percentuale che definirei dello 0,01%. Questo, però, non significa che abbia dimenticato i periodi molto più difficili. Mi porto ancora dietro le conseguenze di quelle esperienze. Sono cresciuto sentendomi spesso in difetto, come se dovessi continuamente chiedere scusa. È una tendenza che mi ha accompagnato in moltissimi contesti, anche quando non avevo alcun motivo per scusarmi. Ancora oggi capita che siano gli altri a farmelo notare. Ogni tanto leggo commenti sotto i miei video. C’è chi scrive che faccio schifo oppure che non sono bravo. Il più divertente è stato: ‘Capisco perché hai fallito come attore, reciti malissimo’. Quando la cattiveria raggiunge livelli così grotteschi, riesco anche a prenderne le distanze, soprattutto perché non credo a quei giudizi. Non penso di recitare malissimo. Non mi considero neppure Robert De Niro, naturalmente, ma recitare è l’unica attività che so davvero fare nella vita”.

L’aggressività ci porta alla Madre, un altro personaggio di Salvami, mostro. Dietro la sua violenza verbale sembra nascondersi soprattutto il terrore di non essere ascoltata. Quanto conta questa paura nella sua costruzione?

“È uno spunto molto interessante. Questi personaggi sono nati senza una particolare ricerca iniziale. Mentirei se raccontassi di essermi chiuso per giorni a studiare come crearli. Naturalmente, in seguito, li ho sviluppati attraverso un lavoro più approfondito, ma la loro prima apparizione è stata assolutamente istintiva. La sua interpretazione non mi era venuta in mente consapevolmente all’inizio, ma si adatta perfettamente al personaggio. Nello spettacolo esisteva una scena che ho poi deciso di eliminare, perché la durata era arrivata a un’ora e cinquanta minuti. In quel passaggio si raccontava proprio come la Madre venisse sminuita e messa a tacere. È un personaggio che urla, che cerca continuamente di imporsi, ma quando viene zittito perde tutta la sua apparente potenza. Non gli viene negata soltanto la possibilità di urlare, ma persino quella di parlare. Credo che un ragionamento simile possa valere anche per Aurelia”.

La Madre è un personaggio al quale sembra particolarmente legato. Quanto ha preso, eventualmente, dalla sua vera madre?

“Le sono molto affezionato, ma non ha nulla a che vedere con mia madre. Per fortuna! Qualche piccola sfumatura può esserci. Per esempio, quella tendenza a essere estenuante e ripetitiva è un tratto che riconosco anche in lei. Ma il personaggio è completamente diverso. L’aspetto incredibile è che provo un affetto autentico per la Madre, così come per Basileo e Aurelia. Eppure, se esistessero davvero e facessero parte della mia vita, li detesterei. In un certo senso mi infastidisce persino essere tanto legato a creature così spregevoli. Ma sono nate così. Mi piace raccontare il punto di vista dei cattivi, chiamiamoli pure in questo modo”.

Aurelia desidera disperatamente restare giovane. Le è mai capitato di avvertire che il desiderio di fermare il tempo stesse diventando qualcosa di più doloroso della semplice vanità?

“Per rispondere pienamente dovremmo riparlarne tra qualche anno! Ho già quarantaquattro anni e comincio a sentirli tutti, anche se credo di essere soltanto all’inizio. Da quando ne ho compiuti trentanove, ho iniziato a osservare ogni cambiamento. Il passaggio ai quaranta non è stato traumatico, ma già dall’anno precedente era mutata la mia percezione del tempo. Mi ritrovo continuamente a confrontarmi con persone molto più giovani o più anziane. È come se il mio cervello fosse un flipper impazzito: associa, confronta, si domanda quanto tempo avrò ancora a disposizione per essere come sono oggi. L’invecchiamento non mi interessa soltanto: in parte mi ossessiona. Non al punto, però, da voler modificare radicalmente il mio aspetto. Posso cercare di prendermene cura, rispettando i miei lineamenti e il mio lavoro, che passa inevitabilmente attraverso il viso. Non voglio alterare la mia fisionomia. Naturalmente ognuno è libero di fare le proprie scelte, parlo esclusivamente per me. Il rapporto con l’età, comunque, fa parte della mia quotidianità ormai da circa cinque anni”.

È soprattutto il cambiamento fisico a preoccuparla oppure teme che, con il passare degli anni, possano restringersi anche le sue possibilità di espressione?

“È soprattutto questo secondo aspetto a preoccuparmi. Ogni tanto la mia mente, ed è un altro modo di autosabotarmi, mi suggerisce che esista un tempo prestabilito per ogni esperienza e che, prima o poi, debba necessariamente scadere. Come se arrivasse un momento in cui non potessi più divertirmi in un certo modo o esprimermi artisticamente come desidero. Persino travestirmi e creare personaggi sui social, nella mia testa, rischia di avere una data di scadenza. So perfettamente quanto sia sbagliato. La libertà di espressione non dovrebbe dipendere dall’età anagrafica. Eppure una parte di me continua a remare contro questa consapevolezza. Sono riuscito a smascherare quella voce, ma non a farla scomparire. Ogni tanto torna a ricordarmi che ho quarantaquattro anni. Cerco di tenerla a bada, perché non voglio che condizioni la mia libertà”.

US: Poltronissima

I suoi personaggi sembrano avere enormi carenze sul piano emotivo. Quanto spazio occupa, invece, l’emotività nella vita di Lorenzo Balducci?

“Moltissimo. Direi che spesso prendono persino troppo spazio. A volte mi sento ipersensibile e poco razionale. Lascio che l’emotività mi blocchi oppure mi impedisca di gestire determinate situazioni con la necessaria lucidità. Esistono però ambiti nei quali avverto una carenza, forse più di esperienza che di sensibilità. Penso soprattutto alla vita privata e alle relazioni sentimentali, non alle amicizie. Ne ho parlato anche in passato: faccio fatica a costruire rapporti amorosi duraturi e i pochi che ho vissuto sono stati piuttosto tumultuosi. Non perché mi manchino le emozioni, ma perché in quelle circostanze diventa davvero difficile gestirle. Mi sento come un bambino che apre per la prima volta i libri di scuola, anche se naturalmente non sono più alle prime esperienze: ho quarantaquattro anni. In molti ambiti mi sento adulto, ma ce ne sono altri che continuano a spaventarmi”.

Negli ultimi vent’anni ha attraversato cinema e televisione, trovando infine nei social uno spazio creativo completamente nuovo. È stata una libertà cercata consapevolmente oppure una ribellione contro schemi professionali che cominciavano a starle stretti?

“I social sono stati una manna dal cielo, una vera salvezza. Ho colto questa opportunità piuttosto tardi, a trentotto anni, quasi quaranta. Uno dei miei rimpianti è proprio non essermi accorto prima di questa possibilità. Poi, naturalmente, ciascuno ha i propri tempi. Attraverso i social ho potuto esprimere una parte di me di cui ignoravo persino l’esistenza. È stata una scoperta avvenuta durante la pandemia. In questo senso, sì, è stata anche una ribellione nei confronti delle infinite possibilità che spesso vengono negate ad artisti con un enorme potenziale. Ho cominciato per gioco, ma in seguito ho capito che dietro c’era un’ambizione molto più grande: costruire un universo creativo personale, pur senza avere inizialmente una strategia precisa. Da sei anni questa esperienza mi fa sentire vivo, non soltanto come artista, ma anche come persona. Per me creare contenuti sui social è profondamente terapeutico”.

Ha usato una parola importante: terapeutico. Da quale paura sente che questa esperienza l’abbia liberata, almeno in parte?

“Per molto tempo ho rinunciato a esprimermi in determinati modi perché temevo di rendermi ridicolo. Oggi, invece, quando avverto quel segnale d’allarme, capisco che probabilmente dovrei andare proprio in quella direzione. A volte faccio fatica a crederci persino io. Eppure, nella maggior parte dei casi, quando riaffiora quella paura, che conosco bene e viene da lontano, comprendo che posso affrontarla. Perché, in realtà, è proprio lì che desidero arrivare. E non c’è nulla di ridicolo in quel percorso”.

Il successo sui social è stato significativo. A che cosa attribuisce il legame che i suoi personaggi hanno creato con il pubblico?

“Non lo so. Non è un risultato che avessi previsto. Ancora oggi non parto mai dal presupposto che un contenuto funzionerà. Non direi che ogni video sia come il primo, perché ormai conosco il mezzo, ma non riesco a realizzarne uno soltanto per pubblicare, per riempire un vuoto. Starei male a lavorare così. Devo sentirlo, deve divertire prima di tutto me. E credo che questo abbia un peso. Forse il pubblico apprezza la bestialità dei personaggi, il loro essere senza filtri. Naturalmente il mio universo è molto grottesco, quindi una forma di filtro esiste eccome. Ma penso che venga percepita anche una dimensione più profonda”.

La componente tragica che si nasconde dietro la comicità?

“Forse ciò che appassiona è proprio la percezione che sotto la commedia esista una componente profondamente tragica. È un aspetto che, anche da spettatore, mi affascina sempre di più. La comicità fine a se stessa mi interessa pochissimo. Amo la tragicommedia, la possibilità che una lacrima arrivi subito dopo una risata. Nei video questo passaggio non può compiersi del tutto: un minuto e mezzo non basta per arrivare davvero alla commozione. A teatro, invece, spero che sia possibile. Anche nei contenuti più brevi cerco comunque di raccontare una realtà con una dimensione drammatica. Che l’ambientazione sia una famiglia, un supermercato o un altro contesto quotidiano, l’atmosfera che immagino è decisamente drammatica”.

Nei suoi video convivono commedia, grottesco, suggestioni cinematografiche vicine all’horror e un linguaggio popolare. Quanto lavoro richiede un contenuto che, agli occhi dello spettatore, può sembrare così spontaneo? E quale fase le dà maggiore soddisfazione?

“C’è sempre uno studio, un lavoro preciso. A volte vedo video comici straordinari realizzati con un unico piano sequenza, e funzionano benissimo. Non esprimo alcun giudizio su quel linguaggio. I miei, invece, possono avere ottocentomila inquadrature, ma è semplicemente il mio stile. Non significa che debba essere quello di tutti. Per me realizzare un video è faticoso, anche fisicamente. Quando finisco di girare sono esausto e devo ancora affrontare tutto il montaggio. Prima, poi, ci sono la scrittura, la ricerca e la preparazione dei costumi. La complessità cambia a seconda del contenuto: se devo interpretare dieci personaggi, naturalmente aumenta. Per girare un video di un minuto e mezzo posso impiegare anche quattro o cinque ore. Eppure mi diverte moltissimo. Non significa che trascorra le riprese a ridere: per me è un lavoro anche estremamente tecnico. La soddisfazione nasce dal mettere in moto tutta quella macchina creativa, che richiede sempre preparazione. Non c’è mai nulla di completamente improvvisato”.

La affascina la possibilità di passare dalla risata alle lacrime. Vorrei portare questa riflessione fuori dal palcoscenico: che cosa riesce a commuoverla oggi?

“Molte situazioni, ma soprattutto quelle legate all’empatia e alla gentilezza. E poi c’è il tema della vecchiaia, di cui parlavamo prima. Oggi, ogni volta che vedo una persona anziana, penso che un tempo sia stata giovane. Prima non facevo questo ragionamento, adesso mi viene spontaneo. Quando vedo una persona anziana nella sua fragilità, soprattutto se soffre, mi commuovo profondamente. Non riesco a sopportarlo. Entro in empatia in maniera devastante”.

La commuove anche la gentilezza, un valore che sembra diventato sempre più raro?

“Sì, soprattutto la capacità di aiutare qualcuno in modo completamente disinteressato. Viviamo in un mondo che spesso sembra andare nella direzione opposta. E in questo discorso includo anche me stesso: non mi considero estraneo agli aspetti negativi della realtà che ci circonda. Proprio per questo cerco continuamente di tornare verso la gentilezza e l’altruismo. Ne abbiamo un bisogno disperato. Credo che dovremmo preoccuparci molto più degli altri, anziché concentrarci soltanto sul tentativo di fermare il tempo, di non invecchiare o di inseguire desideri rivolti esclusivamente a noi stessi. Dovremmo spostare maggiormente l’attenzione verso il prossimo. Naturalmente esistono anche persone molto sensibili e consapevoli. Le vedo, così come vedo chi non lo è affatto. Vorrei conservare una forma di ottimismo, anche se tendenzialmente non sono ottimista. Almeno a fasi alterne, però, mi piacerebbe continuare a esserlo”.

Se il ragazzo che era vent’anni fa incontrasse l’uomo che è diventato oggi, da quale cambiamento rimarrebbe maggiormente sorpreso?

“D’istinto direi aver imparato a lasciare andare. Sono una persona con tratti abbastanza ossessivo-compulsivi, maniaca dell’ordine. Se qualcosa non funziona, se c’è un ritardo oppure non riesco a portare a termine tutto ciò che avevo previsto durante la giornata, può diventare un problema. È stato così fino a pochissimo tempo fa e ancora oggi devo prestarci attenzione. È un po’ come quella voce interiore di cui parlavo prima, che mi ricorda continuamente l’esistenza di una scadenza e mi spinge a considerare il lavoro come se fosse tutta la vita. Rispetto al ventenne che ero, però, ho imparato ad allentare la presa. Soprattutto, ho capito che vado bene così, con tutti i miei difetti”.

Le sue parole ci riportano all’inizio della conversazione, quando parlavamo di autosabotaggio. Vorrei allora chiudere con una domanda molto diretta: che cosa deve ancora accadere perché Lorenzo Balducci smetta finalmente di ostacolarsi da solo?

“Deve ricordarsi che va bene così. Che lui va bene così. È questo il primo passo”.