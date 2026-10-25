Lorenzo Berlusconi figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin sorprende sul ring di boxe, pugile da record

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e di Silvia Toffanin, ha vinto il suo decimo incontro di boxe della sua carriera. Il giovane pugile è al suo quarto match vinto in una competizione ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana. Il padre ha assistito anche a questo incontro, come a tutti gli altri, da bordo ring.

Lorenzo Berlusconi ha vinto il suo decimo incontro consecutivo

Nell’ambito del Kombat Tour Italia, uno dei più importanti eventi di pugilato dilettantistico nel nostro Paese, Lorenzo Berlusconi ha vinto il suo decimo incontro consecutivo.

Figlio di Pier Silvio Berlusconi e di Silvia Toffanin, il 16enne è arrivato a quattro successi consecutivi in eventi della Federazione Pugilistica Italiana, nella categoria U17 sotto i 60 kg.

ANSA

Berlusconi ha battuto Oscar Acciai, dell’Ardita Boxing Club, al termine di tre riprese in cui il giovane pugile, secondo Il Messaggero, ha preso il controllo del match progressivamente, mettendo in difficoltà l’avversario con il passare del tempo.

La carriera di Lorenzo Berlusconi

Nato nel 2010, Lorenzo Berlusconi ha iniziato a praticare sport di combattimento fin da piccolo, iniziando però non con la boxe, ma con il karate.

È stato Amedeo Marai, allenatore della palestra Area Bastarda di Rapallo, a convincere il giovane a passare al pugilato, diventandone l’allenatore.

Inizialmente il cognome di Lorenzo è stato tenuto nascosto ai compagni di palestra, in modo da permettere al ragazzo di crescere all’interno del gruppo senza trattamenti particolari.

Dopo sei match vinti nella boxe a contatto ridotto, è passato alle gare della Fpi, che gli hanno permesso di passare al circuito dilettantistico, dove sta continuando a vincere. L’obiettivo finale rimangono le Olimpiadi.

La passione di Pier Silvio Berlusconi per gli sport di combattimento

Anche il padre Pier Silvio aveva praticato sport di combattimento da giovane, anche se non aveva mai raggiunto i livelli agonistici di Lorenzo.

Più volte l’amministratore delegato di Mediaset ha però ribadito di non aver in nessun modo spinto il figlio a praticare questi sport.

La passione del padre per il pugilato, però, traspare dal fatto che Pier Silvio Berlusconi abbia assistito da bordo ring a tutti gli incontri di Lorenzo, sostenendolo nelle gare.