Lorenzo Bertelli presidente esecutivo di Versace, perché è stato scelto proprio il figlio di Miuccia Prada

Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada, diventerà presidente esecutivo di Versace. La scelta è considerata “naturale”, considerato il suo ruolo chiave all’interno delle dinamiche del marchio. Ma non è prevista alcuna rivoluzione immediata: il gruppo Prada punta alla stabilità e a un’integrazione graduale, riprendendo la strategia già adottata per Miu Miu.

Lorenzo Bertelli presidente esecutivo di Versace

Il 37enne Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada e del’imprenditore Patrizio Bertelli, è stato scelto come presidente esecutivo di Versace.

Il primo a confermare informalmente tale scelta è stato Andrea Guerra, CEO del gruppo Prada, che ha recentemente acquisito il marchio Versace. Nel corso di un recente convegno organizzato da The Business of Fashion, Guerra aveva parlato della possibilità di assegnare a Bertelli un ruolo esecutivo.

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli

Successivamente, è stato lo stesso 37enne ad annunciare a Bloomberg la futura assunzione del ruolo.

Nel corso del convegno organizzato da BoF, comunque, Guerra ha sottolineato che non è ancora stata stabilita alcuna data per una transizione ai vertici.

Perché è stato scelto il figlio di Miuccia Prada

La scelta del figlio di Miuccia Prada come direttore esecutivo di Versace è tutt’altro che casuale.

Come nota anche Il Corriere, possiamo definirla una scelta “naturale”, dato che Lorenzo Bertelli è ad oggi chief marketing officer e a capo della responsabilità sociale d’impresa.

Bertelli ha inoltre seguito l’operazione di negoziato e acquisizione fin dagli inizi e ha da sempre sostenuto che il gruppo Prada sarà in grado di rilanciare il marchio Versace.

Una sfida per Bertelli

Si aprirà per Versace una nuova fase che, per Lorenzo Bertelli, rappresenterà una vera e propria sfida imprenditoriale. Dopo il calo di fatturato registrato negli ultimi due anni, il marchio della Medusa passerà al gruppo Prada.

Il figlio di Miuccia Prada sembra poi destinato, nel tempo, ad assumere un ruolo sempre più centrale nella guida aziendale del gruppo.

Secondo il management, la parola d’ordine sarà “stabilità”. Questo significa che, almeno all’inizio, non ci saranno grandi cambiamenti né nella gestione né nella parte creativa. L’obiettivo è muoversi con prudenza, seguendo una strategia simile a quella adottata per la crescita di Miu Miu.

Bertelli ha spiegato che la priorità, al momento, è capire come lavorare al meglio insieme ai team di Versace. Per almeno un anno non si prevedono rivoluzioni: è possibile che molte persone oggi in azienda restino al loro posto.