Lorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l'incidente alle Universiadi di Essen, cosa ricorda della caduta

Il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha parlato delle sue attuali condizioni di salute dopo la caduta nel triplo salto mortale in uscita dagli anelli alle Universiadi di Essen a luglio, che gli ha causato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra e, in conseguenza di ciò, l’immobilità.

La caduta di Lorenzo Bonicelli alle Universiadi di Essen

Lo scorso 23 luglio, Lorenzo Bonicelli è finito in coma farmacologico dopo aver riportato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra in una caduta durante un esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen. Bonicelli è uscito dal coma ma il gravissimo incidente gli ha causato l’immobilità.

Di quella caduta, in un’intervista al Corriere della Sera, Lorenzo Bonicelli ha detto: “Io ero lì, io ho fatto l’esercizio agli anelli, mi chiedo in cosa ho sbagliato, perché è andata male“. Lo sportivo ha aggiunto: “Una risposta non l’avrò mai”.

L’incidente che ha visto protagonista Lorenzo Bonicelli è avvenuto durante un salto triplo mortale in uscita dagli anelli alle Universiadi di Essen.

La giornata tipo di Lorenzo Bonicelli dopo la caduta

Lorenzo Bonicelli è rimasto un atleta anche dopo l’incidente: “È la mia indole, dico ai terapisti: fatemi lavorare, non tenetemi in gabbia. Mi hanno riempito il programma giornaliero, la sera torno in camera distrutto“.

La giornata tipo si articola così: “Due sessioni di terapia, una al mattino e l’altra al pomeriggio. Nell’intermezzo faccio palestra con i pesi”.

Per Bonicelli, il futuro potrebbe essere lo sport paralimpico: “Ho iniziato un programma di introduzione allo sport paralimpico, ho provato il tiro a segno con la carabina e mi gasa tantissimo. Mi è venuta l’acquolina in bocca di volerne sperimentare altri. A gennaio sarà inaugurata la piscina nuova, non vedo l’ora. Un giorno proverò anche l’handbike visto che mi vanno le braccia”.

Il sogno di Lorenzo Bonicelli

L’incidente che ha visto protagonista Bonicelli alle Universiadi di Essen, in Germania, non gli ha tolto i sogni. Anzi.

Il 23enne ha raccontato: “Sono sempre stato un sognatore con grandissime ambizioni, non solo come atleta. Ora mi concentro sul vivere giorno per giorno, per non sobbarcarmi di troppe cose. Non mi sento a corto di sogni, devo solo trovarli“.