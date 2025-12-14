Lorenzo Maria Berlusconi vince al debutto nella boxe federale davanti a Pier Silvio e Silvia Toffanin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal Milan al Monza, il nome della famiglia Berlusconi è profondamente legata al mondo dello sport. Ora c’è anche un altro motivo, la carriera da pugile, appena iniziata, di Lorenzo Maria Berlusconi. Il nipote 15enne di Silvio Berlusconi ha esordito nella boxe federale vincendo a Savona il match di debutto nella categoria Under 17, sotto gli occhi dei genitori Pier Silvio e Silvia Toffanin.

Lorenzo Maria Berlusconi debutta nella boxe

Esordio vincente nella boxe per Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio e nipote del fondatore di Mediaset Silvio.

Dopo i successi nel Kombat Tour Italia, il 15enne ha fatto il salto di categoria e ha debuttato nel pugilato federale, nella categoria Under 17.

ANSA Lorenzo Maria Berlusconi è il figlio 15enne di Pier Silvio

Vittoria al debutto davanti a Pier Silvio e Silvia Toffanin

Lorenzo Maria Berlusconi ha conquistato la vittoria nel suo primo match sotto l’egida della FPI a Savona, davanti ai genitori Pier Silvio e Silvia Toffanin.

Sul ring del PalaPagnini il nipote di Silvio Berlusconi ha avuto la meglio su Filippo Pegorari.

Un successo importante per il giovane pugile allenato da Amedeo Marai, considerato un talento emergente della boxe italiana.

La passione trasmessa da papà Pier Silvio

La passione per la boxe del 15enne arriva proprio dal padre, che aveva praticato pugilato da adolescente.

“Quando Lorenzo ha saputo la cosa ha voluto provare, ma sono contento perché so quanto il pugilato sia una scuola di comportamento”, ha detto non molto tempo fa Pier Silvio Berlusconi a Vanity Fair.

“Il pugilato – ha dichiarato – insegna l’impegno quotidiano, il rispetto e la perseveranza”.

“Gli sport di combattimento non sono violenti, come molti pensano in maniera errata: il nemico sul ring non è mai l’avversario, ma sono le difficoltà della vita che impari ad affrontare attraverso il sacrificio, senza alcuno sconto”.

Sulla futura carriera da pugile per il figlio il presidente di Mediaset non si è sbilanciato: “È qualcosa che Lorenzo vedrà e valuterà passo dopo passo”.