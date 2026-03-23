Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe, abbraccio sul ring tra il pugile e il padre Pier Silvio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Casinò di Sanremo si è trasformato per una sera nel teatro di una sfida che ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di guantoni, ma anche delle cronache nazionali. Protagonista dell’evento è stato il giovanissimo Lorenzo Mattia Berlusconi, che ha confermato il suo talento e la sua imbattibilità tra le corde. Sotto lo sguardo attento e visibilmente emozionato del padre, l’amministratore delegato di Mfe Pier Silvio Berlusconi, il ragazzo ha centrato un nuovo importante successo.

Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe

Come riportato dall’ANSA, il giovane Lorenzo Matti Berlusconi a, classe 2010, ha affrontato sul ring ligure il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi.

Il match, valido per la categoria Under 17 (55 kg), si è concluso con una vittoria ai punti per il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin.

ANSA

Al termine dell’incontro, il momento che più ha colpito i presenti è stato l’abbraccio liberatorio tra padre e figlio.

Pier Silvio Berlusconi, che ha seguito ogni istante del combattimento con discrezione ma evidente partecipazione, ha raggiunto il figlio sul quadrato per festeggiare il traguardo raggiunto.

Per il giovane pugile si tratta della terza vittoria consecutiva su tre incontri disputati nel circuito federale, dopo i successi ottenuti a Savona e Genova nei mesi scorsi.

I complimenti di Clemente Russo al figlio di Pier Silvio

Nonostante la giovane età, Lorenzo Mattia Berlusconi sembra aver trovato nella boxe una dimensione ideale per esprimere la propria personalità.

Dopo aver iniziato con il karate, il ragazzo è passato al pugilato federale lo scorso dicembre, attirando subito l’attenzione dei media. Un interesse alimentato non solo dalla curiosità per la dinastia Berlusconi, ma anche dalle doti tecniche evidenziate dagli esperti del settore.

Qualche settimana fa, anche il campione olimpico Clemente Russo aveva lodato la sua “intelligenza sul ring” e la capacità di mantenere una buona guardia.

Il legame tra la famiglia Berlusconi e la boxe

Il legame tra la famiglia Berlusconi e il mondo della boxe affonda le radici in una lunga tradizione aziendale e personale.

Fin dagli anni ’80, le reti Mediaset hanno dato grande risalto ai mondiali di pugilato, portando nelle case degli italiani leggende come Mike Tyson, ospite frequente a Milano e nei programmi televisivi del gruppo.

Oggi, quella passione sembra essere stata ereditata dal nipote, che porta avanti il nome di famiglia in un modo del tutto inedito.

La scelta di combattere al Casinò di Sanremo, luogo che storicamente ospita grandi eventi di pugilato, richiama l’atmosfera dei match americani, dove lo sport diventa spettacolo e cronaca.