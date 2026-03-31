Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche presa di nascosto, divieto del patrigno dopo due incidenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lorenzo Mattia Persiani, lo studente di 21 anni morto nel grave incidente all’alba di domenica 29 marzo a Milano, potrebbe aver preso di nascosto la Porsche con cui si è schiantato. Da quanto emerso sembra che il patrigno, l’ex marito della madre, gli avesse vietato di prendere quel bolide da 500 cavalli dopo due precedenti incidenti dai quali il giovane era uscito senza conseguenze.

Lorenzo Persiani morto nello schianto in Porsche a Milano

Ventuno anni, studente di medicina all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, Lorenzo Mattia Persiani è morto in uno schianto avvenuto all’alba di domenica 29 marzo a Milano.

A bordo di una potente Porsche 718 Spyder Rs da 160 mila euro, il giovane si era schiantato sulle auto in sosta tra viale Papiniano e via Bandello.

ANSA

Persiani è stato descritto dagli amici come amante della velocità e delle auto: aveva fatto corsi di guida e da ragazzino aveva partecipato a diverse gare di go-kart.

Auto vietata dal patrigno dopo due incidenti

La Porsche, un bolide da 500 cavalli, è intestata a uno studio odontoiatrico del centro di proprietà dell’ex marito della madre.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, pare che il patrigno avesse vietato al giovane di prenderla dopo due precedenti incidenti, dai quali il 21enne era uscito illeso.

Il giovane avrebbe quindi preso l’auto di nascosto, approfittando del fatto che il patrigno era fuori città per il weekend.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto attorno alle 6 di domenica mattina lungo viale di Porta Vercellina.

Secondo quanto ricostruito, Lorenzo Persiani stava tornando da una serata con gli amici trascorsa in un locale di Milano.

A bordo dell’auto – omologata per due persone – c’erano anche due amiche di 19 e 20 anni. Le due ragazze sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Stando ai primi rilievi, sembra che la vettura andasse a una velocità elevata quando il giovane avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro diverse auto in sosta.

Una lunga carambola che si è conclusa dopo circa 150 metri, dall’altro lato della carreggiata.

Da capire se il 21enne fosse alla guida dopo aver assunto alcol o droghe: gli investigatori della polizia locale sono in attesa degli esami tossicologici.