Lorenzo Pozzan, l’intervista all’attore: “Ho smesso di dover dimostrare che ce l’avevo fatta”

Ci sono persone che sembrano arrivare prima della propria storia. Le guardi e hai l’impressione di averle già capite, perché tutto ciò che mostrano sembra suggerire una conclusione semplice. Lorenzo Pozzan, almeno all’inizio, corre questo rischio. È alto, atletico, bello di una bellezza che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Ha lavorato come modello, ha vissuto tra Paesi diversi, parla più lingue, ha studiato recitazione a New York e nel suo curriculum sono entrati George Clooney, Luca Guadagnino, produzioni italiane e internazionali. Una di quelle biografie che, raccontate velocemente e soprattutto raccontate dopo, sembrano possedere la linearità rassicurante delle vite riuscite. Poi Lorenzo Pozzan comincia a parlare e quella linearità si rompe. Non in maniera spettacolare. Non c’è nessuna studiata demolizione del personaggio, nessuna ansia di dimostrare che dietro un’immagine immediatamente spendibile esista per forza una profondità insospettabile. Sarebbe, anche questa, una posa. Accade qualcosa di meno vistoso e più interessante: dopo qualche minuto si ha la sensazione che ciò che di lui si vede più facilmente sia anche ciò che lo racconta meno. Il paradosso di Lorenzo Pozzan è che possiede molte caratteristiche che inviterebbero alla semplificazione e sembra avere trascorso abbastanza tempo con se stesso da non fidarsi più delle semplificazioni. Lo si capisce dal modo in cui parla in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Lorenzo Pozzan non sembra avere un rapporto particolarmente affettuoso con le risposte definitive. Parte da un’affermazione, poi la precisa. A volte la corregge. Altre volte si ferma su una parola, quasi dovesse verificarne la corrispondenza con ciò che vuole realmente dire. Non è esitazione. È piuttosto la cautela di chi ha scoperto che si può mentire anche dicendo qualcosa di sostanzialmente vero, se lo si racconta in una forma troppo comoda. È un tratto curioso in un attore. E ancora più curioso in un uomo al quale la vita avrebbe fornito materiale sufficiente per costruire una versione molto efficace di sé. Perché la biografia, almeno sulla carta, collabora. C’è l’Italia e c’è l’America. Ci sono la moda e il cinema. Ci sono i viaggi, una formazione internazionale, set importanti, incontri professionali che diventano immediatamente nomi da titolo. Ci sarebbe tutto il necessario per mettere insieme uno di quei racconti in cui ogni esperienza sembra aver condotto inevitabilmente alla successiva e persino gli errori, osservati a distanza, acquistano l’eleganza delle tappe necessarie. Le vite, naturalmente, non funzionano così. E forse la prima qualità che emerge parlando con Lorenzo Pozzan è proprio una certa resistenza alla tentazione di riscrivere il passato per renderlo più intelligente di quanto fosse mentre accadeva. Non ha particolare interesse a presentarsi come uno che aveva capito tutto prima. Anzi, sembra divertirlo la distanza tra le intenzioni con cui alcune scelte sono state compiute e le spiegazioni che sarebbe possibile attribuire loro oggi. È una forma di onestà non priva di ironia: quella di chi accetta che una parte della propria esistenza sia stata costruita anche procedendo per intuizioni, errori, slanci, ostinazioni e ragioni comprese soltanto dopo. Lorenzo Pozzan, del resto, ha una mente che tende spontaneamente a cercare il secondo livello. Gli interessa ciò che sta sotto una decisione, dietro un desiderio, appena prima di una reazione. Non necessariamente per trovare una risposta migliore, ma perché la prima gli sembra raramente sufficiente. È uno di quegli interlocutori con i quali una domanda può cominciare in un punto e finire parecchio lontano, senza che il tragitto sembri una divagazione. E questo, per chi fa interviste, è un privilegio. Perché esistono intervistati che rispondono e intervistati che pensano mentre rispondono. I primi sono spesso più semplici da trascrivere. I secondi sono decisamente più interessanti da ascoltare. Come Lorenzo Pozzan. E lo si percepisce anche nei silenzi, nelle correzioni, in quella frazione di secondo in cui sembra decidere se consegnare la risposta più ordinata o quella più esatta. Non sempre sceglie la più elegante. Ed è un bene. C’è poi una qualità che, in una persona abituata per mestiere allo sguardo altrui, risulta particolarmente interessante: la curiosità verso gli altri non sembra essere una tecnica sociale. Pozzan ascolta. Non semplicemente nel senso educato del termine. Segue il ragionamento, intercetta una parola, torna su un passaggio. Talvolta sembra interessato alla domanda quasi quanto alla risposta che dovrà darle. È probabilmente per questo che la conversazione, a un certo punto, cambia consistenza. Resta un’intervista, naturalmente. Ci sono un intervistatore, un intervistato, un registratore e domande. Ma la parte più interessante comincia quando la scaletta perde un po’ della propria autorità e si crea quella rara condizione in cui due persone non stanno semplicemente rispettando i rispettivi ruoli, ma cercano di capire dove possa arrivare un ragionamento. È lì che Lorenzo Pozzan diventa difficile da ridurre al curriculum. La bellezza resta. La carriera anche. I nomi importanti non spariscono e non c’è alcun motivo per fingere che non contino. Semplicemente smettono di essere la parte più interessante della stanza. Rimane un uomo di trentasette anni che sembra avere già attraversato abbastanza vite da poter scegliere una versione definitiva di sé e che, fortunatamente, non pare avere alcuna intenzione di farlo. Forse è questo che incuriosisce di Lorenzo Pozzan prima ancora di cominciare davvero a conoscerlo: la sensazione che la sua biografia dica parecchio, ma non abbia ancora avuto l’ultima parola. Ed è esattamente il tipo di persona alla quale vale la pena fare domande.

Se dovesse immaginare il suo percorso professionale come un grande palazzo, a che punto pensa di essere arrivato? È ancora all’androne, è a metà strada o è già nell’attico? Che cosa vede?

“Penso di aver posto delle buone fondamenta. Dopo tanti errori, anzi, più che errori li definirei tentativi. Mi fa sorridere che mi faccia questa domanda, perché proprio qualche giorno fa ascoltavo una riflessione simile: se vuole costruire un palazzo di un piano, non ha bisogno delle stesse fondamenta necessarie per costruirne uno di dieci o cento. Quando si parte non si ha necessariamente questa consapevolezza. Si è carichi, si vuole iniziare subito a costruire. Mi è capitato di fare molte esperienze con una certa fretta, dettata soprattutto dalla foga, e con il tempo ho capito che questo mi aveva portato a costruire su basi poco solide o, comunque, non adeguate. Adesso, invece, sento che sto riuscendo a creare fondamenta sulle quali poter costruire un percorso interessante, all’altezza dei miei sogni. Sogni che nel frattempo sono diventati più concreti, più aderenti alla realtà. All’inizio si possono avere idee esplosive, che però diventano difficili da realizzare se manca una base solida. Penso quindi di essere finalmente riuscito a creare le condizioni adatte al percorso che voglio intraprendere. In passato mi è capitato di trovarmi in situazioni anche di un certo livello senza avere gli strumenti necessari per sentirmi a mio agio. E siccome non sono una persona che ama fingere, in quei momenti avvertivo chiaramente la difficoltà. Nulla di drammatico, semplicemente non mi sentivo nel posto giusto. Adesso, invece, sento di avere strumenti diversi”.

Quali erano le idee ‘esplosive’ con cui era partito?

“A un certo punto, dopo essere nato e cresciuto in Italia, sono andato all’estero per studiare, lavorare e, in un certo senso, ‘conquistare l’America’. L’estero rappresentava per me l’altrove. A posteriori mi rendo conto che cercare quell’altrove fosse forse anche un modo per non affrontare ciò che avevo dentro, o almeno per non farlo fino in fondo. Sono partito perché lì si fanno i film, perché c’è un’industria cinematografica più grande e importante, e per tutta una serie di altre ragioni che potrei raccontarle. Sono motivazioni anche molto belle, ma se gliele raccontassi oggi, da un certo punto di vista starei recitando, perché all’epoca non le comprendevo davvero fino in fondo. Di conseguenza, non erano idee che potessi inseguire con assoluta sincerità. Dire: ‘Vado a fare un film a Hollywood, vado a fare una serie a Hollywood’ è molto affascinante sulla carta. Prima, però, bisognerebbe chiedersi: voglio davvero fare un film a Hollywood oppure desidero lavorare come attore in progetti che mi permettano di esplorare il comportamento umano, un determinato profilo emotivo o un tipo di interazione che mi interessa approfondire? Se, come nel mio caso, è più autentica la seconda ipotesi, allora andare a Hollywood e sfondare non rappresenta il vero obiettivo. Può essere il traguardo che ci si pone perché appare più grandioso, ma potrebbe anche arrivare come conseguenza di un percorso più profondo. Questo non significa che non lo desideri o che non lo desiderassi allora. Semplicemente, forse i miei sogni erano ancora poco approfonditi, perché l’esigenza più autentica era uscire dal mondo in cui vivevo, dalla realtà che conoscevo. Era quello il desiderio reale. E si è manifestato in maniera piuttosto esplosiva perché, quando si vuole andare via a tutti i costi, si finisce anche per scalciare, sgomitare, scalpitare”.

Prima ha parlato anche dell’importanza di sentirsi a proprio agio. Che cosa riesce ancora a metterla a disagio?

“Credo sia il senso di impotenza di fronte ad alcune manifestazioni umane che faccio fatica ad accettare. È un sentimento di cui ho sofferto in passato e che avverto ancora, almeno in parte. Penso, per esempio, alla cattiveria o alla povertà. Ci sono realtà di fronte alle quali non mi sento impotente perché ritenga impossibile intervenire, ma perché sono consapevole di poter incidere solo fino a un certo punto. Di fronte alla guerra o ai maltrattamenti posso cercare di portare avanti la mia energia, improntata alla pace, all’amore e alla serenità. Posso comportarmi in modo da dare il mio contributo. È, per certi versi, una visione esistenzialista: quello che facciamo conta. Allo stesso tempo, tendo ad analizzare molto le situazioni e, da un punto di vista pratico, mi rendo conto di non poter esercitare un’influenza enorme. Credo che questo mi abbia sempre messo a disagio: la difficoltà di riconoscere e accettare che, in determinate circostanze, esista una forma di impotenza. Può accadere anche in ambito familiare o in situazioni particolarmente complesse. Riconoscere i limiti della mia capacità di intervenire, accettare quindi una forma di impotenza almeno parziale, continua a mettermi a disagio”.

Ha usato anche una parola che trovo bellissima: ‘altrove’. Per noi isolani forse assume un significato ancora più particolare rispetto a chi vive sulla terraferma, perché la dimensione dell’isola si avverte costantemente. L’altrove non le ha mai fatto paura? Sapere che esistesse qualcosa oltre il mare la affascinava, la inquietava, le suscitava emozione oppure, al contrario, le provocava anche una forma di oppressione?

“Penso che inizialmente mi sentissi talmente soffocato dal mondo in cui vivevo, anche se ‘soffocato’ forse è un termine eccessivo, che l’eventuale paura o inquietudine legata all’altrove passava in secondo piano rispetto alla possibilità di intravedere un’apertura, una prospettiva di cui avevo molto più bisogno. Il mio rapporto con l’isola, poi, è particolare. Mio padre è veneto e mia madre è corsa. Da bambino venivo spesso in Corsica con i miei genitori, ma l’ho riscoperta in età adulta e oggi riesco ad apprezzarla in maniera molto più profonda. In realtà l’ho sempre amata e non ho mai avuto un rapporto difficile con l’isola. Forse, però, l’ho vissuta da una posizione privilegiata, perché non ci abitavo stabilmente. Per me, quindi, l’altrove rappresentava soprattutto un’opportunità e probabilmente non ho sofferto alcuni aspetti della vita isolana di cui invece mi parlano diversi amici, anche molto intimi, qui in Corsica. Non ho vissuto, per esempio, l’esperienza di crescere in un villaggio dove tutti si conoscono. Se ha una caratteristica che la rende diversa dagli altri, prima ancora di riuscire a comprenderla e a proteggersi, quella particolarità può essere notata da chi le sta intorno. Non necessariamente usata contro di lei, perché magari non c’è alcuna malizia, ma comunque messa in evidenza. E questo può provocare disagio o sconforto. Non ho vissuto questa esperienza nel mio rapporto con l’isola. L’ho sperimentata forse maggiormente attraverso la mia situazione familiare: mia madre è corsa ma naturalizzata americana, mio padre è italiano, veneto, e sono cresciuto a Roma. Non avevo quindi radici nel senso più tradizionale del termine. A differenza di quanto avviene nella famiglia italiana più tradizionale, avevo una madre molto lontana da quel modello e, più in generale, una famiglia che non vi corrispondeva affatto”.

È riuscito, nel tempo, a trovare le sue radici? Dove le ha trovate e in che modo?

“In realtà le sto ancora cercando. Forse le ho trovate soprattutto nell’arte, nell’interdipendenza con gli altri esseri umani, nei rapporti profondi e nel confronto autentico. Direi soprattutto nell’arte, anche prima di averne piena consapevolezza. Può capitare di leggere un testo o di vedere un’opera e sentire che dentro di lei si accende qualcosa. Quando provo a descrivere questa sensazione nel modo più semplice possibile, penso a una persona nata e cresciuta in un’epoca e in un contesto completamente diversi dai suoi che, attraverso un dipinto, uno scritto o una canzone, è riuscita a creare un’opera capace di parlare a lei, che vive in un altro tempo. Per me questa è pura magia. È in esperienze del genere che trovo le mie radici. Le ritrovo anche quando riesco ad avere uno scambio profondo con un altro essere umano, un confronto che mi permette di scoprire che esistono aspetti dell’esistenza che viviamo in modo simile e che, nonostante le nostre differenze, riusciamo a comprenderci. Per quanto le parole siano, di per sé, un’approssimazione e rappresentino soltanto una parte della comunicazione, questo tipo di scoperta, oltre ad alimentare in me una sorta di fede, mi fa sentire più radicato nel tutto. Un ‘tutto’ che non definisco attraverso confini, nazioni o città. Per me comprende noi esseri umani, la natura che ci circonda, gli animali e gli elementi”.

Foto: Gianmarco Chieregato

Vista questa sua propensione verso l’altro, in che cosa si è sentito diverso o solo rispetto agli altri? Perché quando si guarda all’altro, in qualche modo, insieme alla vicinanza si percepisce anche la differenza.

“Vedo questi due aspetti come facce della stessa medaglia, quindi le direi entrambe le cose. Le mentirei se sostenessi di comprendere perfettamente ciò di cui stiamo parlando: riesco a farlo fino a un certo punto, sulla base della mia esperienza. Come ci dicevamo ieri, mi affido molto anche alle sensazioni, all’istinto. Cerco di lasciare che sia l’istinto più autentico, quello di cui parlavamo, a muovermi. È una dimensione che va oltre la ragione e che, secondo me, ci accomuna agli animali, forse persino superiori a noi sotto questo aspetto. Quello che definiamo istinto animale, in fondo, appartiene profondamente anche all’essere umano. Solo mi sono sentito sicuramente in alcuni momenti. Forse, però, erano periodi condizionati anche da una certa dose di cinismo e dalla mia tendenza a essere molto cerebrale, una caratteristica che mi contraddistingue. Non nel senso che sia particolarmente intelligente, ma perché a volte rifletto troppo, anche a mio discapito. Direi quindi che ho sperimentato entrambe le sensazioni. Gli altri hanno sempre avuto un ruolo importante nella mia vita. Per alcuni anni ho avuto bisogno di trovare attraverso di loro la motivazione per agire. Forse dipendeva da un trauma, da una mancanza, da uno scarso amor proprio o dalla difficoltà di riconoscere il mio valore. Ho intrapreso un percorso, ne ho preso consapevolezza e sono riuscito a superare quella fase, ma rimango una persona per la quale l’altro è fondamentale. I rapporti umani basati sull’interdipendenza sono essenziali per me. E quando parlo di interdipendenza non intendo né codipendenza né indipendenza. Credo che la massima espressione di un rapporto umano si raggiunga quando due persone riescono, pur mantenendo la propria individualità, ad arricchirsi e migliorarsi reciprocamente. Per me è la forma più alta dell’interazione umana. Ed è anche ciò che mi ha sempre attratto e che mi ha permesso di riscoprire e comprendere meglio il mio mestiere. Per tornare al discorso di prima, Hollywood o Bollywood diventano quasi irrilevanti. Se fa cinema o teatro creando una sinergia autentica con un gruppo di persone disposte a mettersi in gioco per realizzare insieme qualcosa che nessuno riuscirebbe a creare da solo, allora può raccontare storie importanti ed esplorare in profondità le dinamiche delle relazioni e del comportamento umano. Si possono generare momenti come quello che ho vissuto, per esempio, davanti a Notte stellata di Van Gogh al MoMA. Quando sono arrivato a New York e l’ho vista per la prima volta, nonostante facesse parte della collezione permanente del museo e fosse uno dei dipinti più celebrati al mondo, ero piuttosto prevenuto. Ero giovane e pensavo: ‘Va bene, vediamo che effetto mi farà’. Tra l’altro, non è neppure un quadro particolarmente grande. Poi mi sono trovato davanti al dipinto ed è stato come ricevere uno schiaffo in pieno volto, a livello emotivo. E non saprei nemmeno spiegarle perché. Credo che un’esperienza simile possa verificarsi quando si fa cinema, quando si fa teatro, quando ci si mette davvero in gioco insieme agli altri. Si riesce a toccare qualcosa di profondo e a creare sinergie che da soli non potrebbero esistere”.

C’è un aspetto che potrebbe lasciare perplesso chi la guarda dall’esterno. Lei parla di una mancanza, o comunque di scarso amor proprio, eppure sembra una persona che abbia avuto tutto: è cresciuto in una famiglia che potremmo definire borghese, ha seguito un percorso di studi lineare, si è laureato in una disciplina che non aveva nulla a che vedere con la recitazione, ha avuto una carriera da modello di successo e un percorso da attore che comprende nomi come George Clooney e Luca Guadagnino. Senza contare una presenza fisica notevole. Da dove nasce, allora, questa mancanza di amor proprio?

“La ringrazio, mi lusinga. E, a conti fatti, mi fa quasi sorridere sentirglielo raccontare, perché effettivamente è tutto vero. Ho avuto diverse fortune e ho raccolto anche frutti straordinari dal mio lavoro. Le assicuro, però, che mentre lo vivevo il percorso era molto più complicato. Forse anche in parte per responsabilità mia o, più precisamente, per il modo in cui tendevo a vivere ogni esperienza, rendendola più complessa attraverso un eccesso di pensiero. A livello familiare, per esempio, non ho ricevuto una grande approvazione rispetto a ciò che desideravo davvero fare nella vita. Ho dovuto lottare molto per riuscire a seguire la mia strada e per trovare persone simili a me con le quali potermi confrontare. Non l’ho vissuto, quindi, come un percorso particolarmente facile. Anzi. Ho avuto sicuramente delle fortune, ma tra un risultato e l’altro ci sono molti frammenti di vita che dovrei raccontarle. Quando sono andato negli Stati Uniti, per esempio, sono partito senza alcun supporto. I primi due o tre anni sono stati duri e ho attraversato anche esperienze tutt’altro che semplici o piacevoli. Mi sono poi scontrato con una realtà molto più grande di me e ho dovuto imparare a comprenderla. Sono un bravo attore anche in un altro senso: riesco a trasmettere un’immagine, una determinata idea di me stesso. Ed è proprio per questo che torno alla domanda iniziale, quella sulle fondamenta. Ho fatto moltissime esperienze affidandomi alla faccia tosta, assumendomi ogni responsabilità e scommettendo su me stesso. Forse l’ho fatto persino troppo, perché spesso non avevo pensato a ciò che sarebbe accaduto dopo. Quando si racconta tutto a posteriori, può sembrare quasi che il percorso fosse stato pianificato. In realtà è accaduto esattamente il contrario. Ho vissuto anche un anno e mezzo nel Sud-est asiatico, in Thailandia, e alcuni mesi in Sudafrica. Ho trascorso due anni senza telefono e ho viaggiato anche in autostop per la Thailandia. Ho vissuto, insomma, diverse esperienze che, raccontate a distanza di tempo, possono restituire un’immagine molto diversa da come le ho percepite mentre le attraversavo. Quando sono andato a vivere in Thailandia, per esempio, ho poi ottenuto una campagna pubblicitaria con Nicolas Winding Refn, un lavoro importante che successivamente mi ha permesso di mantenermi a New York. Quando sono arrivato negli Stati Uniti non avevo praticamente nulla e sono stato notato da un’agenzia di moda. Ho iniziato a lavorare e, poco alla volta, sono riuscito a trovare una certa stabilità economica. Ho ottenuto anche una borsa di studio per una scuola di recitazione, grazie alla quale sono riuscito a rimanere a New York e a proseguire gli studi senza dover sostenere interamente il costo della formazione”.

Quanto è pesato, e quanto pesa ancora, il bisogno di mostrarsi necessariamente vincente? Glielo chiedo perché, mentre accennava alle difficoltà, la sua voce si è incrinata: evidentemente non è semplice parlarne. Quanto ha inciso su di lei la necessità di dimostrare di potercela fare, di riuscire a raggiungere un risultato anche quando aveva la sensazione che il resto del mondo le remasse contro?

“Credo sia uno dei grandi conflitti della mia vita. Sono grato per la vita che ho e per tutte le caratteristiche che mi hanno permesso di viverla. Lo sono ogni giorno. Non passa una giornata senza che mi fermi: cerco sempre di ritagliarmi un momento nella natura e di ringraziare. Non so bene come spiegarlo, ma è un sentimento che avverto profondamente. In passato, però, forse anche a causa di alcuni traumi, sentivo di dover essere in un determinato modo. Non le direi di aver vissuto una vita che non mi appartenesse, perché nel bene e nel male sono sempre riuscito a essere onesto con me stesso. C’era, però, la necessità di mostrare che tutto andasse meglio di quanto accadesse realmente. Ho smesso di ricevere il sostegno della mia famiglia a diciott’anni, quando ho deciso di seguire la mia strada. Il bisogno di dimostrare, anche per puro ego, senza voler attribuire al gesto alcuna nobiltà d’animo, ‘Sì, ce l’ho fatta, sono andato a New York, ho fatto questo e quello’, probabilmente mi ha spinto a lavorare molto e, in definitiva, a riuscire a cavarmela. La sofferenza, però, nasceva dall’impossibilità di condividere le difficoltà e, soprattutto all’inizio, quasi dall’incapacità di riconoscerle. Era diventato un modus operandi: un po’ come un soldato che continua ad avanzare senza fermarsi. Ed è un atteggiamento che, tra l’altro, è l’opposto della mia natura, perché sono un piagnone”.

Quanto si è fatto male vivendo in questo modo?

“Abbastanza. Penso, però, che abbia avuto un ruolo anche il mestiere che ho scelto. Voler essere attore, voler raccontare storie, a un certo punto la costringe a mettersi in gioco a un livello più profondo. E da lì si apre un mondo. Può intraprendere un percorso più o meno professionale, ma inevitabilmente impara moltissimo su se stesso. Ho avuto anche la fortuna di incontrare buoni esempi, soprattutto al di fuori della mia famiglia. Spesso ho imparato osservando gli altri, riconoscendo comportamenti che apprezzavo, cercando di comprenderli e poi di farli miei”.

Ma, molto concretamente, perché voleva fare l’attore? A quale esigenza rispondeva questo desiderio? Avrebbe potuto scegliere tranquillamente un’altra professione: a quale bisogno interiore rispondeva, invece, la recitazione?

“Credo sia una combinazione di diversi elementi. All’inizio probabilmente c’era anche il fatto che, avendo represso in parte la mia vera natura, sentissi il desiderio e il bisogno di esprimerla. Potrebbe essere uno di quei motivi classici per cui un attore dovrebbe andare in terapia e invece finisce per fare questo mestiere. Ci sono, però, anche motivazioni più profonde che mi hanno sempre accompagnato. Ho viaggiato molto e ho sempre avuto un grandissimo interesse per il viaggio, inteso soprattutto come immersione in una realtà diversa dalla mia. Quando viaggio non mi piace limitarmi a osservare un luogo dall’esterno. Cerco, per quanto possibile, di entrarvi. Se va in Thailandia ed è bianco, pallido e alto, è evidentemente diverso dalle persone del posto. Ma, sempre nel massimo rispetto di chi ci vive, provo a comprendere il loro modo di vivere. Mi ha sempre affascinato cercare di capire che cosa accomuni culture differenti. Quali desideri, caratteristiche o tradizioni condividono? È una ricerca che mi interessa anche più in generale: quali sono le motivazioni profonde delle persone? Credo che riconoscere e accettare le proprie possa aiutare a raggiungere una maggiore serenità. Fare l’attore, quindi, significa anche trasmettere qualcosa e raccontare storie, ma mi permette inoltre di condividere il frutto delle mie esperienze e le riflessioni a cui sono arrivato sulla condizione umana, su ciò che significa essere umani. Poi c’è anche l’ego. E c’è il fatto che, essendo cresciuto senza una vera cultura di appartenenza, da ragazzino tendevo ad assumere gli accenti degli altri, le loro cadenze e il loro modo di parlare, quasi per trovare un terreno comune. Torna sempre il tema del mio interesse per l’altro”.

Se ci pensa, però, era anche un modo per non sentirsi diverso.

“Ha ragione. Ricordo che da ragazzino trascorrevo parte dell’estate in Francia. I miei genitori mi mandavano in un centro estivo e lo fecero per un paio d’anni consecutivi. Fu lì che imparai a parlare francese a livello madrelingua, perché avere un accento diverso da quello degli altri mi infastidiva a tal punto che decisi di eliminarlo. Rielaborando queste esperienze, mi sono reso conto anche di come sia arrivato alla recitazione. All’inizio l’ho incontrata quasi per caso, o comunque in maniera piuttosto superficiale. Solo in seguito ho approfondito il rapporto con questo mestiere e ho compreso quanto lo amassi. Come le dicevo prima, inizialmente il ragionamento poteva essere: avere successo a livello internazionale, affermarsi e così via. Oggi, invece, vivo la professione come una ricerca della storia giusta da raccontare e del personaggio attraverso cui farlo. Soprattutto, mi piace interpretare personaggi inseriti nel tipo di storia che vorrei vedere al cinema o a teatro. E spesso non sono protagonisti. Credo che il punto di vista incentrato su un uomo giovane, bianco, di bell’aspetto e così via sia già stato ampiamente rappresentato. È una prospettiva che conosciamo molto bene. Quando, invece, incontro storie e punti di vista differenti, per esempio femminili oppure legati a un’altra etnia, a un diverso orientamento sessuale o, più in generale, a esperienze lontane dalla mia, trovo un approccio al racconto che in questo momento mi interessa maggiormente. Sempre per quella ricerca di ciò che, in fondo, ci rende umani e ci accomuna al di là delle differenze. Ritengo inoltre importante che voci diverse possano avere accesso agli stessi spazi che, storicamente, sono stati riservati a quelle più rappresentate. Non direi che queste ultime siano ormai esaurite, perché esiste sempre qualcosa di nuovo da raccontare, ma sono certamente prospettive con le quali abbiamo avuto maggiore familiarità. Come attore, quindi, oggi mi interessa soprattutto capire in che modo possa entrare a far parte di una narrazione anche quando il punto di vista da cui nasce appartiene a qualcuno molto diverso da me”.

Che cosa ha scoperto di sé attraverso la recitazione? Quali aspetti l’hanno sorpresa e quali, invece, l’hanno destabilizzata?

“Forse mi ha sorpreso e, allo stesso tempo, destabilizzato scoprire una maggiore fragilità. Non la definirei ‘morbidezza’, ma sicuramente sono emerse vulnerabilità che oggi sono felice di riuscire a riconoscere e accogliere maggiormente. Mi ha sorpreso anche riconoscermi, scoprire lati di me che ignoravo o conoscevo soltanto in parte. Credo che, se fa questo mestiere con autenticità e permette alle scene e ai testi di sorprenderla, finisca inevitabilmente per conoscere meglio se stesso. Emergono reazioni che magari non ha mai sperimentato nella vita reale o che non ha mai avuto occasione di approfondire. Forse la scoperta principale è proprio questa”.

Che rapporto ha con la parola ‘ambizione’? È un termine che nel corso degli anni ha visto quasi stravolgere il proprio significato, fino a diventare sinonimo di arrivismo. A me piace invece recuperarlo nella sua accezione più positiva: il desiderio di raggiungere la versione migliore di se stessi, di trovare in qualche modo la propria dimensione. Che rapporto ha con questa idea di ambizione?

“Quello che dice è meraviglioso, perché forse descrive meglio di quanto avrei saputo fare, e sicuramente in maniera più poetica e concisa, l’evoluzione del mio rapporto con questo termine. Sono partito considerando l’ambizione come qualcosa che ‘dovevo’ necessariamente avere. Faceva parte dell’immagine che avevo costruito di me stesso. Le faccio una piccola premessa. Fino ai quindici anni dimostravo meno della mia età ed ero piuttosto in carne. Poi è scattato qualcosa e ho cominciato ad allenarmi. Naturalmente la percezione che avevo di me non coincideva necessariamente con la realtà, ma non mi sentivo particolarmente attraente né ero un ragazzo che riscuoteva grande successo. Poi è arrivato lo sport, che per me rappresenta una vera e propria pratica spirituale. Dall’esterno, però, questa trasformazione è stata interpretata anche diversamente: “Lui è così”. In qualche modo mi sono ritrovato addosso un ruolo. E l’ambizione faceva pienamente parte di quel personaggio: devi andare avanti, conquistarti qualcosa, raggiungere determinati risultati. Oggi, invece, l’unica ambizione che sento davvero è proprio quella che ha descritto lei: il desiderio di intraprendere un percorso che mi porti a diventare la migliore versione possibile di me stesso. Sono ancora alle fondamenta, ma è così che descriverei questo cammino”.

Oggi, lungo questo percorso, c’è qualcuno che le tende la mano oppure continua a percorrerlo da solo?

“Ci sono alcune persone che appartengono alla mia cerchia più stretta. E non si limitano a tendermi la mano: a volte mi trasportano. Senza di loro non so chi sarei. Il loro contributo è enorme. In fondo, non credo sia possibile raggiungere la versione migliore di se stessi senza il contributo degli altri. E non devono necessariamente essere persone presenti ogni giorno nella nostra vita, anche se probabilmente è questa la forma più immediata attraverso cui immaginiamo un simile sostegno. Può esserlo, per esempio, la letteratura che leggiamo oppure, più in generale, l’arte che accogliamo nella nostra esistenza. Avere un gruppo di persone con le quali ci si comprende, con cui è possibile confrontarsi in profondità e attraverso le quali ci si può anche rispecchiare è, per me, fondamentale”.

Senza entrare nella sua sfera privata, le persone con cui ha avuto una relazione sentimentale hanno sempre compreso le sue esigenze oppure il suo percorso professionale è entrato talvolta in conflitto con la vita privata?

“Adesso c’è comprensione. In passato ce n’era meno. Ma non per responsabilità altrui. Credo che il principale responsabile sia stato io. Negli ultimi anni sono cambiato molto perché ho imparato a mettermi in gioco. Se io e lei stiamo insieme, spetta anche a me spiegarle perché faccio determinate scelte. Può intuire una parte di ciò che sto vivendo, ma sono io a doverle fornire gli strumenti necessari per comprendermi davvero. Per me, nei rapporti di amicizia o di intimità, non esiste una sfera di cristallo. Sono convinto che ogni relazione sia unica e debba sviluppare un linguaggio altrettanto unico, che non appartiene a nessun altro rapporto e permette a quelle due persone di comunicare davvero. Se non si è disposti a costruire una relazione di questo tipo, credo sia inevitabile incontrare delle difficoltà. Naturalmente non si tratta di un processo schematico, da affrontare con un taccuino su cui annotare ‘il linguaggio di X e Y’. Deve svilupparsi in maniera naturale. Bisogna essere capaci di rimettersi in gioco, comunicare, fare lo sforzo di farsi comprendere e, contemporaneamente, di comprendere l’altro. Occorre saper accogliere, ma anche creare spazio. Ho la percezione infatti che nei rapporti manchi spesso proprio lo spazio: quello che si trova tra l’ascolto e il giudizio. È uno spazio che va coltivato, proprio come si fa con un giardino. Richiede una cura quasi quotidiana. Altrimenti viene meno il terreno fertile necessario alla fiducia e diventa difficile far crescere un rapporto oltre una certa misura, per continuare con questa metafora”.

Ha appena utilizzato la parola ‘giudizio’. Quando è arrivato il momento in cui è riuscito finalmente a giudicarsi positivamente come attore? Spesso si chiede a un interprete come abbia imparato a fare i conti con il giudizio degli altri. Ma lei ha imparato a confrontarsi con il proprio?

“Ci sto ancora lavorando. Non è che mi consideri un talento straordinario. Conosce quell’espressione americana, fake it till you make it, cioè ‘fingi finché non ce la fai’? A un certo punto sono riuscito ad affrontare la sindrome dell’impostore, quella voce che le dice ‘non hai talento’ e le suggerisce una serie di pensieri negativi, rispondendomi semplicemente: ‘Va bene, non importa’. Perché, alla fine, se sta lavorando e qualcuno le affida un ruolo, un significato deve pur averlo. Anche quando dentro di lei continua a esserci una voce piuttosto insistente che cerca di convincerla del contrario. Credo che quella voce interiore si possa in qualche modo educare. La ripetizione aiuta: se ogni volta che emerge impara a fermarla, con il tempo comincia a presentarsi meno spesso. Oggi, quindi, non penso né di essere chissà quale talento né, al contrario, di non averne. Semplicemente cerco di non preoccuparmene troppo. Ci metto l’anima, il corpo, il sudore, lo studio, tutto quello che posso. Perché mi piace, perché amo profondamente raccontare, condividere, darmi. Dopodiché, accolgo il risultato per quello che è”.

La voce interiore mi fa pensare ai vecchi cartoni animati, con l’angioletto e il diavoletto sopra la testa che suggerivano che cosa fare o non fare. Qual è stata, professionalmente, una scelta suggerita dal suo ‘diavoletto’ interiore di cui ancora oggi è fiero? Quale decisione sembrava sbagliata o inopportuna e, invece, è felice di aver preso?

“È una bellissima domanda, una di quelle su cui ci sarebbe talmente tanto da riflettere che rischio di fare ciò che mi capita spesso: pensarci troppo e, proprio per questo, perdermi il piacere della risposta. Forse la vera scelta ‘da diavoletto’ è stata riuscire, molto semplicemente, a fregarmene di passare per il cattivo, lo sfigato, l’imperfetto o qualsiasi altra definizione gli altri potessero attribuirmi. Quando ho imparato a dare meno peso al giudizio altrui, è stata una grande liberazione. Soprattutto perché, nel mio caso, ero fermamente convinto di non subire le influenze esterne. Quando si costruisce un’immagine di sé quasi da superuomo, si pensa: ‘Figurarsi se mi interessa’. Poi sono riuscito a lavorare su me stesso e anche sul mio ego. Penso, per esempio, al modo in cui ne parla Eckhart Tolle, un insegnante spirituale spesso associato alla cultura New Age. Per me ammettere di leggerlo sarebbe stato quasi come confessare di leggere romanzi Harmony e vergognarsene. Forse è proprio questa la risposta: il momento in cui ho cominciato a leggere libri di crescita personale, testi che in precedenza ero il primo a giudicare. Poi ho scoperto che potevano aiutarmi. Lo stesso è accaduto con la meditazione. Trovare quella dimensione spirituale ha rappresentato per me una grande evoluzione. Se me ne avesse parlato qualche anno prima, però, le avrei risposto: ‘Ma figurati!’. Non c’è stato, quindi, un momento glorioso in cui ho fatto, che so, una corsa automobilistica alla James Dean. La mia scelta ‘da diavoletto’ è stata molto più semplicemente quella di concedermi di leggere Eckhart Tolle”.

Che rapporto ha oggi con quel corpo che le ha anche permesso di iniziare a lavorare e di vivere esperienze professionali grazie alle quali ha conquistato la propria indipendenza? Come lo vede, come lo tratta, come lo considera?

“Per me è un dono enorme. Non necessariamente per le ragioni più evidenti, che naturalmente apprezzo molto, ma perché rappresenta davvero una risorsa fondamentale. Avendo la tendenza ad analizzare eccessivamente, a volte arrivo a quella che viene definita analysis paralysis, una sorta di paralisi provocata dall’eccesso di analisi. Il corpo diventa allora uno strumento attraverso cui riesco a interrompere questo meccanismo mentale. Per me funziona un po’ come la musica. Se si trova in un determinato stato d’animo e ascolta un certo tipo di musica, qualcosa inevitabilmente cambia. Penso soprattutto alla musica classica, ma vale per molti generi. Il corpo e l’attività fisica producono su di me un effetto simile. Il movimento mi permette di spezzare il circolo dell’eccessiva razionalizzazione. È soprattutto per questo che considero il mio corpo un dono così grande. Naturalmente mi ha anche consentito di viaggiare per il mondo, lavorare come modello e mantenermi nei periodi in cui ne avevo bisogno. Ma il beneficio più importante che mi offre quotidianamente, oggi, è proprio la possibilità di interrompere determinati automatismi mentali. Mi basta andare a correre o allenarmi e il mio stato cambia. Ho anche una grande familiarità con il mio corpo perché, pur non essendo un atleta professionista, mi alleno molto e lo faccio con piacere. Ne ricavo un grande benessere, mentale oltre che fisico. Direi quindi di avere con il mio corpo un rapporto di profonda gratitudine”.

Non teme che una fisicità così evidente possa anche condizionare il modo in cui viene percepito come attore?

“Non direi che non lo tema. In realtà è un fenomeno con cui convivo da gran parte della mia vita. Già da ragazzino mi capitava di essere fermato o notato. Poi ho attraversato quella fase in cui ero più in carne, mi sono chiuso molto e ho cominciato ad allenarmi. Non voglio raccontarla come se avessi vissuto una trasformazione alla Rocky Balboa: sicuramente avevo anche una buona predisposizione genetica e sono cresciuto fisicamente un po’ più tardi, intorno ai sedici anni anziché ai quattordici. A un certo punto mi sono quindi ritrovato con un corpo che non sapevo minimamente gestire, anche perché ero piuttosto introverso. E sono stato immediatamente sessualizzato. Dal momento che ne sperimentavo già gli aspetti negativi, perché essere sessualizzato non mi piaceva, a un certo punto mi sono detto che tanto valeva trarne anche qualche vantaggio. Al di là della fisicità, non è che mi consideri particolarmente bello, ma credo di avere una certa espressività, un carisma fisico, una presenza che va oltre l’aspetto puramente estetico. Penso di averla sempre avuta e, a un certo punto, mi sono detto: tanto vale valorizzarla. È anche ciò che mi ha permesso di lavorare con una certa continuità come modello. Ho partecipato ad alcune sfilate, ma il mio lavoro era legato soprattutto, per esempio, a campagne per jeans, intimo e in generale a progetti che richiedevano anche una componente di sensualità”.

Apprezzo la sincerità della risposta. Avrebbe potuto sorvolare su questo aspetto e, invece, ne ha parlato con grande franchezza.

“È importante parlarne. In Italia, per esempio, mi sembra che esista un rapporto particolare con la fisicità, anche nel cinema. Spesso il corpo dell’attore viene percepito e rappresentato in maniera molto diversa rispetto ad altri contesti. Se in Italia vado in giro con le braccia scoperte o a torso nudo, noto che le persone mi guardano. Negli Stati Uniti accade molto meno. Oppure può capitare che qualcuno noti che è molto atletico e le dica semplicemente: ‘Che bel fisico, complimenti’. Viene vissuto tutto con maggiore naturalezza. In Italia, invece, percepisco un atteggiamento differente. Per me l’estetica ha una sua immediatezza. È qualcosa che si presenta davanti a noi prima ancora di qualsiasi interpretazione e credo sia anche un po’ ipocrita fingere di non notarla. Quando vedo un bel ragazzo o una bella ragazza, quella persona suscita inevitabilmente una reazione estetica. Questo non significa che esista una bellezza oggettivamente superiore a un’altra, perché ognuno ha i propri gusti. Esisterà però qualcuno che, secondo la sua sensibilità, troverà più piacevole da guardare. Se questo apprezzamento viene espresso senza malizia, non trovo nulla di strano in un complimento. Non mi è mai capitato che qualcuno reagisse male quando mi sono avvicinato dicendo semplicemente: ‘Complimenti’, se era evidente che non ci fosse un secondo fine. Se dietro quel commento si nasconde qualcos’altro, naturalmente, il discorso cambia. Ma se si tratta semplicemente di riconoscere e apprezzare la bellezza, troverei quasi assurdo fingere di non vederla”.

Se il Lorenzo di cui parlava prima, quello tredicenne, incontrasse il Lorenzo di oggi, che cosa lo stupirebbe di più?

“Credo che rimarrebbe stupito da diversi aspetti. Il Lorenzo tredicenne aveva un po’ la testa tra le nuvole, nel senso migliore del termine. Penso che sarebbe molto sorpreso dal potenziale che sono riuscito a esprimere e, allo stesso tempo, da quello che sento di non aver ancora espresso. Ho vissuto una vita che, se mi fermo a osservarla, senza voler sembrare didascalico, come direbbe Antonioni, è stata straordinaria. Ho avuto esperienze davvero incredibili. Eppure mi sento come se non avessi fatto nulla o, comunque, molto poco. Se il me tredicenne potesse passarmi ai raggi X, probabilmente direbbe: ‘È strano. È affascinante vedere quanto tu sia riuscito a fare e, contemporaneamente, quanto ti senta ancora simile a me’. Per certi versi mi sembra di non aver fatto nulla. Non nel senso di pensare: ‘Sono uno sfigato che non ha concluso un accidenti nella vita’. Non è questo. È qualcosa di forse più socratico: più fa, più scopre e più si rende conto di quanto ci sia ancora da fare”.

Più scopre, più si rende conto di quanto ci sia ancora da fare. Oggi ha trentasette anni, è ancora giovane e avrà davanti a sé moltissimo da scoprire.

“Sicuramente. Però penso proprio al me tredicenne: direbbe ‘non dico che sei vecchio, però di anni ne sono passati’. E invece non mi sento affatto così. È una consapevolezza relativamente recente: sono riuscito a liberarmi dal peso dell’età. Per esempio, una grande differenza che ho notato tra gli Stati Uniti e l’Italia è che negli Stati Uniti quasi nessuno le chiede quanti anni abbia. In Italia, invece, accade continuamente. Le persone tendono a valutarla in base alla sua età e a ciò che, secondo determinati parametri, dovrebbe essere o aver raggiunto a quel punto della vita”.

Forse accade qualcosa di ancora più pesante: si costruiscono paragoni e metri di giudizio tra l’età di una persona e ciò che ci si aspetta debba essere a quell’età. Si misura, in sostanza, quanto si discosti da una presunta normalità.

“Ed è il motivo per cui spesso cerco di non presentarmi attraverso categorie come l’età, la sessualità e così via, perché ritengo siano elementi che finiscono per condizionare il modo in cui una parte della società italiana ci percepisce. Naturalmente non mi riferisco a lei, ma credo che siano informazioni capaci di influenzare molto il giudizio che gli altri formulano su di noi. Negli Stati Uniti non è tutto necessariamente diverso, perché alla fine certi meccanismi esistono ovunque. Semplicemente, lì l’attenzione è molto più concentrata sul lavoro e sulla condizione economica: vogliono sapere che professione svolge, in quale quartiere vive, quanto possa costare la sua casa e così via. Da questo punto di vista trovo la società americana molto più transazionale. Tornando al Lorenzo tredicenne, però, credo che mi guarderebbe e penserebbe: ‘Per essere ancora così, per avere ancora così poche certezze, ne è passato di tempo. Pensavo che a trent’anni saresti morto di vecchiaia’. E invece no. Hai ancora tantissimo davanti e continui a non capire nulla. Pensa che spettacolo’”.