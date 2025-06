Lorenzo Rastelli morto a Roma dopo l'incidente tra monopattino e auto, il giovane calciatore aveva 17 anni

Lorenzo Rastelli, giovane di 17 anni che giocava nelle giovanili della società calcistica Certosa, è morto dopo essere stato investito da un’auto a Roma, sulla via Casilina. Il ragazzo viaggiava su un monopattino quando si è scontrato con una Fiat Panda. L’impatto è risultato fatale nonostante i soccorsi immediati del conducente della vettura e dei sanitari.

L’incidente è avvenuto attorno all’1:40 di notte del 25 giugno, all’altezza di viale Primavera. L’auto che ha colpito Rastelli era guidata da un altro giovane di 20 anni, che ha subito chiamato i soccorsi.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto né di chi possano essere, se presenti, le eventuali responsabilità dell’incidente. La polizia municipale di Roma sta indagando per chiarire i fatti.

Ad annunciare la morte del ragazzo è stata proprio la società sportiva di Roma, che gli ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook:

Una notizia che mai avremmo voluto dare e che ci spezza profondamente il cuore. Dopo due giorni in cui ha lottato come un leone e con tutte le sue forze, Lorenzo Rastelli purtroppo non ce l’ha fatta in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.