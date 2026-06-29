Lorenzo Richelmy, l’intervista all’attore: “Il mondo è caos e ho imparato a non considerarlo un nemico”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che, quando parlano, sembrano voler aggiungere dettagli a se stessi. Costruiscono una narrazione, consolidano un’immagine, affinano un personaggio pubblico. Lorenzo Richelmy fa il contrario. Mentre conversa, sottrae. Toglie. Smonta. Riduce. È una sensazione curiosa, soprattutto se si pensa alla traiettoria della sua vita. Nato a La Spezia, cresciuto a Roma, attore fin da bambino, il più giovane allievo mai ammesso al Centro Sperimentale di Cinematografia, poi l’improvvisa esposizione internazionale di Marco Polo, il successo arrivato presto, i set in giro per il mondo, l’America, l’Inghilterra, il ritorno in Italia. Una biografia che potrebbe facilmente prestarsi al racconto della conquista. Eppure, parlando con Lorenzo Richelmy per quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, si ha l’impressione di trovarsi davanti a qualcuno che diffida profondamente di ogni forma di traguardo. Più la conversazione procede, più emerge un uomo impegnato in una ricerca che ha poco a che fare con la carriera e molto con il significato. Non il significato del mestiere, ma quello dell’esistenza. Lorenzo Richelmy parla di caos, di morte, di amore, di ego, di solitudine, di fama e di verità con la stessa naturalezza con cui altri parlerebbero di cinema. E forse è proprio questo l’aspetto più sorprendente: il cinema resta sullo sfondo. I personaggi, i film, i festival diventano strumenti per interrogare qualcosa di più grande. La sensazione è che, negli anni, abbia sviluppato una diffidenza quasi istintiva verso tutto ciò che promette una definizione definitiva. Non ama le etichette. Non ama nemmeno quella di artista, perché la considera troppo impegnativa, quasi sacrale. Diffida della fama, che definisce una chimera. Diffida delle certezze, delle ideologie, delle appartenenze troppo rigide. Persino l’identità, che da giovani si cerca con ostinazione, oggi gli appare come qualcosa da alleggerire piuttosto che da rafforzare. In fondo, il cuore di questa conversazione sta proprio qui: nella tensione continua tra il desiderio di dare una forma al mondo e la consapevolezza che il mondo, forse, una forma definitiva non ce l’ha. Lorenzo Richelmy racconta di essere cresciuto combattendo contro il caos. Poi, con il tempo, ha smesso di considerarlo un nemico. Ha iniziato a guardarlo come una condizione naturale dell’esistenza. Forse persino come una risorsa. E il mestiere dell’attore, nelle sue parole, assume allora un significato diverso da quello che siamo abituati a immaginare: non un esercizio di trasformismo, ma il tentativo di prendere quel caos e renderlo temporaneamente leggibile. Costruire una maschera per comprendere qualcosa di sé. O degli altri. Ci sono momenti, durante l’intervista, in cui sembra quasi di allontanarsi dalla figura pubblica e di avvicinarsi a un viandante. È l’immagine che lui stesso sceglie per raccontarsi: un uomo che attraversa un fiume o sale una montagna, raccogliendo lungo il cammino persone, affetti, legami. Non un conquistatore. Non un eroe. Qualcuno che procede e che, invece di alleggerirsi, cerca continuamente di portare con sé ciò che ama. Forse è per questo che le risposte più intense non arrivano quando si parla di recitazione. Arrivano quando si parla della morte, che per lui non è una minaccia ma una forma estrema di solitudine condivisa. Oppure dell’amore, che considera la prova più concreta del fatto che valga la pena attraversare il mondo. O ancora quando ammette che la grande bugia della sua vita è stata credere, per molto tempo, che le proprie azioni non avessero alcun peso. Alla fine dell’incontro resta la sensazione di aver parlato con qualcuno che continua a porsi le stesse domande che si poneva da ragazzo, ma che ha imparato a convivere con l’idea che forse non esistano risposte definitive. E che la maturità non consista nel trovare una verità, bensì nel diventare abbastanza liberi da abitare il dubbio. Forse è proprio questo il viaggio che Lorenzo Richelmy sta compiendo da anni. Non quello che lo ha portato da Roma a New York, dall’Italia ai set internazionali. Quello che lo conduce, lentamente, verso una casa che non coincide con un luogo, ma con uno stato dell’anima.

Torna all’Andaras Traveling Film Festival, in programma dal 30 giugno al 5 luglio Fluminimaggiore – Buggerru – Iglesias, come giurato dopo l’esperienza di qualche anno fa. Quando guarda un film per valutarlo, che cosa cerca? Che cosa deve colpirla?

“Dal punto di vista dell’attore, cerco sempre elementi diversi da quelli che ho affrontato in precedenza. Veniamo da una grande tradizione di interpreti molto noti che, soprattutto in passato, tendevano a essere sempre uguali a se stessi: stessa espressione, stessa acconciatura, stessa voce. Ciò che mi affascina, invece, è proprio la creazione di maschere. Ho un approccio a questo mestiere che, per certi aspetti, è più teatrale. Quando leggo una sceneggiatura, una scena o una serie, per me è fondamentale che ci sia una maschera credibile, un elemento che mi consenta di muovermi in una direzione nuova e di costruire un personaggio ancora inesplorato. Cerco costantemente di ampliare il mio lavoro e le possibilità espressive che questo mestiere offre”.

E invece da quello dello spettatore? All’Andaras si trova anche nella posizione di dover giudicare dei film.

“Da spettatore sono molto legato agli attori. È un aspetto che, tra l’altro, ci ha portati spesso a confrontarci e, qualche volta, anche a discutere bonariamente con gli altri giurati al momento di esprimere le nostre valutazioni. Non sono contrario al neorealismo, ma mi piace vedere il lavoro che c’è dietro un’interpretazione. Mi accade anche con i romanzi: mi interessa cogliere il percorso, la costruzione, l’elaborazione che sostiene l’opera. In fondo è una visione coerente con il mio mestiere e con il modo in cui lo vivo. Il percorso professionale che ho intrapreso, e che desidero continuare a seguire, nasce dal grande amore per attori italiani, inglesi e americani che nel corso degli anni sono riusciti a sorprendermi. Alla fine cerco soprattutto la capacità di stupire. Cerco tutto ciò che va oltre la semplice dimensione documentaria. Non desidero soltanto ricevere informazioni: voglio essere sorpreso. È quella sensazione che mi fa sollevare un sopracciglio e che riesce davvero a catturare la mia attenzione davanti a un film o a un cortometraggio”.

Che tipo di stupore le ha regalato l’esperienza del film Rain Catcher? Mentre sarà all’Andaras come giurato, il film verrà presentato al Festival di Karlovy Vary.

“In questo caso entra in gioco una mia grande passione personale. Ho una solida cultura videoludica: da ragazzo ero un appassionato videogiocatore. Più che di stupore, parlerei del piacere di costruire un personaggio che sembrasse uscito direttamente da un videogioco. È quasi una figura da Grand Theft Auto. L’aspetto più interessante è stato proprio cercare di dare vita a qualcosa che fino a quel momento avevo conosciuto soltanto in forma animata. Per me è stato un modo diverso di avvicinarmi al mestiere. Spesso traggo ispirazione dalla letteratura, dai libri o da altri film; in questo caso, invece, l’ho cercata nei videogiochi. C’era il piacere di lavorare su riferimenti completamente diversi dal consueto e, allo stesso tempo, la soddisfazione di rendere reale qualcosa legato ai miei ricordi d’infanzia e alla mia esperienza di videogiocatore”.

Lei lavora sia in Italia sia all’estero. Qual è la differenza principale che percepisce tra queste esperienze?

“Dipende molto dal progetto, perché ogni produzione è diversa sotto molti aspetti. Tuttavia, quando si confrontano produzioni italiane e produzioni inglesi o americane, emerge una differenza evidente: il budget. Uso spesso un’analogia culinaria. È come organizzare una cena con la propria compagna avendo a disposizione trenta euro oppure centocinquanta. Con trenta euro si può comunque andare nella pizzeria di fiducia e trascorrere una splendida serata; con centocinquanta, però, le possibilità di scelta aumentano notevolmente. Questa è la differenza più concreta e pragmatica. Non spiega tutto, ma ha certamente un peso. E influisce anche sul lavoro dell’attore. Si può recitare davanti a una macchina da presa straordinaria oppure davanti a un iPhone e, nella sostanza, il mestiere resta lo stesso. Tuttavia il nostro è un lavoro collettivo, e il margine di libertà a disposizione dipende anche dalle risorse economiche della produzione. Dal punto di vista artistico, invece, non credo che la differenza passi tra Italia ed estero. In questo caso conta molto di più il regista che si incontra e il rapporto che ha con la recitazione. Esistono registi che potremmo definire ‘a là Hitchcock’, per i quali gli attori sono quasi elementi da collocare all’interno di una visione già definita. Altri, invece, attribuiscono agli interpreti un ruolo creativo molto più rilevante. Penso, per esempio, a chi sostiene che un regista, senza il proprio cast, non sia nulla. Non sono molti a pensarla in questi termini. Quando si incontra qualcuno disposto ad affidarti una parte del proprio progetto perché ritiene che tu possa contribuire a migliorarlo, la differenza è enorme. E questo può accadere tanto in Italia quanto all’estero. C’è però una pratica che ho riscontrato soprattutto in Inghilterra. Gli attori hanno spesso la possibilità di provare una scena prima che il set venga completato e illuminato. È una differenza sostanziale. Su molti set italiani o americani, infatti, si arriva e ci si sente dire: «Tu stai qui perché qui passa la macchina da presa, qui c’è la luce, qui è previsto il movimento». In Inghilterra, invece, anche in produzioni non particolarmente imponenti come Rain Catcher, può capitare che il set sia ancora in fase di allestimento mentre gli attori stanno terminando trucco e costumi. A quel punto si entra in scena, magari ancora in accappatoio o con la preparazione non del tutto conclusa, e insieme al regista, agli altri interpreti e al direttore della fotografia si inizia a capire come debba svilupparsi la sequenza. È un autentico processo creativo condiviso. Spesso questo passaggio manca, ma quando c’è offre agli attori la possibilità di contribuire in modo significativo alla costruzione della scena. Personalmente è un approccio che mi entusiasma. I progetti in cui ho avuto l’opportunità di lavorare in questo modo sono quelli nei quali ho percepito maggiormente che il mio contributo era confluito nel risultato finale in maniera piena”.

Sembra quasi una dimensione teatrale.

“Infatti non è un caso che accada in Inghilterra, dove la tradizione teatrale è straordinariamente radicata”.

Che cosa la fa sentire libero su un set?

“Paradossalmente, mi sento libero quando chi guida il progetto ha idee molto chiare. Quando un regista e un direttore della fotografia possiedono una visione precisa, stabiliscono dei confini. Questo non significa imporre all’attore come debba recitare, ma definire un perimetro entro il quale può muoversi. Il mio lavoro è fatto anche di confronto e di compromessi: si discute del trucco, dei costumi, del personaggio. Si prendono decisioni che devono armonizzarsi con il lavoro degli altri. Quando il perimetro è chiaro, mi sento libero. Anzi, paradossalmente, più è definito, più mi sento libero di esprimermi. In quel caso so che ciò che faccio non entrerà in conflitto con il film né con la visione di chi lo sta realizzando. Se quella visione è chiara, posso dare il massimo senza preoccuparmi di compensare o immaginare il lavoro altrui. Posso concentrarmi completamente sul mio”.

Agenzia: Do / US Andaras: Francesca Alfano

Ha iniziato a recitare da bambino e lavora da molti anni. Guardandosi indietro, che cosa pensa di aver sopravvalutato e che cosa di aver sottovalutato quando era giovane?

“Questo mestiere comporta un continuo processo di disincanto. Quando si hanno vent’anni si tende a vivere tutto in modo assoluto. Se si è persone particolarmente passionali, come ero allora, si affronta ogni esperienza con un’intensità enorme. Mi capitava spesso di difendere le mie idee con ostinazione. Quando ero convinto che una scelta fosse quella giusta, difficilmente accettavo di metterla in discussione. Ero molto testardo e non era facile farmi cambiare opinione. Allo stesso tempo, elaboravo soluzioni che nella mia mente apparivano straordinarie e che, una volta realizzate, si rivelavano molto meno efficaci di quanto avessi immaginato. Con il tempo mi sono aperto maggiormente agli altri e alla dimensione collettiva di questo mestiere. Ho capito che si tratta di un lavoro profondamente condiviso. Probabilmente è una consapevolezza che arriva anche dopo gli anni dell’accademia, quando si tende ad avere una visione più individuale del proprio percorso. Per questo motivo faccio sempre un po’ fatica con la parola artista. Un pittore può chiudersi in una stanza, partire da una tela bianca e costruire tutto da solo. Un attore non può funzionare così. Esiste certamente una fase iniziale molto personale, in cui si immagina il personaggio e si sviluppa una propria idea. Poi, però, quella pagina bianca deve incontrare e intrecciarsi con le intuizioni di tutte le persone coinvolte nel progetto. Porsi in contrapposizione agli altri non funziona. Ho imparato ad aprirmi al dialogo e al compromesso, nel significato più ampio e positivo del termine: la capacità di confrontarsi all’interno di un lavoro comune. L’altra lezione che ho appreso è quella di prendermi meno sul serio. Continuo a tenere moltissimo a questo mestiere, ma oggi riesco a considerarlo per ciò che è: un lavoro, per quanto speciale possa essere. Viviamo inoltre in un’epoca in cui l’intrattenimento e l’audiovisivo sono molto più condizionati da logiche commerciali rispetto al passato. Oggi può capitare di sentirsi dire che una determinata scelta non va fatta perché potrebbe non piacere all’algoritmo. Il me ventenne avrebbe reagito in modo esplosivo a un ragionamento del genere. Oggi, a trentasei anni, continuo a non trovarlo particolarmente stimolante, ma riesco a comprenderlo e a confrontarmi con questa realtà. Fa parte della maturazione personale e professionale. E credo che, in fondo, sia un processo che riguarda molti aspetti della vita”.

Non ama particolarmente la romanticizzazione del termine “artista”. Eppure, nell’immaginario comune, un attore è un artista. Mi viene in mente una frase di Nietzsche: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se l’attore è quella stella danzante, quale caos custodiva Lorenzo Richelmy? E la recitazione è riuscita a placarlo?

“Placarlo è il verbo giusto. Prima, però, vorrei fare una premessa: ciò che ha citato è bellissimo e lo condivido pienamente. È però anche un’utopia. Mi piacerebbe molto poter aderire completamente a quell’idea. Ho una grande passione per Carmelo Bene e, quando penso alla parola artista, penso a figure di quel livello. Faccio fatica a definirmi tale perché ho la sensazione che un artista, nel significato più assoluto del termine, debba sacrificare tutto all’arte. E sinceramente non vedo molti attori, me compreso, disposti a sacrificare l’intera esistenza per essa. Viviamo in un momento storico in cui, a un certo punto, ci si ricorda anche che la vita viene prima di tutto. Oggi credo profondamente in questo principio. Detto questo, sì, la recitazione ha placato il mio caos. Era un caos fatto soprattutto di rabbia. Non perché abbia avuto un’infanzia o un’esistenza tali da giustificare una particolare ostilità verso il mondo, ma perché ho sempre sofferto le certezze imposte, le sovrastrutture, tutto ciò che pretendeva di presentarsi come un ordine definitivo. Con il tempo mi sono reso conto che il mondo è, per sua natura, caotico. E allora mi sono chiesto: perché fingiamo che non lo sia? Perché continuiamo a raccontarci che tutto sia ordinato, quando la realtà è ben diversa? Successivamente ho capito che gli esseri umani hanno bisogno di attribuire un significato all’esistenza. Dobbiamo cercare un senso nella nostra vita, nella società e nel mondo che abitiamo. Credo però di aver scelto di fare l’attore proprio per imparare a guardare la realtà accettando il caos come punto di partenza. Da ragazzo mi sentivo spesso dire: «No, il problema sei tu. Sei tu quello caotico. Sei tu a creare confusione». Io, invece, avevo la sensazione che il caos fosse già presente nel mondo. Grazie alla recitazione quella rabbia ha iniziato lentamente a trasformarsi. Non direi che si sia convertita in serenità, perché non sono la persona più serena del mondo, ma certamente si è evoluta. Per me fare l’attore significa proprio questo: prendere il caos e ricondurlo a una forma. Forse una forma imperfetta, ma comunque leggibile e comprensibile. È ciò che cerco di fare con me stesso ed è anche ciò che provo a fare, attraverso i personaggi, per chi guarda il mio lavoro”.

Questo mestiere dovrebbe forse aiutare a porsi continuamente domande più che a trovare risposte. Qual è la domanda che ha inseguito più a lungo?

“La domanda che inseguo da sempre è enorme. È la domanda amletica per eccellenza: vale la pena vivere nel sogno oppure nella realtà? Essere o non essere? È una domanda che si collega anche alla mia difficoltà nell’accettare il termine artista. Significa chiedersi se sia giusto prendersi sul serio oppure no, vivere semplicemente per vivere oppure per uno scopo. Alla fine diventa una questione esistenziale. Esiste uno scopo? Esiste una direzione? Esiste un principio al quale dedicarsi completamente? E da qui la riflessione diventa anche teologica: esiste Dio? Esiste un ordine delle cose? Esiste una meta verso cui tendere? È la domanda che continuo a pormi. Se vogliamo, è anche una ricerca della bellezza. Dove si trova? Dove bisogna cercarla? Ogni maschera che provo a creare come attore cerca, in qualche modo, di rispondere a questi interrogativi. Ogni personaggio rappresenta una piccola esplorazione di un frammento di esistenza, nel tentativo di capire se la bellezza si nasconda proprio lì”.

Lei è costantemente sottoposto al giudizio degli altri, di chi la sceglie e magari riconosce in lei aspetti che lei stesso non aveva considerato. Si è mai posto la domanda fondamentale: “Chi sono io?” E ha trovato una risposta che si avvicini alla realtà?

“Non mi sono dato una risposta. Anzi, più passa il tempo e più mi accorgo che la mia ricerca procede in una direzione diversa. Ho una visione molto antropocentrica e, allo stesso tempo, profondamente influenzata da una certa spiritualità orientale. Mi sento vicino a una concezione panica dell’esistenza: in qualche modo siamo tutti parte della stessa realtà. Da ragazzo avvertivo un bisogno fortissimo di definire la mia identità. Sentivo la necessità di darle confini precisi. Era anche un processo di emancipazione tipico della cultura occidentale: volevo capire chi fossi e distinguermi dagli altri. Oggi, invece, ho imparato a considerarmi come parte di un insieme più grande. Questo non significa pensare che siamo tutti uguali. Le differenze esistono e sono importanti. Significa piuttosto riconoscere che condividiamo bisogni fondamentali molto simili e che ciascuno cerca il proprio modo di soddisfarli. Per questo non credo di aver trovato una risposta definitiva alla domanda «chi sono io?». Anzi, il mio percorso è andato nella direzione opposta rispetto a quella che immaginavo da giovane. L’unica conclusione che trovo davvero convincente è che liberarsi delle sovrastrutture, sia di quelle imposte dagli altri sia di quelle costruite da noi stessi, sia probabilmente la strada più autentica. Più riesco a ridimensionare il mio ego, meglio sto. Più riesco a liberarmi dell’io, più mi sento leggero. Se volessimo essere rigorosi dovremmo parlare di io e super-io, ma il senso è questo: la ricerca dell’identità non consiste nell’aggiungere continuamente elementi a se stessi. Consiste, piuttosto, nello spogliarsi gradualmente di ciò che è superfluo”.

In un mondo che sembra diviso continuamente tra realtà e finzione, qual è l’illusione che ha coltivato più a lungo? Oppure la convinzione che ha mantenuto per anni prima di scoprire che non corrispondeva alla verità?

“Ritengo che l’illusione più grande sia stata pensare che non ne valesse la pena. È una risposta che si collega direttamente alla domanda precedente. Per molto tempo ho pensato che, se tutto nasce dal caos, allora anche le nostre azioni non possano produrre altro che caos. E che, in fondo, tutto si equivalga. Per anni ho avuto la sensazione che ciò che facevo avesse pochissimo impatto sul mondo, se non addirittura nessuno. Come se non esistesse alcuna differenza sostanziale tra sogno e realtà. Con il tempo, probabilmente anche grazie alla maturazione personale, ho iniziato a pensare l’esatto contrario. È lo stesso motivo per cui faccio fatica a definirmi artista e per cui continuo a sostenere che la vita venga prima dell’arte. Oppure, per usare una prospettiva cara a Carmelo Bene, che sia forse più importante fare della propria vita un capolavoro che limitarsi a realizzarne uno. Oggi credo che una distinzione tra realtà e finzione esista. Credo che le nostre azioni abbiano un valore nel mondo, piccolo o grande che sia. Mi viene da sorridere perché mi torna in mente quello slogan pubblicitario: «Perché io valgo». Da ragazzo avrei probabilmente liquidato una frase del genere come una banalità. E invece, tradotto in termini più alti e filosofici, il concetto è proprio quello. Per molto tempo ho pensato di non avere alcun valore. O, più precisamente, di non esercitare alcuna influenza reale sul mondo. Oggi credo che ogni persona, semplicemente esistendo nello spazio e nel tempo, abbia la capacità di modificare qualcosa. Il caos continuerà a esistere, ma ciascuno di noi produce comunque un effetto sulle persone che incontra e sulla realtà che abita. È una consapevolezza alla quale mi sto abituando lentamente”.

E il successo è stato una bugia?

“Sì, in larga parte è una chimera. Ha certamente effetti pratici e concreti, ma resta un miraggio. Fa parte di quella dimensione che definirei il lato oscuro del sogno. Esistono sogni fertili e altri che rischiano di trasformarsi in incubi. La fama, il successo e perfino il denaro appartengono a questa seconda categoria. Sono illusioni che promettono molto, ma che non necessariamente restituiscono qualcosa di buono. Sono una forma di falso sogno. O, se preferisce, un incubo travestito da sogno”.

Questa chimera l’ha inseguita? L’ha raggiunta? Oppure è riuscito a lasciarsela alle spalle?

“L’ho inseguita senza rendermene conto. E, paradossalmente, mi è piombata addosso molto prima di quanto immaginassi e senza che l’avessi davvero cercata. Questo mi ha scottato. Poi ho avuto la fortuna di attraversare momenti molto diversi e oggi posso dire di tenere quella chimera sotto controllo. Non posso affermare di averla sconfitta, perché faccio un mestiere in cui il rischio resta sempre presente. Viviamo inoltre in un’epoca in cui il giudizio degli altri e l’apparenza sembrano contare più della sostanza. Per questo è una battaglia continua. Cerco di tenerla a bada, di stringere bene il collare perché non mi morda. Ma ogni tanto continua a farsi sentire”.

L’ha “scottata”. Perché? Perché era troppo giovane o perché non aveva ancora gli strumenti per gestirlo?

“Mi ha scottato perché, appunto, è un incubo che rischia di trasformarti. Esistono persone capaci di gestire la fama e di utilizzarla come uno strumento per perseguire obiettivi importanti o persino per fare del bene. Immagino che esistano, anche se non saprei citare molti esempi. Quando arrivai negli Stati Uniti, invece, fui travolto da quel successo. L’aspetto curioso era che in Italia ero praticamente sconosciuto, mentre a New York le persone mi fermavano per strada. Quando gli altri iniziano a guardarti in modo diverso, diventa molto difficile ricordare che la percezione non coincide con la realtà. Bisogna saper resistere allo sguardo altrui e non lasciarsi definire da esso. Io, senza fare del male a nessuno se non a me stesso, mi sono inebriato di quella percezione. E l’aspetto peggiore è che non mi sono nemmeno divertito davvero. Per un periodo ho creduto di avere meno bisogno delle persone che amavo e che mi stavano accanto. Non le ho allontanate né le ho ferite, ma ho privato me stesso della loro vicinanza. Mi sentivo più autosufficiente di quanto fossi in realtà. Ero pieno di ego, pieno di individualismo. Pensavo di essere appagato, completo, autosufficiente. In realtà era una menzogna. Ed è così che la fama può trasformarsi in un incubo. Perché anche quando il successo continua ad accompagnarti, rischi di ritrovarti solo. E quella solitudine finisce per inaridire la persona e la sua capacità di stare nel mondo”.

Nel suo percorso, il corpo per lei è stato un limite o un vantaggio?

“Ho sempre vissuto il mio corpo come un vantaggio. Mi considero fortunato sotto il profilo fisico e atletico. Semplicemente, non mi ha mai creato particolari problemi. Da questo punto di vista mi sono sempre sentito privilegiato. Il mio corpo è una macchina che mi ha accompagnato e sostenuto, perché ha sempre funzionato bene”.

Non ha mai provato a spingerlo oltre il limite? E, se è successo, quando ha capito che era il momento di fermarsi?

“L’ho spinto al limite diverse volte, sia per lavoro sia nella vita privata. Mi sono fermato quando il corpo, inteso proprio come una macchina, ha iniziato a mandarmi segnali inequivocabili. Si è sempre accesa una spia rossa quando stavo avvicinandomi a un punto di non ritorno o comunque a una situazione di forte rischio. Ho sempre saputo ascoltarlo. Ho conosciuto attori e persone che invece andavano avanti senza esitazioni, senza timore e senza mai rallentare. A volte ammiravo questa loro assenza di paura, o forse di prudenza. Io, però, ho sempre percepito messaggi molto chiari su quando fosse arrivato il momento di fermarmi. Nonostante questo, qualche deriva l’ho sfiorata. Senza però arrivare a compromettere seriamente me stesso”.

A proposito di derive, la sua vita è stata anche piuttosto nomade. È nato a La Spezia, poi si è trasferito a Roma, quindi sono arrivati gli Stati Uniti, l’Europa e infine il ritorno in Italia. L’altrove non le ha mai fatto paura? Come se lo è spiegato?

“No, l’altrove non mi ha mai fatto paura. È qualcosa che mi accompagna da sempre, sia nella mia dimensione più occidentale e individualista, sia in quella più libera e vicina alla sensibilità orientale che sento oggi: l’idea di portare la propria casa dentro di sé. Naturalmente alcuni spostamenti non sono stati una mia scelta. Il trasferimento da La Spezia a Roma, per esempio, non dipendeva da me. Anche il passaggio da Roma agli Stati Uniti è stato, sotto certi aspetti, traumatico. Semplicemente perché l’America non è mai stata un luogo che ho percepito come casa o come il posto in cui costruire un nido. Detto questo, ho viaggiato molto fin da bambino. I miei genitori mi hanno portato in giro per il mondo sin da piccolo. Per questo l’altrove, anche quando era sconosciuto, conservava sempre qualcosa di familiare. Non mi ha mai spaventato. La mia forza più grande, che credo derivi soprattutto dall’amore di mia madre, è che il buio non mi fa paura. Lo considero piuttosto uno spazio ricco di possibilità. L’altrove è un po’ questo: il territorio dell’ignoto, di ciò che si conosce poco. Mi sono sempre avvicinato a quella dimensione con curiosità e fiducia. Sono una persona ottimista, nonostante tutto”.

Perché dice “nonostante tutto”? Avere consapevolezza di sé non dovrebbe impedire di essere ottimisti.

“Credo che l’ottimismo sia una scelta. Non riguarda tanto la fiducia nelle proprie capacità quanto un modo di guardare il mondo. Se osserviamo ciò che accade oggi, sarebbe facile cedere al pessimismo. Da ragazzo, infatti, ero molto pessimista. Pensavo fosse più comodo, e forse anche più sensato, partire dal peggio: aspettarsi il peggio per poi lasciarsi sorprendere dal meglio. Oggi il mio approccio è diverso. Cerco di essere ottimista nonostante tutto, anche quando i segnali che arrivano dall’esterno sembrano spingere nella direzione opposta. Lo faccio perché credo che questo atteggiamento possa manifestarsi concretamente e avere un effetto quasi osmotico, contagioso, sulle persone e sulla realtà che ci circonda. Se ci si avvicina all’altrove immaginando che nel buio possano esserci anche opportunità e bellezza, è più facile riconoscerle. Se invece ci si accosta all’ignoto con il timore che possa ferirci, immaginando soltanto minacce e mostri, si finirà probabilmente per vedere soprattutto quelli”.

E se questi mostri esistessero davvero? Che cosa le fa paura oggi?

“Forse la mancanza di empatia. O, detto in modo ancora più semplice, la scarsa capacità di accogliere l’altro. Mi fa paura il conformismo. È sempre esistito, certo, non è un fenomeno esclusivamente contemporaneo. Tuttavia ho la sensazione che stiamo diventando troppo simili, non nei bisogni, che credo siano universali, ma nel modo in cui esprimiamo la nostra natura. A volte mi sembra che tutti fingano di pensarla allo stesso modo. Mi manca il confronto autentico, anche quando è acceso. Mi spaventano il perbenismo e il conformismo. Questo non significa negare l’esistenza di posizioni contrapposte: dal punto di vista politico assistiamo continuamente a schieramenti che si affrontano come tifoserie. Ma il punto non dovrebbe essere opporsi all’altro. Dovrebbe essere riconoscere qualcosa di sé anche nella versione dell’altro che ci piace meno. Questo non significa che tutti debbano pensare allo stesso modo o condividere le stesse idee. Significa poter dire: io esisto accanto a te, anche se la pensi diversamente da me. Oggi, invece, ho l’impressione che molte tensioni nascano da una mancanza di empatia, dall’incapacità di guardarsi negli occhi e dirsi una verità, anche scomoda. Mi preoccupano la carenza di empatia e il sempre minore bisogno di onestà intellettuale che percepisco intorno a noi”.

Onestà intellettuale: quando qualcuno le chiede “come sta?”, risponde sempre con sincerità o per cortesia?

“Spesso si risponde per convenzione. Ma anche questo, in fondo, fa parte di un compromesso. Il linguaggio stesso è, in qualche misura, una forma di conformismo. E io non sono un grande amante della parola, nonostante lavori proprio con le parole. A vent’anni, però, ero molto diverso. Ricordo ancora quando, durante le riprese della serie Netflix Marco Polo in Malesia, alcuni colleghi americani mi chiesero una mattina: «Come va, Lorenzo?». Risposi: «Malissimo». Ci rimasero spiazzati e iniziarono subito a chiedermi se potessero fare qualcosa per aiutarmi. Dovetti spiegare loro che non era successo nulla di particolare. Semplicemente quella mattina mi sentivo così: ero nervoso, di cattivo umore, e non avevo alcuna voglia di fingere che andasse tutto bene. Oggi mi rendo conto che spesso rispondo anch’io per convenzione, ma lo faccio perché accetto di vivere all’interno di una comunità. Se accompagno mia figlia a scuola e un altro genitore mi chiede come sto, rispondo «bene». Se invece incontro un amico caro, allora posso permettermi una risposta sincera. Riconosco anche che viviamo in una società in cui incontriamo un numero enorme di persone. E, nonostante il mio desiderio di apertura verso gli altri, resto molto geloso della mia sfera privata. Ho molte contraddizioni: vorrei essere coerente, ma spesso non ci riesco. Per me la verità è destinata a pochi. Il compromesso consiste proprio nel cercare di non essere disonesti senza, allo stesso tempo, riversare tutto sugli altri. Vivendo insieme abbiamo bisogno di alcune convenzioni. Il problema è che, forse, stiamo portando questa abitudine troppo lontano”.

Che rapporto ha con le sue fragilità? È un rapporto onanistico o è un amplesso? In altre parole: le sue fragilità appartengono soltanto a lei o c’è qualcuno che riesce a entrarvi perché lei è capace di condividerle?

“Spero, o forse vorrei, che siano onanistiche nella mia vita privata e che diventino un amplesso nel mio lavoro. Nella sfera personale sono molto geloso della mia verità, delle mie verità e delle mie fragilità. Non mi concedo facilmente. Naturalmente dipende anche dal contesto. Per esempio, in una conversazione come questa mi sento abbastanza libero di rispondere, perché il contesto è ben definito. E anche perché, per istinto o per empatia, percepisco nella sua voce una sensibilità capace di accogliere ciò che sto dicendo. Non è una sensazione che provo spesso. Mi rendo conto che le mie fragilità possano risultare pesanti per gli altri. Nasco come una persona piuttosto intensa. Non nella pratica, perché non ho mai fatto del male a nessuno, ma nel linguaggio e nel modo di esprimermi. Per questo penso che, nella vita privata, le mie fragilità possano trasformarsi facilmente in un peso. Nel lavoro, invece, possono diventare un dono”.

Diventano una valigia in cui trovare gli attrezzi del mestiere?

“Sì, sicuramente. Ma non soltanto. Quando ero più giovane, quelle fragilità erano soprattutto un magma da cui attingere emozioni da mettere al servizio del personaggio. Con il tempo, invece, ho sentito il bisogno di elaborarle, di comprenderle e di lavorarle prima di utilizzarle nel mio mestiere. Un tempo erano soprattutto caos che cercava di emergere, una sorta di vaso di Pandora da cui fuoriuscivano parti di me stesso. Oggi provo a dare un ordine a quel materiale, a catalogarlo attraverso il lavoro e attraverso le maschere che costruisco. Ho il desiderio di trasformarlo, di modellarlo e di offrirlo in una forma il più possibile comprensibile. In questo modo posso essere certo che diventi davvero un dono, e non semplicemente qualcosa che viene riversato sugli altri per necessità”.

Se oggi un regista volesse raccontare la sua vita, senza soffermarsi necessariamente sulla sua professione, quale sarebbe il nucleo della storia? Che cosa dovrebbe raccontare?

“Sto pensando alla scena d’apertura. Mi vengono in mente immagini forse semplici, ma vedo un uomo che attraversa un fiume oppure che inizia a salire verso la cima di una montagna. Lungo il cammino cerca di portare con sé quante più persone possibile. Parte nudo, senza nulla, e strada facendo incontra legami ai quali si affeziona. Non oggetti, naturalmente: persone, affetti, forse simboli. E invece di fermarsi accanto a loro, prova a caricarseli sulle spalle e a proseguire il viaggio”.

Lei dice che è un’immagine semplice, ma forse esiste anche un’eccezionalità della banalità.

“Sì, sono d’accordo. Le immagini essenziali e quelli che chiamiamo luoghi comuni esistono perché possiedono una forza archetipica. Quando ci si confronta con una domanda così profonda, è quasi inevitabile approdare a immagini di questo tipo”.

Abbiamo parlato di derive, di altrove, di percorsi. Che cosa c’è oggi oltre l’orizzonte, Lorenzo?

“Ciò che mi piacerebbe trovare oltre l’orizzonte è una casa. Non una casa nel senso materiale del termine, perché quella già esiste. Come le dicevo prima, mi immagino in cammino, intento a portare con me gli affetti e i legami più importanti. Oggi mi piacerebbe creare un luogo, fisico oppure simbolico, in cui le persone possano incontrarsi e riconoscersi, uno spazio che rispecchi ciò che sono. È un sogno che custodisco da tempo e sto cercando di capire come renderlo concreto”.

Che cosa la fa sentire solo?

“La morte. Ma lo dico in un’accezione positiva. Ho sempre avuto un buon rapporto con la morte. Mi rassicura, mi tranquillizza. In fondo, è il destino che accomuna tutti. Proprio per questo mi fa sentire solo in un modo profondo, ma non doloroso. Non è tanto la consapevolezza della fine a suscitare questa sensazione, quanto il fatto che la morte rappresenti forse l’unica forma di solitudine che oggi percepisco come benefica. È una solitudine che, credo, vada accolta nel significato più ampio del termine. Per il resto, dopo aver trascorso molto tempo da solo, sento che il mio percorso passa attraverso la cura degli altri, attraverso il desiderio di portare con me alcune persone. Nella morte, invece, mi sento solo perché, quando arriverà, potrò finalmente esserlo davvero”.

Il contrario di “morte”, se pensiamo alla radice latina, è “amore”: mors e amor. Che rapporto ha avuto con l’amore? Che cosa le ha insegnato?

“L’amore mi ha fatto bruciare molto. Anche in questo mi considero fortunato. Ho avuto poche storie, ma molto intense. L’amore mi ha sempre rafforzato ed è stato una risorsa straordinaria, nonostante partissi da una posizione piuttosto scettica. Torniamo forse a un’immagine semplice, ma se la morte mi fa sentire solo nel modo più autentico, l’amore mi fa sentire accompagnato nel modo più autentico. Da questo punto di vista sono davvero due facce della stessa medaglia, pur nella loro apparente opposizione. L’amore è vita. E se l’amore è vita, allora mi dà la certezza che valga la pena viverla, investirvi energie e riconoscere il valore delle proprie azioni”.