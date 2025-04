Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero, gli ultimi attimi: cos'è emerso nella ricostruzione

Il 5 febbraio 2025 l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa hanno perso la vita a causa di un incidente in elicottero. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha ora pubblicato la “relazione preliminare d’inchiesta” che prova a ricostruire quanto è successo.

La relazione sull’incidente in elicottero di Lorenzo Rovagnati

“Il primo punto di contatto con il suolo – si legge nel documento – è stato individuato tra la piazzola di decollo e la posizione finale del relitto. Non sono state rinvenute parti dell’aeromobile tra il primo punto di contatto col terreno e la piazzola di decollo. Le tracce al suolo appaiono riconducibili a un primo contatto con il ruotino anteriore, che ha generato un solco nel terreno bagnato”.

Nel pomeriggio del 5 febbraio l’elicottero è precipitato a soli 190 metri dalla piazzola di decollo nella tenuta dei Rovagnati a Castelguelfo di Noceto (Parma). Il passeggero e i piloti morirono sul colpo.

Fonte foto: ANSA

Il relitto dell’elicottero con a bordo Lorenzo Rovagnati

Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso e, per cercare di capire se si sia trattato di un guasto o un errore umano, stanno lavorando il super esperto Stefano Benassi, ex pilota e comandante areonautico e i carabinieri Ris.

Intanto l’Agenzia, attraverso una serie di scatti inediti, ha provato a ricostruire il contesto iniziale e gli effetti di quanto avvenuto in appena sei minuti. Il velivolo è decollato alle 18:45 e sarebbe precipitato alle 18:51, quando il sistema di bordo ha smesso di registrare i dati relativi al regolare funzionamento dell’Augusta Westland Aw 109 Sp.

Il mezzo è rimasto in aria circa due minuti e mezzo.

Cosa è successo all’elicottero

Come riporta Il Corriere della Sera, il solco segnato dal ruotino è di una lunghezza di circa 1,6 metri e con una profondità massima di circa 75 cm e larghezza iniziale compatibile con quella del muso dell’elicottero.

“Il ruotino è stato ritrovato nella prima parte di questo avvallamento” ha spiegato l’Agenzia, aggiungendo che “il resto del relitto si trovava a una distanza di circa 25 metri dal punto di collisione del muso. La trave di coda, contenente l’albero di trasmissione si mostrava spezzata, capovolta e avanzata lateralmente a destra rispetto alla prua dell’elicottero. Le pale del rotore di coda non presentavano danneggiamenti elevati”.

Il relitto presentava “i danneggiamenti maggiori nella parte frontale. Le quattro pale del rotore principale sono rimaste solidali alla testa del rotore principale”, e a risultare danneggiati in tutto questo componente sono “due smorzatori di vibrazione”. Anche il pannello degli strumenti è stato recuperato permettendo di svolgere analisi con l’estrazione di dati e al momento dei rilievi anche il carrello principale risultava estratto.

Le condizioni meteo del 5 febbraio

Nelle nove pagine della relazione dell’Agenzia si sottolinea che il velivolo si era messo in moto con difficili condizioni meteorologiche: “alle 18:50 era prevista nebbia con visibilità orizzontale a 100 metri e cielo invisibile e il tramonto avvenuto alle 18:33”.

Lorenzo Rovagnati era solito usare l’elicottero per andare dallo stabilimento Rovagnati di Arcore (Monza e Brianza) e la casa nel maniero medievale nel Parmese. Il giorno dell’incidente “non si osservano segni di incendio, infatti non è stata rilevata perdita di carburante dai serbatoi ed è stato possibile prelevare un campione per le analisi”.

Risulta infine idonea per il volo la documentazione relativa ai piloti Italiani e Massa. Queste sono le certezze ottenute finora, l’Agenzia ha ora intenzione di procedere con ulteriori verifiche sui titoli aeronautici del personale di volo, sul contesto normativo del volo e sul recupero di ulteriori dati anche dall’iPad dell’equipaggio.