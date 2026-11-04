Lorenzo Scalzo, il Raffaele di ‘Viola come il mare 3’: “Recitando sono me stesso senza esserlo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Il 4 novembre Viola come il mare 3 arriva in prima serata su Canale 5 e, tra i volti della serie, ritroviamo Lorenzo Scalzo, interprete di Raffaele Noto, un personaggio che dietro la sicurezza e l’atteggiamento seduttivo nasconde una personalità più complessa di quanto appaia. Una contraddizione che diventa il punto di partenza per una conversazione sul rapporto tra l’immagine che mostriamo agli altri e ciò che siamo realmente. Nato a Catania, cresciuto in Calabria e trasferitosi a Roma per inseguire la recitazione, Lorenzo Scalzo ha costruito il proprio percorso tra teatro, cinema e televisione, passando anche per un’esperienza internazionale come The White Lotus. Ma dietro l’immagine di un attore spesso associato al fascino e all’aspetto fisico c’è un uomo che desidera essere riconosciuto soprattutto per il proprio lavoro, le proprie idee e la propria sensibilità. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Lorenzo Scalzo parla delle insicurezze, del peso dei pregiudizi e del rapporto con la mascolinità. Ripercorre i primi passi nella recitazione, la nostalgia del mare, le difficoltà professionali e il legame con la famiglia, fino a interrogarsi sulla paternità e sul coraggio necessario per diventare se stessi.

Partiamo da Viola come il mare 3. Senza anticipare troppo, che cosa dobbiamo aspettarci da Raffaele Noto?

“Ci sarà un’evoluzione personale e caratteriale, un approfondimento naturale per una nuova stagione. Senza svelare troppo, Raffaele affronterà dei cambiamenti, come accade a tutti nella vita”.

Abbiamo lasciato Raffaele apparentemente sereno e sicuro di sé. Quali fragilità si nascondono dietro tanta sicurezza?

“È un personaggio enigmatico, sfaccettato, che si nasconde dietro una maschera. In fondo, ne indossiamo tutti una. La sua è soprattutto una facciata, tanto da farlo apparire quasi banale. La sua forza, però, emerge quando trova il coraggio di confrontarsi con se stesso e mostrarsi per quello che è alle persone che gli stanno accanto”.

E lei, Lorenzo, ha trovato il coraggio di confrontarsi davvero con se stesso?

“È una bella domanda. Credo che il coraggio si acquisisca giorno dopo giorno. Se le dicessi di aver affrontato fino in fondo ogni parte di me, mentirei. Intorno ai diciassette, diciotto anni, quando ho intuito che la recitazione poteva diventare il mio mestiere, mi sono trovato davanti a un primo grande bivio. È stato un cambiamento importante. Un altro è arrivato con il trasferimento a Roma. Ho dovuto fare i conti con grandi vuoti e imparare a riempirli di nuovi spazi. Mi sento ancora in divenire. Non sono certo arrivato”.

Neanche dopo l’esperienza internazionale in The White Lotus?

“Per quel progetto ho registrato soltanto un self-tape. Il regista l’ha visto e mi ha scelto subito. Non riuscivo a crederci. Ero molto giovane, alla mia seconda esperienza su un set, dopo tanto teatro. È stato un salto nel vuoto, ma di quelli meravigliosi, che ricordi per tutta la vita. Appena arrivato, ho avuto la sensazione di giocare in un altro campionato. Ho lavorato con attori come Michael Imperioli, che in seguito sono diventati parte della mia cultura cinematografica. Per fortuna all’epoca non avevo ancora visto I Soprano: li ho recuperati dopo. Se li avessi conosciuti prima, probabilmente l’ansia mi avrebbe impedito di godermi quei momenti. Invece li ho vissuti con la sfacciataggine della gioventù e dell’inesperienza. Ho trattato Michael Imperioli come una persona normale, com’è giusto che sia. Poi guardi la serie, senti le emozioni incredibili che suscita e pensi: “Cavolo, ho lavorato con lui!”. Soltanto dopo ho realizzato pienamente ciò che avevo vissuto. È stato bellissimo”.

Recitare significa anche indossare maschere. Quale ha sentito il bisogno di abbandonare nella vita privata?

“Quella di dover dimostrare a tutti i costi di essere adatto, all’altezza. È una maschera quasi performativa. Oggi riesco a riservare la performance al lavoro e mi sento più a mio agio con me stesso, senza dover dimostrare continuamente il mio valore agli altri. Posso semplicemente essere me stesso. È una consapevolezza maturata nel tempo, che sto ancora cercando di consolidare”.

Quanto ha inciso su questa esigenza l’essere cresciuto lontano dal mondo del cinema?

“Moltissimo. Avevo la sensazione di partire da lontano, non tanto geograficamente quanto idealmente. È stata insieme una fortuna e una sfortuna: non avevo termini di paragone per immaginare il mio futuro. Se fossi cresciuto a Napoli, a Roma o in un’altra grande città, avrei avuto più punti di riferimento e opportunità, ma anche maggiori pressioni. Partire con un sogno e scontrarsi poi con una realtà enorme ti costringe a farti le ossa. In un ambiente ricco di possibilità, ma anche di competizione, forse avrei mollato. O forse no, non lo sapremo mai. Essere cresciuto in un contesto estraneo allo show business ha avuto, per me, entrambe le facce della medaglia”.

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È nato a Catania, è cresciuto in Calabria e vive a Roma da molti anni. Che significato hanno oggi le sue radici? Dove si sente a casa?

“Mi definisco l’ambasciatore della Calilia, un acronimo tra Calabria e Sicilia. Ho metà famiglia da una parte dello Stretto e metà dall’altra. Per me, quindi, casa è legata soprattutto alle persone, non a un luogo preciso. Vivo a Roma da quasi tredici anni, più di un terzo della mia vita. Eppure, quando penso a casa, penso agli amici d’infanzia e alle mie due famiglie, alle quali sono incredibilmente legato. Da buon terrone! Ho imparato a distinguere la casa fisica da quella emotiva. È soprattutto quest’ultima a contare”.

Che cosa conserva del ragazzo che era prima di lasciare la sua terra?

“La fame. La voglia di non accontentarmi e di non lasciarmi definire dalle etichette. In questo mestiere è difficile essere giudicati per la persona o l’artista che si è: spesso si viene identificati con un personaggio, una maschera. Ho sempre voluto andare oltre, mettere al centro la mia arte e il mio senso della bellezza. Prima di partire desideravo soprattutto conservare la curiosità, la voglia di sperimentare e di essere ogni volta diverso. È uno degli aspetti più belli della recitazione. Cerco di portare una sfumatura nuova in ogni progetto e, finora, ho avuto la fortuna di riuscirci”.

A proposito di etichette, quale le pesa maggiormente?

“Negli ultimi due anni ho dovuto fare i conti soprattutto con un’immagine superficiale di me: quella di un uomo che dalle nostre parti, in Calabria o Sicilia, definiremmo un ‘femminaro’, un latin lover. Non mi riconosco affatto in questa descrizione. Bastano dieci minuti di conversazione per rendersene conto. Questa percezione mi ha precluso opportunità professionali, ma anche incontri umani. È facile giudicare qualcuno dall’apparenza, senza conoscerlo. Fino a poco tempo fa ne soffrivo; oggi riesco perfino a riderne. Non significa che mi scivoli tutto addosso, ma ho imparato a conviverci. Essere me stesso, al di fuori del lavoro, mi aiuta. Chi ha davvero voglia di conoscermi scopre una persona diversa da quella che immaginava. Vale nella vita come nella professione”.

Qual è stata la scintilla che le ha fatto capire di voler diventare attore? Che cosa cercava nella recitazione?

“All’inizio non sapevo nemmeno spiegarmelo. Mi sentivo a mio agio nel dare voce alle parole degli altri, talvolta anche alle mie, ma nascoste dietro simboli e personaggi. C’era quasi la codardia di chi non vuole mostrare il proprio volto e preferisce esprimere corpo, voce e anima attraverso qualcun altro. Oggi, dopo oltre dieci anni di carriera, credo che il bisogno più profondo sia portare sul palcoscenico o davanti alla macchina da presa la crudezza delle emozioni che, nella vita, a volte nascondevo e nascondo ancora. La parola fondamentale è libertà: essere se stessi senza esserlo. Un paradosso, ma è la definizione più vicina a ciò che provo”.

Quale emozione le risulta più difficile da gestire: la paura, l’insicurezza o un’altra ancora?

“La rabbia, probabilmente, perché temo di non riuscire a controllarla. È anche il risultato di molte altre emozioni, un crogiolo di esperienze belle e brutte che si accumulano dentro di noi. Per me resta la più difficile da affrontare”.

Quanto ha influito il modello di mascolinità con cui è cresciuto? Ha mai sentito di dover corrispondere a un’idea di uomo che non le apparteneva?

“Sì, soprattutto in passato, quando credevo esistesse una sola strada possibile. Confrontarsi con un unico modello di mascolinità, specialmente dalle nostre parti, è difficile. Ti ritrovi a pensare: ‘Non sono così, eppure tutti sembrano esserlo, o volerlo essere’. Non sentivo quella spinta. Il teatro e il cinema mi hanno permesso di esplorare aspetti della mia mascolinità che tenevo nascosti o temevo fossero, tra virgolette, sbagliati. Anche crescere e conoscermi meglio mi ha aiutato a capire quanto sia preziosa la diversità. Ognuno possiede sfumature che talvolta mette da parte, ma che costituiscono la sua bellezza. Ridurre una persona a un’etichetta di qualsiasi tipo è svilente e, per certi versi, offensivo”.

Quando ha deciso di diventare attore, come ha reagito la sua famiglia e chi la circondava?

“All’inizio in famiglia c’è stato un po’ di tumulto: nessuno sapeva che futuro mi aspettasse, nemmeno io. Quando ho capito quanto fosse forte questa passione, però, ho ricevuto il sostegno di tutti. I miei amici sono i miei primi, veri fan. Con loro non mi sono mai sentito giudicato. Facevo imitazioni, giocavamo, guardavamo film e andavamo al cinema insieme. Per loro, una volta usciti dalla sala, il film era finito. Dentro di me, invece, continuava a risuonare come la sirena dei pompieri. Sentivo che sotto la cenere c’era ancora qualcosa e ho voluto esplorarlo. Oggi, con amici e familiari, posso mostrarmi fragile o spavaldo, secondo il momento. Sanno quanto recitare mi renda felice e quanto mi venga naturale”.

C’è qualcuno che ha creduto nel suo talento prima che avesse risultati concreti da mostrare?

“Prima, forse no. Era un mondo talmente lontano dalla nostra quotidianità da sembrare irraggiungibile. Il sostegno è arrivato quando il sogno ha cominciato a prendere forma, con i primi spettacoli, l’accademia e le prime messe in scena. Prima la mia famiglia, poi gli amici, che considero quasi legami di sangue”.

Lasciare casa da giovani comporta sacrifici. Che cosa le è mancato di più?

“Il mare. Me ne sono reso conto fin dai primissimi giorni. Venivo da un luogo in cui bastava aprire la finestra per sentirne il boato, lo sciabordio delle onde. Mi accompagnava mentre andavo a scuola o uscivo con gli amici. Quel gigantesco rumore bianco è stata la prima assenza che ho avvertito”.

E che cosa le ha impedito di mollare e tornare indietro?

“Non lo so, le dico la verità. Forse la consapevolezza di avere già dentro di me alcune delle risorse di cui avevo bisogno. E poi la fame, il desiderio di non accontentarmi di una vita che non sentivo mia. Questo mestiere, questo mondo, li sentivo miei. Spero di trovare la forza di continuare anche in futuro. Siamo in divenire per tutta la vita e credo che la stasi sia la vera, grande morte dell’essere umano, persino più della morte stessa”.

È cambiata oggi la sua idea di ambizione rispetto ai vent’anni?

“Da giovane pensavo di essere il migliore, non avevo paura di niente e di nessuno. Era un’ambizione istintiva, sanguigna. Crescendo ho capito che può essere un’arma a doppio taglio, ma anche una forza da custodire, perché alimenta il desiderio di migliorarsi. Non significa necessariamente aspirare a ruoli importanti o premi. Vuol dire soprattutto misurarsi con se stessi, con le proprie paure e mancanze, nella vita personale come nel lavoro. Penso all’accademia, ai provini, alle relazioni. Per me l’ambizione è uno dei ceppi da tenere accanto al fuoco per riaccendere, quando serve, la voglia di andare avanti”.

Un suo collega, durante un’intervista, mi raccontava la frustrazione di vedere altri attori progredire e chiedersi perché a lui non accadesse lo stesso. Le è mai capitato?

“Certo. Spesso ho reagito con quella rabbia di cui parlavamo prima. Anzi, la parola giusta è incazzatura. Succede soprattutto quando fai un provino per un personaggio che senti vicino, al quale pensi di poter dare molto, e poi il ruolo sfuma proprio quando credevi di averlo in pugno. Col tempo mi sono convinto che, pur non essendo affatto un mestiere meritocratico, la capacità di resistere faccia la differenza. Bisogna saper essere martello e incudine, senza abbattersi davanti alle infinite difficoltà. Credo che la perseveranza e la volontà di dimostrare il proprio valore prima di tutto a se stessi, alla lunga, paghino. Anche se, oggi, la meritocrazia non è proprio di casa”.

Ricorda il momento in cui si è sentito davvero un attore? Quello in cui, per parafrasare L’ora di tutti, il film di Stefania Rocca a cui ha preso parte, era arrivata la sua di ora?

“Lo ricordo nitidamente: il primo ciak di Koza Nostra. Eravamo in una discarica di plastica, in provincia di Ragusa. Ricordo il tragitto in van dal camerino al set, il costume, il sole che batteva su tutti e le macchine da presa puntate su di me. Al primo ciak mi sono detto: “Allora è vero”. Tremavo come una foglia. Credo che la mia ora sia arrivata proprio lì”.

Quel momento ha ripagato le aspettative?

“Sì, anche se arrivavo da una tournée teatrale bellissima, con uno spettacolo che amavo alla follia. L’email del provino era arrivata dopo la mia prima a teatro, nel 2020, un periodo particolare. Quando ho saputo di aver ottenuto il film, ho provato emozioni contrastanti. Ero felicissimo, ma sapevo che avrei dovuto lasciare lo spettacolo e rinunciare a un obiettivo che coltivavo fin dagli studi: debuttare in un grande teatro nazionale come il Piccolo di Milano. Non ho potuto vivere quell’esperienza. Purtroppo o per fortuna, perché nel frattempo avevo aperto il vaso di Pandora chiamato cinema. Per questo considero il primo ciak un momento decisivo”.

Anche se il percorso di Koza Nostra è stato complicato…

“Sì, è stato un film sfortunato, girato e distribuito in circostanze difficili. Durante le riprese c’era il Covid. Era inoltre una produzione italo-ucraina e, quando è uscito nel maggio 2022, era già iniziata la guerra tra Russia e Ucraina. Non proprio le condizioni migliori”.

Al di là del lavoro, chi vede oggi quando si guarda allo specchio?

“Un uomo che cerca di ritagliarsi un piccolo spazio in un mondo difficile. Una persona consapevole di essere fortunata: sono cresciuto in una parte privilegiata del mondo, vivo in un Paese che amo e posso dedicarmi a un mestiere che mi appassiona. Vedo anche i miei limiti. Quando sento di non essere all’altezza delle mie aspettative, cerco di trasformare in accoglienza quello che un tempo diventava dolore, rabbia o rancore. Per parafrasare C’è ancora domani, provo a concedermi del tempo. Voglio accettare le mie mancanze senza rinunciare a essere fedele a me stesso”.

La sua immagine ha contribuito a farla associare a determinati ruoli. Che rapporto ha con la propria bellezza?

“Non mi sono mai considerato bello. Non sono cresciuto con quell’idea, anche perché non lo ero. Ero un ragazzo che giocava ai videogiochi, guardava film strani e a diciassette anni si appassionava a Polanski. Oppure a Massimo Troisi, il mio primo grande amore. Per questo il rapporto con la mia estetica è controverso. Col tempo ho capito che è soltanto una parte di me. Chi vuole fermarsi all’aspetto fisico è libero di farlo, ma non è una visione che condivido. Credo di essere molto di più. Non ho mai fondato la mia identità, personale o professionale, sull’apparenza. Mi interessano le idee, ciò che ho da dire e le emozioni che riesco a esprimere. È questo il fuoco che mi spinge. Paradossalmente, se potessi imbruttirmi, sarebbe ancora più divertente”.

Anche dal suo profilo Instagram sembra emergere la volontà di non puntare soltanto sull’aspetto fisico. Eppure i commenti sulla bellezza continuano ad arrivare.

“Assolutamente, soprattutto con il film appena uscito. Alla prima visione privata, il primo commento che ho ricevuto, sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori, riguardava il mio aspetto. Rispondevo sempre: ‘Sì, ma mi piacerebbe anche essere bravo, oltre che bello’”.

Ha bisogno che glielo dicano gli altri?

“Credo di aver raggiunto, o di stare raggiungendo, una consapevolezza che mi permette di non preoccuparmi continuamente delle opinioni altrui, soprattutto quando provengono da persone il cui giudizio non considero importante. Fare un complimento, riconoscere che qualcuno è bravo o bello, è anche una questione personale. Lo faccio serenamente con uomini, donne, colleghi e persone estranee al mio ambiente. Se riesci a riconoscere i tuoi pregi e difetti, diventa più naturale farlo anche con gli altri. Non me la sento di giudicare chi esprime apprezzamento o chi preferisce non farlo. Siamo tutti diversi”.

Per Lorenzo Scalzo, che cos’è davvero il successo?

“Tornare a casa dopo una giornata fuori. Sono molto casalingo, mi definisco un animale da tana. Rientrare, guardarmi allo specchio e potermi dire: ‘Oggi hai fatto proprio un bel lavoro’. Per me il successo è questo. Poi ci sono il riscontro del pubblico, quello degli addetti ai lavori, i provini riusciti e quelli andati male. Ma il criterio più importante resta potermi dire: ‘Hai fatto un bel lavoro, sii fiero di te stesso’”.

Ha scelto un mestiere precario, segnato anche da lunghi periodi di attesa. Come coltiva la sua identità artistica quando non lavora?

“Per fortuna posso esprimermi anche senza dipendere da altri. Mi piace dipingere, scrivere, scoprire film che non ho mai visto o tornare a opere che mi hanno colpito. Penso che certe esperienze artistiche vadano ripetute ciclicamente. Un film, un quadro o un libro che cinque anni fa ti parlavano in un modo, oggi possono toccare corde completamente diverse. Così mi rifugio nella mia tana, sto con il cane e con le persone a cui voglio bene. La mancanza di lavoro occupa gran parte del tempo, forse il novanta o il novantacinque per cento. Cerco di attraversarla facendo attività che mi fanno stare bene: leggo, scrivo, dipingo, invento. Uso le mani, la fantasia e il mio sguardo artistico”.

Che cosa le piace dipingere?

“Soprattutto quadri astratti, senza una tecnica precisa. Mi lascio guidare da quello che provo. Alcuni li butto, altri li regalo o li tengo. Il salotto è pieno di locandine cinematografiche, quadri, fotografie e biglietti del cinema conservati negli anni. Ho bacheche, appunti e bigliettini appesi ai muri. Ogni tanto, magari mentre vado in bagno o raccolgo una moneta caduta per terra, alzo gli occhi, ne leggo uno e penso: ‘Ah, è vero! Ricordo quando l’ho scritto’”.

Sono pensieri intimi oppure appunti legati alla quotidianità?

“Entrambi. Ci sono schizzi di ipotetiche copertine per album di gruppi musicali inventati e frasi che voglio ricordare. Con amici e persone care abbiamo persino immaginato un vinile intitolato Piccole parrucche per piccoli pupazzi. Prima o poi lo faremo uscire! Conservo anche citazioni tratte da libri, film e canzoni. Ho chitarre appese ovunque. Nella vita privata, insomma, le occasioni per esprimermi non mancano”.

C’è una parte del bambino che è stato che ha voluto preservare?

“Assolutamente. Amo profondamente i bambini. Vivo in un quartiere residenziale di Roma pieno di famiglie e scuole. Quando vedo i piccoli giocare a palla, a campana o con la corda, ringrazio i genitori che permettono ancora ai figli di stare in strada. E li invidio, perché vorrei unirmi a loro. Spesso mi fermo a osservarne la serietà, l’impegno totale. Quando giocano, i bambini ci credono davvero. Non hanno filtri e non si preoccupano di come appaiono. È proprio questo che rimprovero agli adulti, soprattutto a quelli che fanno gli attori: l’ossessione di guardarsi dall’esterno. I bambini, invece, quando corrono, giocano a calcio o gareggiano in bicicletta, sono completamente immersi nel presente. Lo si vede dai loro occhi”.

Questo amore per i bambini si accompagna a un desiderio di paternità?

“Non lo so. Mi sento ancora molto figlio e, allo stesso tempo, un po’ padre, perché ho un cane. In fondo, i cani sono un po’ i figli del ventunesimo secolo! Su questo tema ho scritto un monologo di circa un’ora, che non so se porterò mai in scena. Racconta un’epoca in cui nascono sempre meno bambini. Mio padre ha cinque fratelli, mia madre due sorelle e, per fortuna, ho una sorella anch’io. Molti miei coetanei, invece, sono figli unici o hanno al massimo un fratello o una sorella”.

Che cosa la frena maggiormente all’idea di avere un figlio?

“Il desiderio cambia di giorno in giorno: a volte è fortissimo, altre quasi inesistente. Ci sono momenti in cui penso che il mondo stia andando a scatafascio e non me la sento di mettere al mondo una persona che, come tutti noi, non avrebbe tutti gli strumenti per affrontarlo. D’altra parte, credo che talvolta la paura vada accantonata o trasformata. Prima vorrei continuare a conoscermi come uomo e come persona, poi provare a comprendere il mondo. Se un giorno troverò la forza di mettere da parte i timori, magari diventerò padre”.

Se accadesse, quale valore ricevuto dai suoi genitori vorrebbe trasmettere a suo figlio?

“La gentilezza. E aggiungerei il rispetto, perché è fondamentale”.

Nel rapporto con gli altri sente di aver trovato un equilibrio tra la gentilezza che riceve e quella che offre?

“Credo proprio di sì. Da questo punto di vista mi sento decisamente in equilibrio”.

Torniamo ai bambini che osserva giocare. Se il Lorenzo bambino incontrasse l’uomo che è oggi, di che cosa avrebbe bisogno? Che cosa vorrebbe sentirsi dire?

“Avrebbe bisogno di coraggio, per superare paure e limiti che a una certa età sembrano insormontabili. Se potessi incontrare me stesso da bambino, o anche da adolescente, gli direi di non preoccuparsi. Perché alla fine, in un modo o nell’altro, con dolore o senza, le situazioni si sistemano. O si sistemeranno”.

Non gli anticiperebbe nulla del futuro? Non gli risparmierebbe qualche errore?

“Probabilmente no. Gli errori e le cadute fanno parte del percorso. È un tema di cui parlo spesso con amici e familiari. Non gli svelerei niente. Gli direi, piuttosto, di seguire ciò che sente, perché il nostro istinto ci indica quasi sempre la strada giusta. Quasi sempre, non sempre”.