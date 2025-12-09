Lorenzo Vitali uccide la nonna Gabriella Armari a martellate ad Acilia: "Mi criticava sempre"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lorenzo Vitali ha ucciso a martellate la nonna Gabriella Armari. Costituitosi per l’omicidio della donna di 80 anni, il 30enne di Acilia, piccolo comune di Roma Capitale, ha spiegato i motivi dell’efferato gesto. “Mia nonna mi faceva sentire un buono a nulla” ha detto nel corso dell’interrogatorio.

La confessione di Lorenzo Vitali

Dopo essere inizialmente fuggito, è stato lo stesso Lorenzo Vitali a chiamare il 112 e costituirsi per l’omicidio di Gabriella Armari.

L’uomo di 30 anni, interrogato dagli inquirenti, ha raccontato di un antico rancore nei confronti della nonna 80enne.

ANSA Agenti della polizia sul luogo del delitto

“Mia nonna Gabriella mi criticava sempre, mi faceva sentire un buono a nulla. – sono state le sue parole – Mi diceva che sono un nullafacente”.

L’omicidio è arrivato all’improvviso, alle 08:00 di sabato mattina. Vitali ha suonato all’appartamento di via Molteni urlando in preda all’ira.

Quando Gabriella Armari ha aperto la porta, il nipote le si è scagliato contro con un martello, uccidendola sul colpo.

Il rapporto con la nonna Gabriella Armari

Dopo aver infierito sulla nonna, Lorenzo Vitali è corso nella camera da letto della madre, assente perché in quel momento già al lavoro.

L’omicida ha rivolto allora le sue attenzioni contro Flavio, il compagno della madre, colpito in testa dal martello ma riuscito infine a fuggire.

Perché quello con la nonna non sembra essere l’unico rapporto complesso all’interno della famiglia di Vitali.

“Venivo umiliato fin da quando ero bambino, mi hanno sempre perseguitato. – ha dichiarato – Ho vissuto trent’anni di sofferenza, ce l’hanno tutti con me”.

Riferendosi all’omicidio, Vitali afferma di aver “fatto un casino” e di non “averci visto più” non riuscendo più a sopportare di “essere deriso dai miei familiari”.

Gli abitanti di Acilia sotto shock

Tra gli abitanti di Acilia, chi conosceva Lorenzo Vitali e la nonna Gabriella Armari si dimostra incredulo.

Vitali, racconta una residente della zona ai microfoni di Dentro la notizia, era conosciuto con il soprannome di “sorriso”.

Le amiche di famiglia raccontano di un bambino “bellissimo e molto bravo”, di un ragazzo che “stava sempre con la nonna”.

In casa Armari Lorenzo portava spesso anche la compagna e la loro bambina di 3 anni, che vivono in Svizzera.

“Non so che gli è preso”: è l’unico commento possibile di chi aveva conosciuto “Lorenzo sorriso” e la sua nonna.