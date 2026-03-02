Loris Costantino morto all'ex Ilva, l'operaio è precipitato da una passerella: seconda vittima in pochi mesi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’operaio Loris Costantino è morto all’età di 36 anni nell’ex Ilva di Taranto, dopo essere precipitato da una passerella collocata a dieci metri d’altezza. Si tratta del secondo incidente mortale nella struttura in poche settimane, dopo quello risalente al 12 gennaio scorso, in cui a perdere la vita era stato l’operaio Claudio Salamida.

Loris Costantino morto all’ex Ilva di Taranto: cos’è successo

In base alla prima ricostruzione sull’incidente mortale avvenuto all’ex Ilva di Taranto, riportata dal Corriere della Sera, nella mattinata di lunedì 2 marzo l’operaio Loris Costantino sarebbe precipitato da una passerella.

Le condizioni di Costantino sono apparse subito gravissime agli occhi dei primi soccorritori. L’operaio è stato trasportato immediatamente all’ospedale Santissima Annunziata ma è purtroppo deceduto per le numerose e gravissime lesioni (in particolare al torace e a un braccio, come riferito da ANSA) riportate nell’impatto col suolo, avvenuto dopo un volo di circa 10 metri.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco e il personale dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro).

La dinamica dell’incidente mortale e le eventuali responsabilità sono ancora da accertare.

Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, in una nota, ha espresso “profondo cordoglio per la tragica scomparsa del lavoratore” e comunicato che “sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto”, ribadendo “la piena collaborazione con le autorità competenti, al fine di mettere a disposizione ogni elemento utile all’accertamento dei fatti”.

La protesta di Fiom Cgil

Il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, ha dichiarato all’ANSA: “Siamo devastati da questa notizia. Il piano di calpestio su cui lavorava l’operaio è venuto giù, è completamente disfatto. Per noi è del tutto evidente che coloro che hanno una responsabilità si devono togliere di mezzo. Ora basta“.

De Palma ha aggiunto: “Abbiamo scioperato, abbiamo manifestato per dire che era necessario investire sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, sulle manutenzioni. Adesso siamo a due persone che muoiono a distanza di pochissimo tempo. Basta parole, non le vogliamo più sentire”.

Il segretario generale della Fiom Cgil ha ricordato che i sindacati hanno “chiesto alla Presidente del Consiglio in tempi non sospetti di occuparsi direttamente dalla questione perché c’era e persiste una gestione che non andava bene. Diciamo basta”.

A proposito della convocazione a Palazzo Chigi per il 5 marzo, De Palma ha dichiarato che “è arrivata perché ci siamo dovuti autoconvocare come al solito, perché fosse stato per loro che la gestiscono così bene l’azienda non ce ne sarebbe stato bisogno. Loro non hanno bisogno dei lavoratori, non hanno bisogno del sindacato, non hanno bisogno di nessuno”.

De Palma ha fatto infine sapere che “sono in corso consultazioni con le altre organizzazioni sindacali per decidere le iniziative da intraprendere. La prima cosa è stringersi alla famiglia e ai lavoratori”.

Chi era Loris Costantino, l’operaio morto all’ex Ilva

Loris Costantino è deceduto all’età di 36 anni.

Residente nella borgata di Talsano, lavorava per la ditta di pulizia Gea Power. Lascia due figli.

Secondo incidente mortale all’ex Ilva in poche settimane

Quello in cui ha perso la vita Loris Costantino è il secondo incidente mortale che si è verificato nell’ex Ilva di Taranto nel giro di poche settimane.

Il 12 gennaio scorso, a causa del cedimento di un piano di calpestio del convertitore 3 dell’acciaieria 2 posto a circa 7-8 metri d’altezza, aveva perso la vita l’operaio, dipendente ex Ilva, Claudio Salamida.

Di anni 46, Salamida era nato ad Alberobello e da qualche anno risiedeva a Putignano. Ha lasciato la moglie e un figlio di 3 anni.