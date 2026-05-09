Loris Di Castri morto in carcere nella Repubblica Dominicana, giallo sull'italiano in attesa di estradizione

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Loris Di Castri, italiano di 53 anni ricercato per traffico internazionale di droga, è stato trovato morto nel carcere di Najayo Hombres in Repubblica Dominicana mentre attendeva l’estradizione in Italia. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e aperta un’inchiesta dalle autorità dominicane.

Italiano morto nella Repubblica Dominicana

È al momento avvolta nel mistero la morte di Loris Di Castri, il cittadino italiano di 53 anni trovato senza vita nella sua cella all’interno del Centro di correzione e riabilitazione Najayo Hombres, nel territorio di San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana.

L’uomo era detenuto da poco più di un mese in attesa di estradizione in Italia, dove era ricercato con accuse legate ad associazione a delinquere e traffico internazionale di stupefacenti.

ANSA

La morte in carcere di Loris Di Castri

Secondo quanto diffuso dalla Direzione generale dei servizi penitenziari dominicani (DGSPC) e rilanciato dall’agenzia internazionale EFE, il corpo senza vita di Di Castri è stato scoperto venerdì 8 maggio da un compagno di cella nel reparto di massima sicurezza del carcere.

Il detenuto avrebbe immediatamente lanciato l’allarme, ma i soccorsi intervenuti non sono riusciti a salvare il 53enne. Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite e le autorità dominicane hanno aperto un’inchiesta ufficiale.

La salma è stata trasferita presso l’Istituto Nazionale di Scienze Forensi (INACIF), dove verrà eseguita l’autopsia per accertare le reali cause della morte. Secondo i legali dell’uomo, una delle ipotesi potrebbe essere quella di un infarto, ma gli investigatori non escludono altre piste fino alla conclusione degli esami medico-legali.

I possibili problemi di salute

Dalle informazioni diffuse dalle autorità emerge che Di Castri aveva già avuto problemi di salute durante la detenzione. Lo scorso 31 marzo, pochi giorni dopo il suo arresto, era stato trasferito d’urgenza in ospedale per condizioni mediche che non sono state specificate ufficialmente.

Dopo il ricovero era stato riportato nel carcere di Najayo Hombres, struttura considerata una delle più sorvegliate della Repubblica Dominicana.

In attesa di estradizione

Loris Di Castri era stato arrestato il 25 marzo scorso a Santo Domingo nell’ambito di un’operazione coordinata con l’Interpol. Sul suo nome gravava dal 2019 una “red notice“, la notifica internazionale che segnala soggetti ricercati a livello mondiale.

Secondo quanto riferito dai media locali, la Corte Suprema di Giustizia della Repubblica Dominicana aveva già autorizzato formalmente l’estradizione verso l’Italia con una risoluzione emessa nel mese di febbraio. La procedura per il trasferimento era quindi ormai nelle fasi finali quando è avvenuto il decesso improvviso del detenuto.