Loro Piana accusata di sfruttamento, l'azienda di moda di Lvmh in amministrazione giudiziaria

L’azienda di alta moda Loro Piana, parte del grupp Lvhm, è stata accusata dalla procura di Milano di aver appaltato la realizzazione dei propri capi ad aziende che sfruttano i lavoratori. La società sarà messa in amministrazione giudiziaria. Si tratta della quinta azienda di moda milanese a subire questo trattamento in pochi mesi.

Loro Piana in amministrazione straordinaria

L’azienda di moda Loro Piana, parte del gruppo francese Lvhm insieme a marchi come Louis Vuitton, è stata messa in amministrazione giudiziaria dalla procura di Milano, che la accusa di non controllare le condizioni dei lavoratori della propria filiera.

Loro Piana avrebbe infatti appaltato ad altre società la realizzazione dei propri capi, venduti per migliaia di euro. Queste aziende, avrebbe scoperto la procura, sfruttavano i lavoratori.

ANSA Un momento delle ispezioni dei carabinieri nelle aziende coinvolte

L’amministrazione giudiziaria è una misura con cui l’autorità giudiziaria nomina un amministratore che gestisce temporaneamente un’azienda, sostituendosi o affiancandosi al management esistente, per prevenire infiltrazioni criminali o garantire la legalità dell’attività imprenditoriale.

L’ampia inchiesta della procura di Milano

Non è la prima volta che una grande azienda di moda viene accusata di pratiche simili a quelle di Loro Piana dalla procura di Milano. Negli ultimi mesi infatti la magistratura meneghina è molto attiva nell’ambito della moda.

Gli investigatori stanno esaminando la filiera delle più grandi aziende e dei marchi del lusso per controllare che anche le società a cui vengono appaltate le realizzazioni dei prodotti, rispettino le leggi.

Sono già state poste sotto amministrazione giudiziaria per mancato rispetto delle normative sul lavoro Manufactures Dior, Giorgio Armani Operations, Alviero Martini Spa e Valentino Bags Lab.

L’altra accusa a Loro Piana

Non è nemmeno la prima volta che Loro Piana finisce al centro di uno scandalo. Nel 2024 un’inchiesta giornalistica della testata americana Bloomberg scoprì alcune pratiche poco etiche della società italiana.

Si trattava ancora una volta di sfruttamento dei lavoratori, anche se non in Italia. Bloomberg sosteneva che Loro Piana ottenesse alcuni dei suoi tessuti di lana più pregiati attraverso pratiche poco etiche in Perù.

In particolare, l’inchiesta si concentrava sullo sfruttamento di una piccola comunità montana, pagata per la lana prodotta circa il 3% del prezzo di vendita di un prodotto Loro Piana realizzato con lo stesso tessuto.