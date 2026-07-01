Lory Del Santo e la confessione su Donald Trump, "mi sono pentita di non averlo chiamato, era simpatico"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lory Del Santo, intervistata da Monica Setta nel programma tv Storie al Bivio, è tornata a parlare di Donald Trump, con il quale anni fa ha avuto alcuni incontri a New York. L’attrice veronese ha sostenuto di essere stata corteggiata dall’attuale presidente degli Stati Uniti e di essersi pentita di non averlo chiamato per provare a dare inizio a una frequentazione.

Lory Del Santo su Donald Trump: “Sono stata sua moglie per 20 minuti”

“Sono stata sua moglie per 20 minuti, non sto scherzando”, ha esordito Del Santo quando Setta le ha chiesto dei suoi incontri con il tycoon.

“A New York stavo sistemando un appartamento. Lui è salito. Io indossavo scarpe senza tacco. Lui ha cercato di conquistarmi”, ha raccontato l’attrice.

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E ancora: “Donald è venuto da me, in questa casa. Gli avevo detto che però c’erano gli operai. Ma lui ha voluto comunque venire. Quando è arrivato c’era un polverone perché stavano demolendo i muri. Gli operai pensavano fosse mio marito e mi dicevano: “Ma suo marito è contento?”.

“Per questo – ha proseguito – dico che per 20 minuti è stato mio marito. Lui mi trattava come se fossi sua moglie, è stato divertente”.

“Poi lui mi ha dato il suo numero e mi ha detto di chiamarlo. Ma non l’ho fatto. Me ne sono pentita, perché era simpatico. A me un uomo non attrae perché ricco. Deve essere simpatico. E lui mi faceva troppo ridere”, ha concluso.

L’attrice: “Basta demonizzare Trump”

Non è la prima volta che Del Santo parla di Trump. Lo aveva fatto anche circa un anno fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Allora riferì di un incontro avvenuto in ascensore e di una cena nell’Upper East Side di New York, in un ristorante esclusivo.

“Sapevo che, se fossi rimasta, ci sarebbe stato un avvicinamento. Ma dovevo tornare in Italia. Mi intrigava: è sveglio, con la battuta pronta, coerente coi tempi. Se fossi rimasta, lo avrei frequentato”, aveva aggiunto.

E, a proposito di chi criticava apertamente il suo operato da presidente Usa, si era così pronunciata: “Basta demonizzarlo. È una questione di rispetto per chi l’ha votato”.

Le confessioni su Gianni Agnelli: “Mai avuto con lui rapporti intimi”

A Storie al Bivio, Del Santo ha anche parlato dei rapporti avuti con Gianni Agnelli. “Non era bello in senso classico, ma era affascinante”, ha dichiarato.

“Lui l’ho conosciuto, ma mai abbiamo avuto rapporti intimi”, ha concluso.