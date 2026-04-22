Lotito e lo sponsor Polymarket sulle maglie della Lazio, su quel sito di scommesse si punta anche sulla guerra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha fatto discutere l’annuncio del nuovo sponsor Polymarket sulle maglie della Lazio del presidente Claudio Lotito. Si tratta di un sito di scommesse che permette di puntare su eventi di ogni tipo, guerra inclusa. Il Decreto Dignità vieta l’esposizione sulla maglia da gioco di siti di betting e nel comunicato del club biancoceleste in cui si annuncia la partnership con Polymarket si legge: “Nel mercato italiano la collaborazione è focalizzata su attività di analisi e insight digitali, in coerenza con il quadro normativo vigente”.

Polymarket nuovo sponsor sulle maglie della Lazio: l’annuncio

L’annuncio ufficiale è arrivato sabato 18 aprile: la Lazio ha siglato una partnership pluriennale con Polymarket, nuovo Main Sponsor del club, oltre che Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner, per un valore complessivo “che supera i 22 milioni di euro“.

Nel comunicato della società biancoceleste è presente una precisazione su Polymarket: “Nel mercato italiano, la collaborazione è focalizzata su attività di analisi e insight digitali, in coerenza con il quadro normativo vigente”.

ANSA

Claudio Lotito ha dichiarato su Polymarket: “Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi”.

Cos’è Polymarket

Polymarket è una piattaforma di scommesse online fondata nel 2022 che permette di puntare su eventi futuri di ogni genere, dalle guerre alle catastrofi naturali, passando per i matrimoni vip.

Da piattaforma illegale negli Stati Uniti d’America, nel giro di pochi anni è cresciuta tantissimo, fino a diventare una fonte di dati per testate e investitori nazionali.

Il fondatore e Ceo Shayne Coplan è stato anche invitato alla Casa Bianca per un summit sulle criptovalute.

Come riportato da SkyTg24, il figlio del presidente Usa, Donald Trump Jr., è consulente di Polymarket e la sua società, 1789 Capital, è tra gli investitori.

Cosa vieta il Decreto Dignità e la situazione in Serie A

Il Decreto Dignità del 12 luglio 2018 vieta la pubblicità di siti di scommesse sulle maglie di calcio.

Ciò nonostante, oltre al caso Polymarket-Lazio, si segnalano in Serie A gli accordi di sponsorizzazione dell’Inter con Betsson.sport e della Roma con Eurobet.live. La difesa dei legali delle società di Serie A, riportata da Avvenire, è la seguente: “Trattasi di ‘siti di informazione’ sulle scommesse“.

La Cremonese, da par suo, si è schierata in prima linea contro il gioco d’azzardo, sposando la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Ats Val Padana per contrastare il “Gioco d’Azzardo Patologico”, con lo spot “Gioca la partita giusta”.