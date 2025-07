Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini di Vittoria sono stati arrestati per una serie di reati a seguito di provvedimenti di carcerazione eseguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia. Gli arresti sono stati effettuati in due distinte operazioni, con l’obiettivo di eseguire condanne definitive emesse dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Catania e Ragusa.

Arresto del primo cittadino vittoriese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto ha riguardato un cittadino di 48 anni di Vittoria, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era gravato da precedenti per associazione di tipo mafioso, estorsione e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. È stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni personali, per i quali dovrà espiare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Secondo arresto e dettagli sui reati

In un’altra operazione, gli agenti hanno eseguito un provvedimento di revoca del decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un altro cittadino vittoriese di 43 anni. Questo provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo dovrà scontare una pena di 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione. È stato ritenuto responsabile di una pluralità di reati commessi tra febbraio 2020 e marzo 2023, tra cui ricettazione, tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali aggravate.

Conclusione delle operazioni

Dopo le formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati associati presso la Casa circondariale di Ragusa per l’espiazione delle rispettive pene. Queste operazioni sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire l’esecuzione delle condanne definitive e nel contrastare la criminalità nella zona.

