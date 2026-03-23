Lotta alle mafie e al narcotraffico in Italia, ecco quanti miliardi ha sequestrato la Guardia di Finanza

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È di 1.351 indagini e sequestri per oltre 3,3 miliardi di euro il bilancio dell’azione della Guardia di Finanza contro il crimine organizzato nel 2025. Sono stati coinvolti 7.442 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, e sequestrate oltre 33 tonnellate di droga. I risultati sono stati ottenuti attraverso indagini patrimoniali e finanziarie, con l’obiettivo di colpire le ricchezze illecite delle associazioni mafiose e prevenire l’infiltrazione criminale nell’economia legale.

Le cifre dell’azione della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il 2025 ha visto un’intensa attività di contrasto al crimine organizzato. Il Corpo ha portato avanti 1.351 indagini, coinvolgendo 7.442 soggetti tra 5.568 persone fisiche e 1.874 persone giuridiche. Questi numeri testimoniano l’ampiezza delle operazioni condotte su tutto il territorio nazionale.

Sequestri e confische: colpire i patrimoni mafiosi

Un aspetto centrale della strategia della Guardia di Finanza è stato l’attacco ai patrimoni accumulati attraverso reati. Nel 2025, grazie a indagini patrimoniali e finanziarie mirate, sono stati proposti all’Autorità Giudiziaria sequestri – in forma diretta, per equivalente e per sproporzione – per oltre 3,3 miliardi di euro. Il valore dei beni e delle disponibilità liquide effettivamente sequestrati o confiscati nell’anno ha raggiunto circa 1 miliardo e 600 milioni di euro.

Prevenzione e tutela dell’economia legale

L’azione della Guardia di Finanza non si è limitata alle attività repressive. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche nella prevenzione dell’infiltrazione criminale nell’economia sana, a tutela degli imprenditori onesti e dell’intero sistema economico italiano. In questo ambito, sono state effettuate circa 66 mila attività amministrative, tra accessi ai cantieri e procedure per il rilascio di documentazione antimafia. Inoltre, il valore complessivo dei compendi aziendali sottoposti a misure di prevenzione di amministrazione o controllo giudiziario, secondo gli articoli 34 e 34 bis del D. Lgs. 159/2001, è stato pari a 29,6 milioni di euro.

La lotta al narcotraffico: sequestrate oltre 33 tonnellate di droga

Importanti risultati sono stati raggiunti anche nel contrasto al narcotraffico. Nel 2025, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, principalmente cocaina, hashish e marijuana. In questo contesto, sono state denunciate oltre 800 persone. L’azione non si è fermata al sequestro di sostanze stupefacenti: sono stati sequestrati ai narcotrafficanti beni e disponibilità finanziarie per 8 milioni di euro e sono state eseguite confische per oltre 3,5 milioni di euro.

Obiettivi e strategie: colpire le organizzazioni criminali

La strategia della Guardia di Finanza si è concentrata non solo sulla repressione dei reati, ma anche sulla disarticolazione delle organizzazioni criminali, privandole dei profitti derivanti dai traffici illeciti. L’interposizione di soggetti terzi, apparentemente estranei alle associazioni mafiose, ha reso più complessa l’azione investigativa, ma il Corpo ha intensificato le attività per individuare e colpire i reali beneficiari delle ricchezze illecite.

Risultati di rilievo nel 2025

Tra i risultati più significativi ottenuti dalla Guardia di Finanza nel 2025 nel contrasto alla criminalità organizzata, spiccano i sequestri patrimoniali e le confische di beni, oltre all’ingente quantità di droga sottratta ai circuiti del narcotraffico. L’impegno costante del Corpo ha permesso di rafforzare la tutela dell’economia legale e di colpire duramente le organizzazioni mafiose e i loro patrimoni illeciti.

Conclusioni

L’azione della Guardia di Finanza nel Italia nel 2025 ha segnato un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico. I numeri delle indagini, dei sequestri e delle confische testimoniano l’efficacia delle strategie adottate e l’impegno costante delle forze dell’ordine nella difesa della legalità e della sicurezza economica nazionale.

IPA