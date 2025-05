Lotta serrata allo spaccio di droga a Bologna, 5 arresti: cocaina trovata anche nelle fioriere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di cinque arresti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. L’operazione, mirata a contrastare le attività di spaccio, si è svolta ieri in diverse zone della città, portando al fermo di soggetti coinvolti in traffici illeciti.

Operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha individuato e arrestato tre soggetti marocchini, nati nel 1997 e nel 1998, in seguito a segnalazioni di attività di spaccio tra via Ferravilla e via Michelino. Durante un controllo in un appartamento in via Ferravilla, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 120 gr di cocaina, 5 gr di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 5260,00 € in contanti. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio in concorso e verranno sottoposti a rito direttissimo.

Arresto nei pressi di Porta Galliera

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un cittadino tunisino, nato nel 2001 e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi di Porta Galliera. Gli agenti lo hanno seguito fino a via Stalingrado, dove ha nascosto 10 involucri di cocaina in una fioriera. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di altri 40 involucri di cocaina e un panetto di hashish. Nella sua abitazione sono stati scoperti materiali per il confezionamento e 1450 € in contanti, alcune banconote risultate false. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per introduzione di monete false.

Fuga e arresto in via Larga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, un cittadino marocchino del 1994 è stato arrestato in via Larga dopo aver tentato la fuga alla vista degli agenti. Fermato, è stato trovato in possesso di 26 involucri di cocaina e 340 € in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Anche lui verrà sottoposto a rito direttissimo.

