Eseguite quattro misure cautelari a Prato, dove sono stati colpiti membri di bande rivali coinvolte nella lotta per il controllo della droga. I provvedimenti sono stati eseguiti dopo una serie di aggressioni avvenute lo scorso agosto, che hanno visto l’uso di armi bianche e il ferimento di quattro persone. L’operazione è stata portata avanti nell’ambito di una strategia di contrasto alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti nella città toscana.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione repressiva è stata il risultato di un’intensa attività di prevenzione e indagine sviluppata negli ultimi mesi sul territorio di Prato. Le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza nelle aree urbane considerate più sensibili, con l’obiettivo di contrastare episodi di violenza urbana e di rispondere in modo concreto ai delitti che generano allarme sociale, in particolare quelli legati allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità comune.

Le indagini e la strategia di contrasto

La Polizia di Stato ha messo in campo servizi di prevenzione quotidiani, sia in modalità ordinaria con l’impiego delle volanti, sia attraverso controlli straordinari ad alto impatto. Queste attività hanno permesso di identificare numerosi soggetti pregiudicati o coinvolti, a vario titolo, in episodi delittuosi. Gli investigatori hanno raccolto elementi utili che hanno portato a individuare i responsabili di recenti fatti di sangue, episodi che hanno minato la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Gli episodi di violenza: agosto di sangue a Prato

Le indagini si sono concentrate su due distinti episodi avvenuti lo scorso agosto in via Strozzi e in via San Paolo, dove si sono verificate aggressioni particolarmente violente. In entrambe le occasioni, quattro persone sono rimaste ferite a colpi di machete e coltello, in quelli che sono stati definiti raid punitivi tra bande rivali. Gli scontri hanno coinvolto cittadini di nazionalità pakistana, marocchina e albanese, impegnati in una faida per il controllo del mercato degli stupefacenti sul territorio pratese.

Le misure cautelari e i destinatari

Le articolate attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Prato e condotte dalla Squadra Mobile, hanno portato il Giudice per le indagini preliminari a emettere quattro provvedimenti di custodia cautelare. I destinatari sono due cittadini marocchini di 22 anni e 25 anni, un cittadino pakistano di 34 anni e un cittadino albanese di 38 anni. Le accuse riguardano la partecipazione, a vario titolo, alle spedizioni punitive e alle aggressioni violente commesse con armi bianche nel cuore della città, ai danni di un cittadino pakistano e di altri tre connazionali.

Il contesto: faida tra gruppi per il controllo della droga

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le aggressioni si inseriscono in una più ampia dinamica di scontri tra gruppi antagonisti, composti da cittadini pakistani, marocchini e albanesi. La faida sarebbe legata al controllo e all’approvvigionamento del mercato locale degli stupefacenti, con episodi di violenza che hanno generato forte preoccupazione tra la popolazione e richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell’ordine.

L’esecuzione dei provvedimenti e le perquisizioni

L’intensificazione dei controlli e le indagini serrate hanno permesso, nella serata del 26 novembre e nella mattinata successiva, di eseguire i quattro provvedimenti custodiali. Durante le perquisizioni domiciliari, presso l’abitazione di uno degli indagati – il cittadino pakistano di 34 anni – sono stati rinvenuti un machete e un coltello a serramanico, strumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati negli episodi di aggressione.

IPA