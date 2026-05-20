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Cinque arresti, questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine in provincia di Venezia, dove sono state eseguite misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti accusati di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare, è stata portata avanti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di indagini avviate dopo una serie di episodi di violenza nel centro storico cittadino, riconducibili a contrasti tra fazioni magrebine per il controllo di traffici illeciti.

L’operazione a Venezia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, nelle prime ore di questa mattina, a due distinte misure cautelari che hanno portato alla custodia in carcere di cinque soggetti.

Le misure sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia. Gli indagati sono ritenuti gravemente coinvolti, a vario titolo, in gravi reati quali tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato.

Le indagini e il contesto criminale

L’attività investigativa è stata avviata a seguito di una recrudescenza di episodi di violenza che hanno interessato il centro storico di Venezia nelle ultime settimane.

In particolare, si sono verificati numerosi scontri caratterizzati dall’uso di armi da taglio e da punta, spesso legati a contrapposizioni tra diverse fazioni di origine magrebina, organizzate su base familiare. Questi gruppi si contendono la gestione di traffici illeciti di varia natura, alimentando un clima di tensione e pericolo per la sicurezza pubblica.

Due filoni investigativi paralleli

Le indagini si sono sviluppate su due fronti distinti ma collegati. Da un lato, la Polizia di Stato ha raccolto gravi elementi indiziari nei confronti di alcuni soggetti appartenenti o vicini a una famiglia di origine tunisina, accusati di tentato omicidio ai danni di un altro cittadino tunisino. L’episodio risale alla sera del 22 aprile scorso e si è verificato nell’area di Campo San Barnaba.

Dall’altro lato, l’Arma dei Carabinieri ha condotto un’indagine parallela che ha portato all’individuazione di altri soggetti, sempre legati alla stessa famiglia tunisina, ritenuti responsabili di lesioni aggravate, rapina e furto aggravato ai danni di un cittadino di origine giordana. Questi fatti sono avvenuti nei giorni 13, 18 e 20 aprile nel Sestiere Cannaregio.

Perquisizioni e attività operative

Nell’ambito della stessa operazione, sono in corso cinque decreti di perquisizione, sia personali che domiciliari, emessi dalla Procura della Repubblica nei confronti degli indagati. Le perquisizioni mirano a raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini e a consolidare il quadro accusatorio nei confronti dei soggetti coinvolti.

Il contesto: lotta per il controllo dei traffici illeciti

L’operazione odierna si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle attività criminali di gruppi di origine magrebina che, secondo gli inquirenti, si contendono la leadership nella gestione dei traffici illeciti nel territorio veneziano. La sinergia tra Polizia di Stato e Carabinieri, supportata dal coordinamento della Procura, ha permesso di fare luce su un contesto criminale particolarmente complesso e radicato.

La posizione degli indagati e la presunzione di innocenza

Le autorità sottolineano che i procedimenti penali sono ancora in corso e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva. Al momento, i soggetti sono sottoposti a misure cautelari in carcere in attesa degli sviluppi processuali.

Le aree coinvolte: Campo San Barnaba e Cannaregio

Gli episodi oggetto delle indagini si sono verificati in due zone centrali di Venezia: Campo San Barnaba e il Sestiere Cannaregio. In particolare, il tentato omicidio è avvenuto nella prima area, mentre le lesioni aggravate, la rapina e il furto aggravato sono stati commessi nel secondo quartiere, tra il 13 e il 20 aprile.

La città di Venezia si trova dunque al centro di una delicata indagine che mira a ristabilire la sicurezza e a contrastare le infiltrazioni criminali legate ai traffici illeciti.

IPA