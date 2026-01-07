Lotteria Italia 2026, a tabaccai e gestori il 10% sui biglietti venduti ma nessuna percentuale sulla vincita

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 6 gennaio sono stati estratti oltre 300 premi della Lotteria Italia. Quasi tutti i biglietti sono stati venduti in punti fisici, dalle tabaccherie ai bar: una percentuale più risicata, invece, è stata acquistata online. A sorridere è stata la provincia di Roma, con tre dei cinque tagliandi milionari (compreso il primo, da 5 milioni) venduti nella Capitale, all’aeroporto di Ciampino e ad Albano Laziale. Una scia fortunata, se si considera che il 20 marzo 2025, sempre a Roma, era stato centrato il 6 da 88,2 milioni di euro al Superenalotto. Come in quel caso, però, chi vende il biglietto fortunato non ha nessuna percentuale sull’importo vinto, al contrario di altri Paesi. Ci si deve accontentare del 10% (il cosiddetto aggio) per quelli della Lotteria Italia (percentuale che scende all’8% per Gratta e Vinci).

I 5 biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2026

Ecco l’elenco dei biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2026, comunicati martedì 6 gennaio durante la puntata speciale di Affari Tuoi:

1° premio da 5 milioni di euro: biglietto T 270462 venduto a Roma

venduto a Roma 2° premio da 2,5 milioni di euro: biglietto E 334755 venduto a Ciampino (Roma)

venduto a Ciampino (Roma) 3° premio da 2 milioni di euro: biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio-Emilia)

venduto a Quattro Castella (Reggio-Emilia) 4 premio da 1,5 milioni di euro: biglietto D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro)

venduto a Jerzu (Nuoro) 5° premio da 1 milione di euro: biglietto Q 331024 venduto a Albano Laziale (Roma)

Premio speciale da 300 mila euro: biglietto M 291089 venduto a Auronzo di Cadore (Belluno).

Quanto guadagna una ricevitoria o un esercente da una vincita

Una ricevitoria non guadagna un centesimo dalla vincita di un giocatore.

All’esercente, infatti, è riconosciuta una percentuale (detta aggio) sul volume delle giocate o delle vendite di biglietti (nel caso dei Gratta e Vinci per esempio).

In sostanza, è calcolata in base a una percentuale fissa, e predeterminata dalla normativa vigente a seconda dei vari tipi di gioco, con un’aliquota (ossia un tasso) che si applica all’importo delle giocate inserite nel sistema, o dei biglietti delle lotterie a estrazione (si pensi a quella del 6 gennaio) o istantanea (Gratta e Vinci).

La percentuale della raccolta complessiva delle giocate effettuate nella ricevitoria, esente da Iva, è garantita al locale dallo Stato e non è sempre la stessa:

10% per la Lotteria Italia

8% per i Gratta e Vinci e il Superenalotto

per i Gratta e Vinci e il Superenalotto 6% per il 10 e Lotto

Qualche esempio:

per il biglietto della Lotteria Italia, che costa 5 euro, al gestore vanno 50 centesimi

per una schedina da 10 euro al Superenalotto, o per un Gratta e Vinci (sempre da 10 euro) fortunato, la ricevitoria incassa 80 centesimi

Ovviamente rientrano nel calcolo tutte le giocate, non solo quelle vincenti.

Nel caso del biglietto da 5 milioni di euro vinto a Roma, costato 5 euro al fortunato cliente, il gestore ha incassato 50 centesimi.

Una miseria, ma oltre all’aggio – che, ricordiamo, si calcola sul totale delle giocate, anche quelle perdenti – c’è anche la visibilità, la pubblicità gratuita del locale, che diventa immediatamente un posto fortunato agli occhi di chi gioca.

Senza dimenticare che il vincitore potrebbe anche fare un regalo all’esercente.