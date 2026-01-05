Lotteria Italia 2026, mai così tanti biglietti e possibili nuovi premi: raccolti oltre 48 milioni di euro

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La Lotteria Italia 2026 segna un successo con un importante aumento delle vendite dei biglietti rispetto allo scorso anno. Acquistati circa 9,6 milioni di ticket a un costo di 5 euro per una stima totale di oltre 48 milioni di euro, ciò avrà una ripercussione positiva sul numero di premi.

Il boom di vendite di biglietti della Lotteria Italia

Anche quest’anno la Lotteria Italia è stata abbinata alla trasmissione Affari Tuoi, mentre l’estrazione finale ci sarà il 6 gennaio. Intanto è già stato segnalato un boom di vendite con biglietti terminati in gran parte dei rivenditori.

Da 15 anni non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. Secondo i dati elaborati da Agimeg, quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Un aumento importante che avrà ripercussioni positive anche sul numero dei premi.

ANSA

Un venditore di biglietti della Lotteria Italia

Nell’edizione 2024-2025, la vendita salì a ben 8,6 milioni e le categorie di premi diventarono 4. Lo scorso anno ci furono quindi 280 premi. Nell’edizione di quest’anno la vendita dei biglietti è aumentata del +10%. Sarà quindi molto probabile un ulteriore aumento dei premi totali.

Le stime sui premi

Secondo le stime di Agimeg, quest’anno potrebbero esserci almeno 300 premi oppure, ipotesi meno probabile, potrebbe aumentare la consistenza dei premi.

In questa edizione è stato introdotto un Premio Speciale da 300.000 euro che verrà assegnato in forma anticipata rispetto all’estrazione finale, tramite una procedura specifica prevista dal regolamento.

Il primo premio della prima categoria resta fissato in 5.000.000 di euro e i vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere la riscossione dei premi. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio. Le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione.

L’estrazione del 6 gennaio

Per seguire l’estrazione finale dei premi bisognerà seguire “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, in onda martedì 6 gennaio, in diretta dalle 20.35 su Rai 1.

Nella puntata speciale del game show, condotto da Stefano De Martino, verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tra gli ospiti della trasmissione ci saranno: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione. Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria.

Le Regioni in cui si è vinto di più

Finora le Regioni più fortunate sono state Lazio, Lombardia e Campania.

Dal 2000 sono stati assegnati 26 primi premi alla Lotteria Italia e c’è una regione che si è distinta tra tutte. Si tratta del Lazio dove, segnala l’Agimeg, sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Lombardia con 5 primi premi. Sul terzo gradino del podio la Campania con 4 primi premi.

Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa. Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia.

Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi e precisamente: Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna.