Louis Dassilva assolto e scarcerato, non ha commesso l'omicidio di Pierina Paganelli: la sentenza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di aver commesso l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino. La sentenza, arrivata nella notte dopo una lunghissima camera di consiglio, ha riconosciuto l’insufficienza degli elementi raccolti dall’accusa per dimostrare la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva assolto

La presidente della Corte, Fiorella Casadei, ha letto il dispositivo della sentenza che assolve Louis Dassilva “per non avere commesso il fatto“.

Per l’uomo di 36 anni è stata disposta l’immediata cessazione della misura cautelare, cioè la scarcerazione: era detenuto dal luglio 2024.

Le lacrime di Dassilva

Alla lettura della sentenza Louis Dassilva è scoppiato in lacrime. Ha pianto anche la moglie Valeria Bartolucci, che durante tutto il procedimento aveva sostenuto pubblicamente l’innocenza del marito. Dopo la liberazione dal carcere dei Casetti di Rimini, Dassilva ha riabbracciato la moglie davanti ai giornalisti. “Ha vinto la giustizia, è la rinascita della giustizia“, ha commentato.

I familiari di Pierina Paganelli hanno lasciato immediatamente il tribunale dopo la lettura del dispositivo.

“Non torneremo mai più in via del Ciclamino”, ha detto ai giornalisti Valeria Battolucci.

L’accusa della Procura

Il Tribunale ha rifiutato la linea della Procura: il pubblico ministero Daniele Paci aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Dassilva, sostenendo che il movente del delitto fosse legato alla relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Secondo la ricostruzione, l’ormai ex imputato avrebbe voluto impedire che Pierina Paganelli rivelasse la relazione.

Il procedimento è andato avanti per 19 udienze, nell’assenza di prove dirette: nel corso delle indagini non sono emerse tracce di Dna, impronte o video capaci di collegare in modo certo Dassilva alla scena del crimine.

L’impianto accusatorio si basava prevalentemente su una serie di indizi e sulle dichiarazioni rese da Manuela Bianchi durante un incidente probatorio.

Uno degli elementi al centro dell’impianto della Procura era il presunto incontro tra Bianchi e Dassilva nel garage del condominio la mattina successiva al delitto e l’inattività dello smartphone dell’imputato nella fascia oraria ritenuta compatibile con l’omicidio. Le circostanze, tuttavia, sono state ritenute sufficienti per arrivare a una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Con l’assoluzione di Luis Dassilva l’assassino, o l’assassina, di Pierina Paganelli continua dunque a non avere né un volto né un nome.