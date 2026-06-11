Louis Dassilva ha resistito in carcere col supporto delle mogli, "ho avuto pazienza grazie a loro"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nonostante la pressione mediatica e la vicenda giudiziaria, Louis Dassilva vuole restare in Italia. Lo ha detto ai giornalisti, in un incontro presso lo studio dei suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi all’indomani dell’assoluzione alla fine del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il 36enne ha rivelato di aver resistito alla vita in carcere grazie alle sue mogli che lo hanno supportato fino alla fine.

Louis Dassilva ringrazia le sue mogli

Esauriti i fumi dell’entusiasmo dovuti all’assoluzione alla fine del processo di primo grado per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva ha incontrato i giornalisti per le prime dichiarazioni dopo la sentenza.

Come riporta Ansa, ai cronisti non era concesso fare domande. L’incontro si è tenuto nello studio dei suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi.

ANSA

In quasi due anni di carcere il 36enne ha ricevuto tanto supporto “con messaggi, con lettere e con affetto”, e oggi ha deciso di restare in Italia, “un Paese che mi piace, il mio sogno”, ha detto ai giornalisti.

Poi ha aggiunto: “Ringrazio le mie mogli perché se ho avuto pazienza è grazie a loro”. Dassilva, infatti, è sposato in Italia con Valeria Bartolucci ma ha anche due figli in Senegal, nati da una relazione con un’altra donna.

Presto partirà per il Senegal

Ora, da uomo ritornato libero, Dassilva non esclude un possibile viaggio in Senegal per fare visita alla prima moglie e ai due figli nati dalla relazione con la donna. Lo farà il prima possibile, poi farà ritorno in Italia.

Il 36enne è arrivato in Italia nel 2015, su un barcone, dopo essere stato prigioniero delle carceri libiche. Sua moglie Valeria Bartolucci è a conoscenza del suo primo matrimonio: “Lui ha due mogli e noi lo accettiamo”, aveva detto durante un’ospitata televisiva.

Perché è stato processato per l’omicidio Paganelli

Secondo il pm Daniele Paci, Louis Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli per non compromettere il suo matrimonio con Bartolucci, dato che aveva una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, sposata con il figlio della vittima.

Alle prime ore della mattina di mercoledì 10 giugno, invece, i giudici della Corte d’Assise lo hanno assolto. La Procura di Rimini ha già annunciato il ricorso in Appello.