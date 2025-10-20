Louis Dassilva rischia l'ergastolo per l'omicidio aggravato di Pierina Paganelli: negato il rito abbreviato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Louis Dassilva rischia l’ergastolo. Il 20 ottobre la Corte d’Assise di Rimini ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai suoi difensori, stabilendo che per l’omicidio aggravato di Pierina Paganelli non sono possibili riti alternativi. L’uomo, 35 anni, di origini senegalesi, è accusato di aver ucciso la sua vicina di casa – e suocera della sua amante Manuela Bianchi – nei garage di via del Ciclamino, la sera del 4 ottobre 2023.

Il presidente della Corte, Fiorella Casadei, ha rigettato tutte le istanze preliminari della difesa, comprese le eccezioni sull’incidente probatorio di Manuela Bianchi, ex amante dell’imputato e nuora della vittima.

Con questa decisione, Dassilva dovrà affrontare il dibattimento ordinario, l’unico possibile in presenza delle aggravanti che prevedono la pena massima dell’ergastolo.

Come riporta Il Resto del Carlino, in aula l’imputato si è presentato con un abito elegante, giacca color avio e papillon, accanto ai suoi difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Ha ascoltato in silenzio la decisione della Corte, limitandosi a confermare la richiesta di abbreviato, poi respinta.

La decisione dei giudici

La Corte ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dagli avvocati, che riguardavano la presunta nullità delle intercettazioni ambientali registrate nella sala d’attesa della questura, i presunti vizi di forma del decreto che dispone il giudizio e le aggravanti formulate dall’accusa.

È stata inoltre confermata la validità dell’incidente probatorio che, a marzo, aveva portato alla deposizione di Manuela Bianchi.

Accolta invece la richiesta del pubblico ministero Daniele Paci di acquisire integralmente la relazione del medico legale, compresi i dettagli e le valutazioni sull’autopsia della vittima.

Un documento che, secondo l’accusa, conferma la violenza e la premeditazione del delitto.

Le prossime fasi del processo

Superate le questioni preliminari, il processo entra ora nel vivo.

La difesa ha chiesto di poter riascoltare Manuela Bianchi in aula, sostenendo di non aver potuto approfondire alcuni aspetti durante l’incidente probatorio.

Ha inoltre presentato una lista di 149 testimoni, tra cui la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, e i figli di Pierina Paganelli: Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi.

Gli avvocati hanno anche domandato un confronto diretto tra Dassilva e Bianchi, con la presenza di un interprete in lingua wolof.

Il pubblico ministero ha definito la richiesta “inconcepibile”, precisando che l’imputato “parla e comprende bene l’italiano”.