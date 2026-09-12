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È di numerosi sequestri di merce contraffatta il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine al mercato settimanale di Ventimiglia. L’intervento, predisposto dal Questore di Imperia, è stato eseguito nella giornata di ieri e ha visto coinvolti Polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare l’economia locale.

Operazione coordinata tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta presso il mercato storico di Ventimiglia, lungo il tratto del lungomare interessato dalla presenza di numerosi banchi e visitatori. Il servizio di ordine pubblico è stato organizzato su ordinanza del Questore di Imperia, Lo Iacono, e coordinato dal Dirigente del Commissariato, Paolo Arena. Le forze dell’ordine hanno agito in sinergia, con la partecipazione di personale del Commissariato di PS di Ventimiglia, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza.

Sequestrata pelletteria contraffatta

Dopo una fase di osservazione e appostamento, gli agenti hanno individuato un gruppo di extracomunitari che trasportava numerosa pelletteria contraffatta. Tra gli articoli sequestrati figurano borse, zaini, portafogli e berretti recanti i marchi di note case di moda come Louis Vuitton, Gucci e Yves Saint Laurent. La merce era pronta per essere venduta al dettaglio, approfittando dell’elevata affluenza di persone, molte delle quali provenienti anche dal vicino territorio francese.

Fuga degli ambulanti abusivi

Gli agenti, agendo con cautela per via della grande presenza di visitatori, sono intervenuti riuscendo a trattenere e sequestrare la merce. Tuttavia, gli ambulanti abusivi sono riusciti a dileguarsi tra le vie limitrofe, sfruttando la confusione e la folla presente al mercato. Nonostante la fuga dei venditori, l’operazione ha permesso di sottrarre dal commercio una quantità significativa di prodotti falsificati.

I danni della contraffazione all’economia locale

Il fenomeno della contraffazione rappresenta un grave danno per l’economia, poiché i prodotti falsi vengono venduti a prezzi molto inferiori rispetto agli originali, generando una concorrenza sleale che mette in difficoltà le aziende che rispettano la legge. Oltre al danno economico, la qualità scadente dei materiali utilizzati e la presenza di sostanze nocive nei prodotti contraffatti costituiscono un rischio per la salute dei consumatori.

Sanzioni anche per gli acquirenti

La Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia ricorda che anche chi acquista prodotti contraffatti rischia sanzioni amministrative fino a 7.000 euro. La lotta alla contraffazione passa quindi anche attraverso la sensibilizzazione dei consumatori, invitati a non cedere all’indifferenza e a non acquistare merce illegale.

Controlli settimanali e collaborazione con le associazioni di categoria

I controlli, realizzati anche in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti di Ventimiglia, continueranno con cadenza settimanale. Le associazioni, portavoce dei commercianti del territorio, hanno espresso la loro sensibilità rispetto al problema e sostengono le iniziative delle forze dell’ordine per evitare che il mercato diventi un punto di riferimento per attività illecite.

IPA