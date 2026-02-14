Louvre allagato, stanze con opere italiane piene d'acqua e affresco rovinato: come sta la Gioconda

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Louvre è diventato un museo stregato. Dopo il furto e la truffa, un altro episodio molto sfortunato si abbatte sul simbolo della cultura francese. Al 15esimo e al 16esimo piano della struttura si sono allagate diverse sale contenenti anche importanti opere italiane. L’acqua ha danneggiato notevolmente i soffitti e anche un affresco, determinando la chiusura dell’ala museale a tempo indeterminato. Alla base ci sarebbe una perdita.

Un allagamento “annunciato”, cosa è successo al Louvre

Nella notte tra venerdì e sabato si sarebbe rotta una tubatura di alimentazione della caldaia ai piani superiori del Louvre, determinando un copioso versamento nelle stanze 706 e 707. L’episodio era stato in qualche modo annunciato.

È infatti la seconda volta in pochi mesi che si verificano disastrose perdite d’acqua nel museo più visitato al mondo. A novembre si era allagata la Biblioteca delle Antichità Egizie, con conseguenti danni a opere e documenti.

Nello stesso mese, le autorità museali aveva disposto la chiusura di una galleria dedicata all’arte antica greca per “fragilità strutturale di alcune travi” riscontrata su un lato del cosiddetto quadrilatero Sully.

Quali quadri italiani sono coinvolti nell’allagamento del Louvre

Nelle stanze da 706 a 707, interessate dalla perdita d’acqua e interdette ai visitatori, sono conservate opere come Il calvario con San Domenico in preghiera del Beato Angelico e Il Cristo benedicente di Bernardino Luini.

L’incidente ha danneggiato inoltre il soffitto della stanza 707, realizzato nel 1819 dal pittore Charles Meynier e affrescato con l’opera “Il trionfo della pittura francese, apoteosi di Poussin, Le Sueur e Le Brun”.

Nessun pericolo invece per la Gioconda. Il capolavoro di Leonardo da Vinci è infatti esposta nella Salle des États (stanza 711, Ala Denon, primo piano), custodita all’interno di una teca protettiva in vetro climatizzato, posizionata al centro della sala di fronte alle Nozze di Cana di Paolo Veronese.

Dal maxi furto di ottobre alla truffa dei biglietti, sfortuna senza fine per il Louvre

La sfortuna sembra essersi accanita contro il museo parigino come mai nella sua storia. Prima dell’allagamento odierno, il Louvre aveva infatti subìto il clamoroso furto dei gioielli di Napoleone il 19 ottobre 2025.

Non ancora ritrovato, il bottino della Galerie d’Apolon è stato stimato in un valore superiore agli 88 milioni di euro. Come se non bastasse, nei giorni scorsi si è scatenata anche una truffa senza precedenti.

Nove persone sono state arrestate per un aver messo in piedi giro di biglietti falsi per il Louvre e il palazzo di Versailles da oltre 10 milioni di euro. Tra i fermati figurano anche due funzionari del museo e guide turistiche.

Il Louvre è stato infine bersaglio di una paralisi amministrativa dovuta all’ondata di scioperi organizzati tra dicembre e gennaio per protestare contro “condizioni di lavoro sempre più degradate” e “mezzi insufficienti”.

Negli ultimi due mesi, il museo è rimasto completamente chiuso quattro volte e, a giorni alterni, alcune sale non sono state rese accessibili. Anche a inizio febbraio, più di 300 dipendenti si sono riuniti per proseguire la mobilitazione.