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Due 18enni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di getto pericoloso di cose. I giovani sono stati individuati dai Carabinieri della Stazione di Lozzo Atestino, che hanno ricostruito i fatti avvenuti nel primo pomeriggio di lunedì dell’Angelo, quando alcuni ciclisti sono stati colpiti da pallini sparati presumibilmente con un fucile ad aria compressa.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vò Vecchio. I militari, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa della Compagnia di Abano Terme dopo che un ciclista era stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini esplosi dal passeggero di un’utilitaria, che si era poi allontanata rapidamente dal luogo.

La ricostruzione dei fatti

Il ciclista, raggiunto e identificato dai Carabinieri, ha confermato la dinamica dell’accaduto, fornendo dettagli utili come il modello, il colore e una parte della targa dell’autovettura coinvolta. Un elemento distintivo segnalato è stata la presenza di tendine bianche all’interno del lunotto posteriore del veicolo.

L’analisi delle immagini e l’identificazione

Grazie alle informazioni raccolte, i militari hanno analizzato rapidamente le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, riuscendo a individuare l’auto e a documentare il suo passaggio nella zona indicata, con a bordo due giovani. Una volta identificato il proprietario del mezzo, i Carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione e hanno trovato la vettura parcheggiata nel cortile.

Il sequestro dell’arma

All’interno dell’abitazione era presente il figlio del proprietario, un 18enne che, secondo quanto accertato, era alla guida al momento dei fatti. Il giovane ha consegnato spontaneamente ai militari la carabina elettrica da soft-air (di libera vendita) utilizzata per sparare i colpi, prelevandola dal sedile posteriore dell’auto. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Il coinvolgimento del passeggero

Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e identificare anche il passeggero dell’auto, un coetaneo residente in zona. Entrambi i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di getto pericoloso di cose.

Un secondo episodio nella stessa giornata

Durante le indagini, i militari hanno ricostruito anche un secondo episodio analogo, avvenuto sempre nella stessa giornata, ai danni di altri tre ciclisti. La segnalazione è partita da una donna che, mentre si trovava in compagnia del marito e di un’amica lungo via Marconi di Vò, ha contattato telefonicamente la Stazione di Lozzo Atestino per riferire quanto aveva visto. Il gruppo, a bordo delle proprie biciclette, era stato affiancato dalla stessa utilitaria, dal cui lato passeggero erano stati esplosi numerosi colpi.

La convalida del sequestro

La Procura della Repubblica di Rovigo, informata tempestivamente dai Carabinieri, ha convalidato il sequestro dell’arma rinvenuta durante l’operazione. L’attività investigativa, condotta con rapidità ed efficacia, ha permesso di identificare i responsabili e di ricostruire l’intera vicenda, assicurando così maggiore sicurezza alla comunità locale.

IPA