Luca Abete attacca Nuova Scena di Netflix, nella canzone di Flextony e Tigerplug l'insulto ai carabinieri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Da Luca Abete sono arrivate critiche al brano trap “Labubu”, vincitore del format “Nuova Scena” su Netflix, per un insulto rivolto ai carabinieri presente nel testo. Chiarendo di non puntare il dito sul duo Flextony e Tigerplug, l’inviato di “Striscia la Notizia” ha accusato la tendenza a premiare messaggi irrispettosi verso le forze dell’ordine, chiamando a una maggiore responsabilità sociale.

Critiche a “Nuova Scena” su Netflix

Il brano trap “Labubu”, vincitore della seconda edizione di “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” su Netflix, ha fatto storcere il naso a Luca Abete, storico inviato di “Striscia la Notizia”.

La canzone, interpretata dal duo calabrese Flextony e Tigerplug, è diventata rapidamente un tormentone tra i giovanissimi grazie alla sua diffusione su TikTok e sulle piattaforme di streaming.

Tuttavia, il passaggio probabilmente più noto del testo rischia di diventare un caso. Si tratta dell’espressione “Fan**lo i carabinieri“, ripetuta nel ritornello.

Cosa ha detto Luca Abete

Abete ha espresso il proprio dissenso in un video pubblicato sui social. “Credo che nessuno in Italia pensi che insultare o ridicolizzare i carabinieri sia una cosa intelligente. Eppure accade. E nessuno si scandalizza” ha puntualizzato.

“Io non ce l’ho con i protagonisti” ha chiarito l’inviato “ma con il mondo degli adulti distratti che si indignano quando una baby gang pesta un coetaneo e poi applaudono, premiano e trasformano in business questi messaggi che il rispetto l’hanno frantumato abbondantemente in un ritornello”.

“Il problema” ha concluso Abete “è che in Italia a volte si applaude ciò che il giorno dopo si dice di voler combattere”.

Il successo di Flextony e Tigerplug

Flextony e Tigerplug hanno conquistato il pubblico e la giuria degli esperti del talent rap prodotto da Netflix Italia, che vedeva come giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

“Labubu” è valso al duo il montepremi finale di 100 mila euro, oltre alla spinta tra i fenomeni musicali più seguiti dell’estate 2026. Un successo, quello del brano, amplificato dai social network, dove migliaia di utenti hanno utilizzato l’audio per video di balletti e altre clip virali.

Va specificato che raccontare il rapporto tra la “strada” e le autorità non è certamente un’esclusiva del duo calabrese. Si tratta invece di uno dei temi ricorrenti della musica trap, che fa del dissidio con le forze dell’ordine un pilastro della propria estetica. I testi e i video musicali descrivono spesso un vissuto di emarginazione, in cui la divisa non è vista come tutela, ma come un ostacolo.

L’opposizione nasce dalla narrazione spesso cruda di realtà periferiche complesse, dove la ribellione all’ordine costituito diventa un simbolo di riscatto e di rifiuto delle regole, portando a frequenti frizioni e controversie legali.