Luca Barbareschi contro Caterina Balivo a La Volta Buona, parolacce e poi l'uscita di scena: "Devo andare"

Nella puntata dell’11 novembre de La Volta Buona, i diversi punti di vista su come crescere i figli hanno acceso il dibattito in diretta. La genitorialità ha innescato una discussione tra Luca Barbareschi e Caterina Balivo. Il regista e attore ha etichettato come “str****te” il parere della conduttrice sul concetto di responsabilità paterna. L’artista, in collegamento, ha lasciato la trasmissione prima della fine del talk.

Cosa è successo tra Luca Barbareschi e Caterina Balivo

Teatro dello scontro è stato un argomento su cui Luca Barbareschi si è espresso più volte nel corso delle sue ospitate televisive.

Lasciare o meno beni in eredità ai propri figli si è trasformato in un dibattito sul ruolo di padre.

IPA Luca Barbareschi e Elena Monorchio sul red carpet del David di Donatello

Il regista ha detto di aver volutamente vestire in scena i panni di un padre egoista perché è giusto lasciare libertà ai figli di scegliere, vivere e costruire la propria vita.

Da artista ha una “missione” e quando è impegnato nel suo lavoro non gli è mai mancato “cambiare i pannolini”, una provocazione per lasciare intendere il suo concetto di educazione.

Si soffre ad essere “figli di”, ma resta un privilegio.

Il botta e risposta a La Volta Buona

È in questo contesto che Caterina Balivo si è sentita di dover replicare.

Per la conduttrice, ogni genitore deve essere responsabile perché nessun figlio ha chiesto di venire al mondo.

“St*****te” ha replicato a tono Luca Barbareschi, che ha sottolineato la sua idea di libero arbitrio.

Caterina Balivo ha risposto a tono, ribadendo che a determinare che tipo di adulti si diventa sono sempre i genitori.

“Viva i genitori dittatori, viva i genitori egoisti” ha chiuso il discorso Luca Barbareschi, che ha definito “cog****i” i ragazzini che trascorrono le giornate davanti agli smartphone e vengono pure difesi dai genitori quando richiamati dai professori.

Il saluto anticipato di Luca Barbareschi

La conduttrice de La Volta Buona ha voluto spegnere il litigio dando spazio agli altri ospiti in studio presenti nella puntata.

Luca Barbareschi ha lasciato anzitempo il talk a cui ha partecipato in collegamento dicendo che doveva andare via e salutando comunque cordialmente la conduttrice dopo una battuta di Serena Grandi su un loro presunto flirt che ha smorzato i toni.